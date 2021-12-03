Селихов: «Игру с „Наполи“ мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии»

Вратарь «Спартака» рассказал, что поединок Лиги Европы с «Наполи» (2:1) войдёт в коллекцию его любимых игр. Напомним, вратарь «красно-белых» получил одну из самых высоких оценок по итогам этой встречи.

Чудо-сейв в игре с «Наполи»? Сам не знаю, как так случилось! Подсознательно осознал, что встать уже не успеваю и отразил мяч ногой.

Это моё самое крутое спасение за последние три сезона точно. А если серьезно, матч с «Наполи» войдет в коллекцию моих любимых поединков. Игру мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии.

Почему лучшие игры в ЛЕ «Спартак» выдал именно против сильных команд? Никто не знает. Может, дело в том, что в РПЛ каждый клуб настраивается на нас как на фаворита, а когда мы выступали против «Наполи» и «Лестера», то все ставили на соперников.

Теперь у нас впереди «Легия». Без сомнения, это будет главная игра года.