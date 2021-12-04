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Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Он хочет остаться, и мы на это надеемся»

сегодня, 00:51

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит, что нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле продлит контракт с клубом. В своё интервью он признался, что переговоры идут затруднительно, но он надеется, что в конечном итоге всё сложится благоприятно для клуба и игрок останется.

У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы также хотим этого, потому что он великолепный игрок. Это ситуация, когда требуются переговоры с представителями, которые хотят лучшего для игрока. Я восхищаюсь Дембеле, он лучше, чем Мбаппе.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:34
Жадность игрока и агента не позволит договориться.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:23
Мнением не торгуем
eleven LC
eleven LC
сегодня в 08:15, ред.
Ну во первых Мбаппе не получает травмы по 10 раз за сезон,и этого хватит что бы сказать что Мбаппе на много лучше сем Дембеле!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:13
Если бы Лапорте пришлось делать выбор между Дембеле и Мбаппе, то думаю выбор сделал в пользу второго.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:12, ред.
Во накуролесил болезный)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:08
Дембеле так же считает.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:05
Сомнительное рассуждение...
beefs
beefs
сегодня в 07:43
Плел, плел и ничего не понятно...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:24
Как вот так вообще можно сравнивать? какая-то хрень от Лапорты.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:55
Похоже , Лапорта приболел . Голову надо лечить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:33
Утверждать, что Дембеле лучше Мбаппе можно лишь после осознания того, что подписать самого Килиана невозможно в тщетной попытке самоуспокоения.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:27
...и чушь прекрасную несли! © 🤣🤣🤣
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 05:07
Что творится. Весь футбольный мир начал бредить. Вакцина что ли так действует на людей ....
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:25
Стили в игре вообще разные
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:10
Мощно. Барселона будет усиливаться
амурец
амурец
сегодня в 02:12
да уж, Бартомеу был адекватнее
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 01:34
Что они там курят в этой каталонии,каждый чушь несет😂😂😂😂😂😂
Tex
Tex
сегодня в 01:29
Смысл сравнивать с другими игроками, да еще и в такой формулировке? Это в любом случае будет выглядеть xамством и глупостью. А уж такое сравнение, так 100% идиотизм
протон
протон
сегодня в 01:08
Ага, Дест лучше Трента, Гави лучше Крооса, Мингеса лучше Варана, Киви лучше Пэйпала и т.д. Я думал, что в Каталонии любят шутить, а они, оказывается, больные там.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:08
Чего-то Лапорта тот еще 61ун, хотя бы по этому одному заявлению, еще Месси обещал сохранить, ну, когда баллотировался в президенты
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:52
Никогда не был и никогда не будет !!!
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