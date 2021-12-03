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Шварц рассказал об отношении к неформальным встречам игроков с Карпиным

вчера, 14:58

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о неформальных встречах футболистов с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Если говорить о неформальном общении футболистов с Карпиным, я не имею ничего против. Эта встреча никак не повлияла на ход нашей подготовки.

Я нормально к этому отношусь. Национальная команда находится на важном этапе, вашей команде предстоят решающие матчи.

Напомним, недавно состоялась встреча игроков с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:39
Карпину надо использовать все возможности
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:26
А как Шварц должен ещё относиться, это право и работа Карпина.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:23
Ну рассуждает правильно!
Futurista
Futurista
вчера в 15:00
Мнение немца по этому вопросу никого не интересует...
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