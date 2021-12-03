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Матч «Бавария» — «Барселона» пройдёт при пустых трибунах

вчера, 18:18
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона08.12.2021 в 23:00 Не начался

Правительство «Баварии» одобрило ужесточение мер, принятых на федеральном уровне для сдерживания пандемии коронавируса. Ужесточение мер включает в себя запрет на присутствие зрителей на крупных, межрегиональных спортивных мероприятиях до конца года.

Таким образом домашние матчи мюнхенской «Баварии», включая матч с «Барселоной» (8 декабря) в Лиге чемпионов, будут проходить за закрытыми дверями «Альянц Арены».

Все билеты на матчи, попавшие под запрет посещения, уже аннулированы и возвращены. Владельцы абонементов получат информацию о возмещении в ближайшие дни.

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 00:48
В Германии 90% население привитое и тут на те берут и опять вводят локдаун на посещение стадионов.
протон
протон
вчера в 22:57
Будь она проклята, эта "корона"!
alexgurzan
alexgurzan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:51
.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:47
Будет закрытая вечеринка)
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Вероятно, что никому не интересно. Уж лучше дома.
kust07
kust07
вчера в 19:29
А смысл играть.для кого?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:13
Это плохо. Без болельщиков футбол не смотрится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:05
Достала народ пандемия.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:44
Очень жаль. Футбол должен быть для болельщиков. Тем более на таком матче хотелось бы настоящую футбольную атмосферу. Скорей бы уже закончилась вся эта ковидная истерия.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:41
Пройдёт при пустых трибунах, но «Бавария» победит.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:39
Это для того, чтобы люди воочию не видели, что Бавария будет делать с Барселоной
drug01
drug01
вчера в 18:33
Для футбола плохо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:29
Это горе для всег футбольного сообщества!
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