Д. Комбаров: «„Спартак“ занимает в РПЛ не то место, которое должен»

Бывший защитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых в 17-м туре РПЛ с «Ахматом».

Какие шансы у «Спартака» в домашнем матче с «Ахматом»? Шансы высокие. Это домашняя игра. Опять же, после неудачной игры в Уфе «Спартак» должен реабилитироваться перед болельщиками. Думаю, что трибуны будут гнать команду вперед. Да и настрой будет совсем иным. Ситуация в турнирной таблице для «Спартака» сейчас не очень хорошая, мягко говоря. Думаю, они выйдут и отдадут все силы для победы.

Почему «Спартаку» не удается выиграть в чемпионате России на протяжении шести туров? В еврокубках «Спартак» выигрывает, а в чемпионате никак не может. Если сравнивать уровень, скорость и накал выступления в еврокубковых матчах с чемпионатом России, то определенный объем в Лиге Европы «Спартак» выполняет. Это видно. В РПЛ они всего этого они не делают.

Концентрация должна быть в обоих турнирах. Нельзя ставить на кон что-то одно. В этом году есть еврокубки, в следующем их может не быть. Учитывая амбиции команды и многомиллионную армию фанатов, «Спартак» занимает не то место, которое должен занимать.