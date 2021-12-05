«Тоттенхэм» дома разгромил «Норвич»

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вчера, 18:56

Лондонский «Тоттенхэм» в матче 15-го тура АПЛ дома оказался сильнее «Норвича». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счет в игре на 10-й минуте точным ударом открыл Лукас Моура. Упрочил преимущество защитник «шпор» Давинсон Санчес на 67-й минуте. Поставил окончательную точку в матче кореец Сон Хын-Мин за 13 минут до конца поединка.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место, имея в своем активе 25 очков. «Норвич» (10 очков) идет 19-м.

В следующем туре «Тоттенхэм» едет в гости к «Брайтону», а «Норвич» примет дома «Манчестер Юнайтед».