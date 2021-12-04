Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Он хочет остаться, и мы на это надеемся»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит, что нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле продлит контракт с клубом. В своё интервью он признался, что переговоры идут затруднительно, но он надеется, что в конечном итоге всё сложится благоприятно для клуба и игрок останется.
У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы также хотим этого, потому что он великолепный игрок. Это ситуация, когда требуются переговоры с представителями, которые хотят лучшего для игрока. Я восхищаюсь Дембеле, он лучше, чем Мбаппе.