Суарес: «Месси сказал мне, что страдает, играя при таком холоде во Франции».

Нападающий «Атлетико» рассказал о причинах сложной адаптации в ПСЖ .

Мы говорим каждый день, но всегда стараемся обходиться без разговоров об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как поступать в такие моменты. Мы говорим об играх, о семьях.

Месси сказал мне, что очень страдает, играя при таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно.