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«Тоттенхэм» дома разгромил «Норвич»

вчера, 18:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Лондонский «Тоттенхэм» в матче 15-го тура АПЛ дома оказался сильнее «Норвича». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счет в игре на 10-й минуте точным ударом открыл Лукас Моура. Упрочил преимущество защитник «шпор» Давинсон Санчес на 67-й минуте. Поставил окончательную точку в матче кореец Сон Хын-Мин за 13 минут до конца поединка.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место, имея в своем активе 25 очков. «Норвич» (10 очков) идет 19-м.

В следующем туре «Тоттенхэм» едет в гости к «Брайтону», а «Норвич» примет дома «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:02
Ожидаемый результат. Норвич это слабейший клуб АПЛ.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:44
Друг, подскажи, кто такой орденоносец?
ABir
ABir
вчера в 20:04
Тотенхем возвращается в гонку
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:27
с учётом игры с Бёрнли, шпоры могут быть уже в четвёрке
пока дела у Конте идут отлично, посмотрим , что покажут с более серьёзными соперниками
allemz
allemz
вчера в 19:02
Орденоносец даже после приглашения Конте и громких слов о его личном возвращении не получил достаточно сил хотя бы на Норвич
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:58
Шпор с победой.
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