ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Суарес: «Месси сказал мне, что страдает, играя при таком холоде во Франции»

вчера, 10:14

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о причинах сложной адаптации Лионеля Месси в ПСЖ.

Мы говорим каждый день, но всегда стараемся обходиться без разговоров об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как поступать в такие моменты. Мы говорим об играх, о семьях.

Месси сказал мне, что очень страдает, играя при таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно.

Суарес и Месси вместе выступали за «Барселону».

Недавно Месси представил свой седьмой «Золотой мяч» болельщикам.

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Все комментарии
Hako-Ly
Hako-Ly
вчера в 15:45
Столько звезд, что даже снег французский стал падать интенсивнее:3
Migelito
Migelito ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:06
А красиво...)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
вчера в 14:40
ЗМ дали лучшему игроку всех времен.
Прочитай,что говорит профессионал Семак,который не из толпы:"Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист. Я бы очень порадовался за Левандовского, если бы он выиграл "Золотой мяч", он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси".

Лева выиграл бы ЧЕ с Польшей,ему дали бы ЗМ,он лучший бомбардир этого сезона а Месси лучший универсальный игрок.
Защитник может быть более полезен чем нападающий и быть очень сильным игроком но им дают редко зм,разве это справедливо.
Могли бы Роналду итд забивать столько без защитников своих.
David Young
David Young ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
вчера в 14:18
.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 14:11
То есть если 99 процентов считают что Месси не заслужил мяч то это ненависть и ничего не понимание в футболе?..однако интересная у вас логика)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 14:04
Месси слабак и размазня,всегда у него причины по которым его не видно на поле,то партнёры плохие то холодно,типичное тепличное растение
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 14:00
Очередное пустое место и игрок одной одной команды знаменитый лишь тем тем что употреблял допинг но не был за это дисквалифицирован как другие а получил 7 мячей)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 13:58
Эти знаменитые Парижские морозы,которые фору дадут Сибирским)
Oplot
Oplot ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
Ахаха)пенальтистов было много а вот гениев единицы.Роналду ни в какое сравнение не идет с Лео.Классный замыкатель,и истеричность,которую путают с настоящим лидерством.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 13:48
Июль в Париже...
Migelito
Migelito ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:38
Ну так для него это как для тебя минус 30...)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 13:18
Буду переживать,может за мои переживания подарит мне Бугатти.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:13
Его бы в РФПЛ! 😉
амурец
амурец ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 13:10
Из многих
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:10, ред.
Не поленился...решил проверить...врёт Лионель Суаресу или нет...
набрал "Погода в Париже" ...+11°+12°

...врёт...
амурец
амурец
вчера в 13:09, ред.
О как, оказывается холод Франции виноват, что Месси теряется в играх ПСЖ
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 13:04
Ну, исключения есть, как мы видим! Но, то, что гном мерзнет и от этого ноет, или, может, в другой последовательности, остается фактом
Сантус
Сантус ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 13:01
Дело не в любви..Суарес хотел поддержать Месси,объяснить его невразумительные результаты,а получилось нелепо на фоне статистики его телодвижений.Ты не переживай так за него,ему пофиг...)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 12:50
Узнаешь скоро кто третий из трех,но со временем станет единственным лучшим всех времен,сомнений нет в этом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 12:48
Моя жена из севера,где сильные морозы а я с юга,где даже снега почти не бывает,она мерзля,не переносит даже прохладу,где ее генетика.
Есть черные,которые зимой купаются под льдом-уходят под лед к зиме,как подводные лодки,выныривают,когда лед расстаял летом,такие тоже есть и часто
Realistroni
Realistroni ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:48
Таких как Месси были сотни и будут еще сотни. Ты видел игру Беста, Окочи, Беккенбауера, Гарринчи, Пеле , Марадоны, Ди Стефано, Пушкаша, Копы, Роналдо, Зидана, Фигу? Можно перечислять кучу игроков. Все они меняли восприятие футбола. Месси просто один из.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:43
Читаю посты и не вижу кроме ненависти Месси в 99% ничего тут.
Получается этот процент толпа а мнение толпы не интересует ни власти никто.
Самак сказал истину на счет получения ЗМ Месси,Семак личность,не следует
за мнением толпы.
Не понимают,что за Месси голосовали понимающие суть лучшего.
Месси нагло ни у кого не отбирал мяч,не рекетировал.
Если пишущие тут доживут внукам будут говорит,что мы видели игры Месси,так как через лет 40лет всех нынешних забудут кроме Месси,будут писать о тройке и кто эти знают все.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
Суарес: «Месси сказал мне, что страдает, играя при таком холоде во Франции».
Сантус
Сантус ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:37
В Росарио,где рос Месси,я нарывался на морозы...)
протон
протон
вчера в 12:36
Кстати, бег от холода помогает говорят
Страдает - забивая один гол за четыре месяца, и получая самый липовый Золотой мяч за всю историю.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:36
Дело не в адаптации, а в генетической принадлежности
...и не только к терпимости к холоду а к нытью тоже
протон
протон
вчера в 12:36
Бедолага,какие мы изнеженые. А когда ему на счёт миллионы евро падают он не страдает,это хоть как-то компенсирует его страдания? Великий мученик Лионель,такие тяготы и невзгоды не каждому дано преодолеть!!!
Жить в Париже и получать миллионы евро,это конечно просто ужасно! Это великие муки,врагу не пожелаешь такой жизни.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 12:33
Мбапка там родился и рос и для него это естественно
Сантус
Сантус
вчера в 12:15, ред.
...а он бы побегал,глядишь и согрелся бы...)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:15
Мбаппе - представитель негроидной расы ведь играет и ничего так, забивает, только перчатки не забывает носить, а гномик весь прям скукожился
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