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«Динамо» уверенно обыграло «Уфу» на домашнем поле

вчера, 18:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Московское «Динамо» в поединке 17-го тура переиграло «Уфу». Матч завершился уверенной победой «бело-голубых» (2:0).

Первый гол в матче на 29-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. Под занавес встречи упрочил преимущество столичной команды Арсен Захарян с передачи того же Макарова.

К 36-й минуте игры «Уфа» осталась на поле вдевятером. В самом начале игры был удален Вячеслав Кротов после грубого фола на Себастьяне Шиманьски. Спустя полчаса перед собой красную карточку увидел Эгаш Касинтура.

После этой игры «Динамо» закрепилось на втором месте с 35 очками в активе. «Уфа» занимает 15-ю позиции и имеет 16 набранных баллов.

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Все комментарии
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
сегодня в 02:01
Приятно смотреть на футбол в исполнении Динамо
Так держать
Удачи с Зенитом
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:13
у Кротова это уже не первая прямая красная карточка и этого паршивца пора жёстко наказать дисциплинарному комитету ( или по этике, их столько сменилось за последнее время и не понятно кто сейчас за что отвечает) влепить минимум 5 матчей дисквы ( помню за нас играл Погатец и сломал игрока шинника в лужниках в последней своей игре за Спартак перед продажей не помню уже в какой клуб из европы. его тогда хотели на пол года дисквалифицировать и похоже пришлось ему и его агенту кланяться чиновникам из рфс чтобы те дали спокойно перейти Погатецу в другую команду. вот и Кротова нужно " высечь", как можно идти на такое нарушение когда сам не раз получал по ногам от соперника? Макаров забил красивый гол и после удаления мини - футболиста уфы игра была сделана, похоже один Шмурнов требовал от игроков динамо разгромной победы, а те немного испугались сложившейся ситуации и транжирили момент за моментом, в итоге Захарян приговорил башкир на 86й минуте матча и теперь вся страна будет болеть за бело - голубых в матче против зенита в следующем туре. болельщиков динамо с победой, похоже минимум серебро этого чемпионата ваше, а это квалификация в лигу чемпионов с последующей игрой в группе лиги европы😁 на игру динамо, крыльев советов и краснодара приятно смотреть в этом сезоне, чемпионат у нас интересный как не крути. p.s передаём привет в уфу!!! он всё видит!!! будем надеяться что этот сезон для вас закончится пердивом и в дальнейшем пфл по вам будет плакать с вашем стеклянным газоном!!!
d1metras
d1metras
сегодня в 00:09
Динамовцы молодцы!!! Они единственные, кто в этом году радует. Надеюсь поборется с Зенитом за чемпионство..
протон
протон
вчера в 22:43
Динамо однозначно молодцы.
протон
протон
вчера в 21:59
Динамовцы молодцы! И судья хорош, чётко разобрался в моментах с удалениями. Шиманьски здоровья! А вот по удалению Соболева в другом матче очень много вопросов.
Захарян практически создал первый гол и реализовал второй, так держать! Молодежь динамовская радует своей раскрепощенностью.
Уфа при всем уважении заслужила оба удаления. Не гоже косить коллег, не война ведь.
протон
протон
вчера в 21:58
Многим болельщикам Зенита нравится игра Динамо.
протон
протон
вчера в 21:57
Желаю победы Динамо в этом сезоне РПЛ, однозначно заслужили!!!
протон
протон
вчера в 21:54
Хотелось бы поблагодарить, двух футболистов "Уфы" за то, что поддержали акцию болельщиков, и покинули стадион в первом тайме!
Динамо на уверенном пути, если не к чемпионству, то к участию в квалификации Лиги чемпионов
Макаров наконец-то отрабатывает свой трансфер
3 матча подряд больше 20 ударов по воротам , Шварц создал немецкую команду из обычных ребят, бундеслига правда , она такая ,гладбах - Бавария 5:0 , тот же гладбах сейчас 37 минута летит 0:6
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:37
Не так уж и уверенно учитывая что играли 11 на 9. Могли бы и больше забить.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 21:33
Рад , что игроки Динамо после поражения от Зенита 1:4 не опустили руки, а продолжили бороться, играть, и показывать неплохой футбол
Теперь они получают второй шанс побороться за первую строчку в турнирной таблице
И я , как и многие нейтральные болельщики , буду болеть в игре с Зенитом именно за них
Все таки подкупает в Динамо и количество своих воспитанников на поле, и характер команды и в целом то, что российские игроки на ведущих ролях , а не паспортный придаток , как у многих других
Вперёд Динамо!
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:20
Опять, я тебя рассмешил....
gentlewolf
gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:19
Смешая шутка, я и ржу:)
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:19
Ну, а, это, как сказать. Вспоминаю, как в 1977г. многолетний болельщик Спартака Ю.Ваньят, написал статью о том, как Динамо оказало помощь, другу земляку, попавшему в труднейшую ситуацию! Ведь кроме Бескова, в Спартак перешли В.Павленко и Ю.Гаврилов.
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:15
Переведи.
Gotlib
Gotlib ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:15
Динамо для Спартака вечный "друг", по этой причине даже заслуги Бескова не помогли бы.
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:13
Я смотрю, Вы неплохо помните великую советскую историю! Это- делает Вам Честь!!!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:13
Бу га га га:)
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:11
Непростые отношения московских клубов- общеизвестны. Однако, я, всегда считал, что в память о Бескове, хотябы, который поставил Спартак на ноги, спартачи могли помочь Динамо.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:11
Спасти должна была Кубань которая играть в РПЛ не хотела.
Но они вме5сто того чтоб честно проиграть, предложили слить за бабло, получили отказ, разозлились, мотивировались и дальше вы знаете.
А вообще нас банкиры выкинули, мы и по составу то в пятерке должны былим быть (не если бы не продали Юру и Коко).
Это не спортивный результат был.
Там полсостава нашего в медалях и золоте, да и в ЛЧ потом побывало.
Это сплав экономический.
И чудом нас не запилили в ноль.
Повезло что было кому заступиться.
Правда поздно.
А так да, Спартак вместо того чтоб устроить своему поножовщику радость и сделать его лучшим бомбардиром слил свой последний матч и мы потеряли последнюю надежду.
Но это было в канве всего проиходящего.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 21:08
Вы читали недавнее интервью Захаряна, где он, говорит о том, что лучше уезжать сразу? То-есть, зеленый пацан, толком, даже еще не поигравший в Динамо, уже готов слинять из команды. И уверяю Вас, он, не один, так думает в команде.....
Gotlib
Gotlib ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07
Удар удару рознь. Спартак не обязан спасать Динамо, также как и Торпедо не спасло Спартак в 1976.
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:04
Удар локтем по морде не тянет на жёлтую? Вопросов больше не имею. А спасти Динамо, мог Спартак, который отдался Уфе в неприродный способ.....
Gotlib
Gotlib ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:01
Те нарушения не тянули на жёлтую.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:01
Я бы не был столь категоричен, заранее. По составу, Зенит- сильней, однозначно, но по той игре, что показывает сейчас команда, врядли можно предсказать уверенно положительный результат.
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:01
За три тура, а не за два. А спасти Динамо можно было даже в последней игре против Зенита, но видимо это не входило в планы тогдашнего руководства, поэтому убрали Кобеля и поставили более сговорчивого Чикиша.
баск
баск
вчера в 20:56
У Шимы голеностопный ортез, хотя идёт сам, так что всё не так страшно, как могло бы быть. Т.е. без серьёзного перелома.

