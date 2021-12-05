«Динамо» уверенно обыграло «Уфу» на домашнем поле

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вчера, 18:28

Московское «Динамо» в поединке 17-го тура переиграло «Уфу». Матч завершился уверенной победой «бело-голубых» (2:0).

Первый гол в матче на 29-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. Под занавес встречи упрочил преимущество столичной команды Арсен Захарян с передачи того же Макарова.

К 36-й минуте игры «Уфа» осталась на поле вдевятером. В самом начале игры был удален Вячеслав Кротов после грубого фола на Себастьяне Шиманьски. Спустя полчаса перед собой красную карточку увидел Эгаш Касинтура.

После этой игры «Динамо» закрепилось на втором месте с 35 очками в активе. «Уфа» занимает 15-ю позиции и имеет 16 набранных баллов.