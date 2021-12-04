Суарес: «Месси сказал мне, что страдает, играя при таком холоде во Франции».

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о причинах сложной адаптации Лионеля Месси в ПСЖ.
Мы говорим каждый день, но всегда стараемся обходиться без разговоров об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как поступать в такие моменты. Мы говорим об играх, о семьях.
Месси сказал мне, что очень страдает, играя при таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно.
Суарес и Месси вместе выступали за «Барселону».
Недавно Месси представил свой седьмой «Золотой мяч» болельщикам.