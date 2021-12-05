«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в 1-м матче при Рангнике

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вчера, 18:55

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в матче на 77-й минуте встречи забил полузащитник «красных дьяволов» Фред с передачи Мэйсона Гринвуда. Это была первая игра «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника.