Шварц рассказал об отношении к неформальным встречам игроков с Карпиным

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о неформальных встречах футболистов с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Если говорить о неформальном общении футболистов с Карпиным, я не имею ничего против. Эта встреча никак не повлияла на ход нашей подготовки.
Я нормально к этому отношусь. Национальная команда находится на важном этапе, вашей команде предстоят решающие матчи.
Напомним, недавно состоялась встреча игроков с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.