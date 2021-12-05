«Динамо» уверенно обыграло «Уфу» на домашнем поле

Московское «Динамо» в поединке 17-го тура переиграло «Уфу». Матч завершился уверенной победой «бело-голубых» (2:0).
Первый гол в матче на 29-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. Под занавес встречи упрочил преимущество столичной команды Арсен Захарян с передачи того же Макарова.
К 36-й минуте игры «Уфа» осталась на поле вдевятером. В самом начале игры был удален Вячеслав Кротов после грубого фола на Себастьяне Шиманьски. Спустя полчаса перед собой красную карточку увидел Эгаш Касинтура.
После этой игры «Динамо» закрепилось на втором месте с 35 очками в активе. «Уфа» занимает 15-ю позиции и имеет 16 набранных баллов.
Растерялись наши от такого расклада.
Ну два удаления - это не подарок с неба, их заработали честно и трудно. Не понятно что с Шиманьски. Но подчеркну - это тоже игровой плод усилий. А вот потом толи уверовали что можно играть в полноги толи реально растерялись...
Хотя в такой ситуации пропадают варианты контратакующей игры, но кто дома находять на втором месте рассчитывает на большое движение вперед Уфы даже в полном ее составе?
Но честно говоря все таки пересилили себя и пять конкретных моментов на гол создали: 2 гола, штанга и два выноса защитниками Уфы из пустых ворот.
Немного еще и невезло, и сами не ехали как дОлжно.
Есть правда некое еще объяснение - не было привычных флангов - Скопинцев и Варела это вполне наша основа и источник креатива. Все почти через ценнтр. ну или макаров до конца не въехавший в наш шпили-вили стиль в одно лицо справа.
Ладно, пусть Шварц ломает голову что делать дальше.
Лишь бы Шиманьски не выпал.
Растерялись наши от такого расклада.
Ну два удаления - это не подарок с неба, их заработали честно и трудно. Не понятно что с Шиманьски. Но подчеркну - это тоже игровой плод усилий. А вот потом толи уверовали что можно играть в полноги толи реально растерялись...
Хотя в такой ситуации пропадают варианты контратакующей игры, но кто дома находять на втором месте рассчитывает на большое движение вперед Уфы даже в полном ее составе?
Но честно говоря все таки пересилили себя и пять конкретных моментов на гол создали: 2 гола, штанга и два выноса защитниками Уфы из пустых ворот.
Немного еще и невезло, и сами не ехали как дОлжно.
Есть правда некое еще объяснение - не было привычных флангов - Скопинцев и Варела это вполне наша основа и источник креатива. Все почти через ценнтр. ну или макаров до конца не въехавший в наш шпили-вили стиль в одно лицо справа.
Ладно, пусть Шварц ломает голову что делать дальше.
Лишь бы Шиманьски не выпал.
Главное- нивелируется общее преимущество в мастерстве, если считать, что им обладает одна из сторон. Так что ожидать карнавала, пожалуй, не стоило.
Зато накал борьбы мог круто зашкаливать, т.к. очки были критически нужны обоим соперникам.
Но кто бы мог подумать, что уже на 2-й (!) минуте Кротов грязным приёмом едва не оторвёт ногу Шиманьски, получит за это заслуженную прямую красную, а Шима останется с повреждением, не только отправившим его в лазарет, но и ставящим под большой вопрос его участие в предстоящем матче с Зенитом..
Не исключено, что Кротов, без преувеличения, повлиял на исход всего чемпионата (самому бы ему ноги вырвать)- что такое Динамо без Шиманьски было видно, как грицца, без лупы..
А вскоре Уфа, окончательно расстроившись после пропущенного гола, надумала поиграть в Белененсьеш.
И ведь вторая красная тоже была вполне за дело- фпн есть фпн, и он был очевиден.
Долго описывать дальнейшее нет смысла.
Выиграть мы, конечно, выиграли- целый час в двойном большинстве это не шутка. Причём динамовцы не стали мстить и добивать гостей до неприличного счёта (зря, я щетаю), а лишь вальяжно и сонно доиграли матч, сподобившись лишь на контрольный выстрел в концовке.
Мдя.
СораДников- с победой, и молимся за Шиму..
Лишь бы не тяжелая у него, а то динамика эпизода несколько напомнила травму Демба ба ((
Главное- нивелируется общее преимущество в мастерстве, если считать, что им обладает одна из сторон. Так что ожидать карнавала, пожалуй, не стоило.
Зато накал борьбы мог круто зашкаливать, т.к. очки были критически нужны обоим соперникам.
Но кто бы мог подумать, что уже на 2-й (!) минуте Кротов грязным приёмом едва не оторвёт ногу Шиманьски, получит за это заслуженную прямую красную, а Шима останется с повреждением, не только отправившим его в лазарет, но и ставящим под большой вопрос его участие в предстоящем матче с Зенитом..
Не исключено, что Кротов, без преувеличения, повлиял на исход всего чемпионата (самому бы ему ноги вырвать)- что такое Динамо без Шиманьски было видно, как грицца, без лупы..
А вскоре Уфа, окончательно расстроившись после пропущенного гола, надумала поиграть в Белененсьеш.
И ведь вторая красная тоже была вполне за дело- фпн есть фпн, и он был очевиден.
Долго описывать дальнейшее нет смысла.
Выиграть мы, конечно, выиграли- целый час в двойном большинстве это не шутка. Причём динамовцы не стали мстить и добивать гостей до неприличного счёта (зря, я щетаю), а лишь вальяжно и сонно доиграли матч, сподобившись лишь на контрольный выстрел в концовке.
Мдя.
СораДников- с победой, и молимся за Шиму..
Лишь бы не тяжелая у него, а то динамика эпизода несколько напомнила травму Демба ба ((
Но они вме5сто того чтоб честно проиграть, предложили слить за бабло, получили отказ, разозлились, мотивировались и дальше вы знаете.
А вообще нас банкиры выкинули, мы и по составу то в пятерке должны былим быть (не если бы не продали Юру и Коко).
Это не спортивный результат был.
Там полсостава нашего в медалях и золоте, да и в ЛЧ потом побывало.
Это сплав экономический.
И чудом нас не запилили в ноль.
Повезло что было кому заступиться.
Правда поздно.
А так да, Спартак вместо того чтоб устроить своему поножовщику радость и сделать его лучшим бомбардиром слил свой последний матч и мы потеряли последнюю надежду.
Но это было в канве всего проиходящего.
Но они вме5сто того чтоб честно проиграть, предложили слить за бабло, получили отказ, разозлились, мотивировались и дальше вы знаете.
А вообще нас банкиры выкинули, мы и по составу то в пятерке должны былим быть (не если бы не продали Юру и Коко).
Это не спортивный результат был.
Там полсостава нашего в медалях и золоте, да и в ЛЧ потом побывало.
Это сплав экономический.
И чудом нас не запилили в ноль.
Повезло что было кому заступиться.
Правда поздно.
А так да, Спартак вместо того чтоб устроить своему поножовщику радость и сделать его лучшим бомбардиром слил свой последний матч и мы потеряли последнюю надежду.
Но это было в канве всего проиходящего.