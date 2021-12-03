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Селихов: «Игру с „Наполи“ мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии»

вчера, 13:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что поединок Лиги Европы с «Наполи» (2:1) войдёт в коллекцию его любимых игр. Напомним, вратарь «красно-белых» получил одну из самых высоких оценок по итогам этой встречи.

Чудо-сейв в игре с «Наполи»? Сам не знаю, как так случилось! Подсознательно осознал, что встать уже не успеваю и отразил мяч ногой.

Это моё самое крутое спасение за последние три сезона точно. А если серьезно, матч с «Наполи» войдет в коллекцию моих любимых поединков. Игру мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии.

Почему лучшие игры в ЛЕ «Спартак» выдал именно против сильных команд? Никто не знает. Может, дело в том, что в РПЛ каждый клуб настраивается на нас как на фаворита, а когда мы выступали против «Наполи» и «Лестера», то все ставили на соперников.

Теперь у нас впереди «Легия». Без сомнения, это будет главная игра года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:50
Саня главное не слови звезду.а то есть один товарищ до поры до времени интервью раздавал вместо того что бы голы забивать,а начинал играть за Спартак очень даже неплохо
Strashniy
Strashniy
вчера в 14:42
Игру с третьим составом Наполи только и остается смотреть, с нормальным составом сразу 7-0.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:33
Лучше пересмотреть 0:7 от Ливерпуля это гораздо интереснее.
Futurista
Futurista ответ True Story (раскрыть)
вчера в 13:58
У каждого вратаря в карьере бывает свой Ливерпуль...плюс-минус...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:58
Теперь бы еще после матча с Легией свою коллекцию пополнил
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:27
Не стыдно будет и потомкам смотреть.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:26
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:20
Похоже "Спартак" единственное светлое пятно в еврокубках, по крайней мере вселил хоть какую-то надежду. (Эх, если бы не игра Рассказова, может уже бы в Евровесне были). Ну а так, спасибо, Селихов, что хоть немного поправил лицо российского футбола:
True Story
True Story
вчера в 13:18
Ну Наполи - это не Ливерпуль
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:16
Давай Саша ждем твоей уверенной игры и таких же чудо-сейвов . Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:08
Игра Селихову удалась
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:08
Тебе то уж точно ! Удачи !
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