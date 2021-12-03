Шварц рассказал об отношении к неформальным встречам игроков с Карпиным

Наставник московского «Динамо» поделился мнением о неформальных встречах футболистов с главным тренером сборной России .

Если говорить о неформальном общении футболистов с Карпиным, я не имею ничего против. Эта встреча никак не повлияла на ход нашей подготовки.

Я нормально к этому отношусь. Национальная команда находится на важном этапе, вашей команде предстоят решающие матчи.