Однако сильно вряд ли, что он сможет сыграть через неделю, не говоря уже о тренировках в эти дни.
Так что питерских мы принимаем, видимо, без Шиманьски.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 20:56
Зенит для меня не авторитет, особенно в Европе. А вот, если сравнивать футбол прошлого и нынешнего, то здесь, я с Вами не соглашусь. Посмотрите в записи, игру КК в 1978г. Аустрия- Динамо Москва, и Вы поймёте правоту моих слов!!! То Динамо- для меня вечное!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:53
Если в Москве через неделю не будет -35...то все 5 бразильцев (Клаудиньо,Дзюбиньо,Вендел,Сантос,Малком) должны покуражиться наславу...
Не смотря на то что лучший игрок чемпионата (Захарян) будет в стане соперника думаю пришло время игрокам Зенита слегка пофеерить ибо сколько ж можно играть по-ленивке...
Если б догоняющей команды не было...её следовало бы придумать...чтоб Зенит не становился чемпионом показывая игру как с Уралом и Ростовом....

Не скажу что Динамо такой уж раздражитель для Зенита...(7 голов Шунину в последних 2-х играх )...но то что пришло показать кто в доме хозяин - это точно...
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52
Я не смеюсь над возрастом, с чего Вы взяли?
Повторюсь: футбол раньше и сейчас сравнивать невозможно.
Ты можешь воспитать суперталантливых ребят, но Зенит купит Клаудиньо и Малкома или вовсе заберёт и твоих воспитанников, усадив их на скамейку, либо распихав по арендам.
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 20:51
Чикиш принял команду за два тура до конца. А весь сезон, с первого тура- её убивал кобелев.
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