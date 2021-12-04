Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Он хочет остаться, и мы на это надеемся»

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сегодня, 00:51

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит, что нападающий сине-гранатовых продлит контракт с клубом. В своё интервью он признался, что переговоры идут затруднительно, но он надеется, что в конечном итоге всё сложится благоприятно для клуба и игрок останется.