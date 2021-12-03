Рангник о МЮ: «Здесь так много талантливых молодых игроков»

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вчера, 22:34

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился своими эмоциями от предстоящей работы с командой, в особенности с молодыми её игроками:

Я очень взволнован. Здесь много талантливых молодых игроков. Джейдона Санчо я знаю ещё по немецкой Бундеслиге. На самом деле, я познакомился с ним, когда ему было 17, в Лондоне. В то время мы пытались убедить его приехать в «Лейпциг», и пару месяцев спустя он решил перейти в дортмундскую «Боруссию», что, с его точки зрения, не было неправильным шагом.

Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо... Работать с такими футболистами и помогать им становиться лучше — я с нетерпением жду этого.

Ральф Рангник переехал в Англию из России, где был руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве». Команда немецкого специалиста осталась в его прежнем клубе.