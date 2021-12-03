Матч «Бавария» — «Барселона» пройдёт при пустых трибунах

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вчера, 18:18

Правительство «Баварии» одобрило ужесточение мер, принятых на федеральном уровне для сдерживания пандемии коронавируса. Ужесточение мер включает в себя запрет на присутствие зрителей на крупных, межрегиональных спортивных мероприятиях до конца года.

Таким образом домашние матчи мюнхенской «Баварии», включая матч с «Барселоной» (8 декабря) в Лиге чемпионов, будут проходить за закрытыми дверями «Альянц Арены».

Все билеты на матчи, попавшие под запрет посещения, уже аннулированы и возвращены. Владельцы абонементов получат информацию о возмещении в ближайшие дни.