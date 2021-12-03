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Д. Комбаров: «„Спартак“ занимает в РПЛ не то место, которое должен»

вчера, 14:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат17:00 Не начался

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча красно-белых в 17-м туре РПЛ с «Ахматом».

Какие шансы у «Спартака» в домашнем матче с «Ахматом»? Шансы высокие. Это домашняя игра. Опять же, после неудачной игры в Уфе «Спартак» должен реабилитироваться перед болельщиками. Думаю, что трибуны будут гнать команду вперед. Да и настрой будет совсем иным. Ситуация в турнирной таблице для «Спартака» сейчас не очень хорошая, мягко говоря. Думаю, они выйдут и отдадут все силы для победы.

Почему «Спартаку» не удается выиграть в чемпионате России на протяжении шести туров? В еврокубках «Спартак» выигрывает, а в чемпионате никак не может. Если сравнивать уровень, скорость и накал выступления в еврокубковых матчах с чемпионатом России, то определенный объем в Лиге Европы «Спартак» выполняет. Это видно. В РПЛ они всего этого они не делают.

Концентрация должна быть в обоих турнирах. Нельзя ставить на кон что-то одно. В этом году есть еврокубки, в следующем их может не быть. Учитывая амбиции команды и многомиллионную армию фанатов, «Спартак» занимает не то место, которое должен занимать.

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 16:08
Трибуны будут гнать 19 мин 22 сек. Успеют?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:31
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:30
Думается, что "Спартак" победит в следующей игре, потому что Руй сделал все максимально возможное для этой победы в предыдущей встрече с "Уфой":
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:14
Тёзка, спартак занимает место по игре, которую он показывает, его же туда не поставили, он сам там оказался.
beefs
beefs
вчера в 14:59
бедняги вы в каждом матче отдаете все силы, а их то уже и нет, поэтому и такое место, все по делу так что нечего трендеть...
Futurista
Futurista
вчера в 14:58
Какое место заслужили на таком и находятся...играть надо и выигрывать...
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