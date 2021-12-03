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Рангник о МЮ: «Здесь так много талантливых молодых игроков»

вчера, 22:34

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился своими эмоциями от предстоящей работы с командой, в особенности с молодыми её игроками:

Я очень взволнован. Здесь много талантливых молодых игроков. Джейдона Санчо я знаю ещё по немецкой Бундеслиге. На самом деле, я познакомился с ним, когда ему было 17, в Лондоне. В то время мы пытались убедить его приехать в «Лейпциг», и пару месяцев спустя он решил перейти в дортмундскую «Боруссию», что, с его точки зрения, не было неправильным шагом.

Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо... Работать с такими футболистами и помогать им становиться лучше — я с нетерпением жду этого.

Ральф Рангник переехал в Англию из России, где был руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве». Команда немецкого специалиста осталась в его прежнем клубе.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:14
Страху нагоняет на КриРо, Кавани, Мату и Матича. Но без них, к сожалению, не забивают. Лучше бы начал с защитников, продавать и покупать новых, там такая дырень.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:28
Не факт, что у него получится.
7gytwr4jzcnp
7gytwr4jzcnp
сегодня в 06:19
Ещё бы тренера туда нормального
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:11
Но забивает «опыт».
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:08
Особенно Роналду (молодой).
beefs
beefs
вчера в 22:58
смотри, не распродай...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:49
Не верю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:45
С Россией не сравнить ..
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:44
А скольких можно продать))
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:39
Бойтесь ветераны! :)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:38
Очень эпично будет после таких слов об094ся
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