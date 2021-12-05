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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в 1-м матче при Рангнике

вчера, 18:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в матче на 77-й минуте встречи забил полузащитник «красных дьяволов» Фред с передачи Мэйсона Гринвуда. Это была первая игра «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника.

На данный момент МЮ занимает 6-е место (24 очка), «Кристал Пэлас» идёт на 12-м месте (16 очков).

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 06:59
с победой, МЮ. Ждем в топ4
pele1981
pele1981 ответ olba (раскрыть)
сегодня в 05:08
Да нет, пойдет ТЕБЕ, а мне как-то по фигу на твои предпочтения)))
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:07
Уровень!!! Это не с Ливерпулем тягаться!!!
sash71
sash71
вчера в 22:56
Вообще МЮ должен был побеждать как минимум 5:1…. только один Фред не попал в паре моментов, когда нужно было забивать и только использовал возможность на третий раз. Гол забил он отменный, ничего не скажешь. По общей картине то МЮ был солиднее и владел инициативой по ходу всего матча. Кристалл конечно мог в своё время повести но подвела техника Айю не попав с 2 м в ворота.
Одним словом МЮ в трудной борьбе добыл важную победу.
olba
olba ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 22:28
Не отношусь)))) Так пойдет, ТЕБЕ?
Сантус
Сантус
вчера в 22:28
Хрустальные толково отбивались.Виейра хоть пузан и отрастил,но тренером похоже толковым будет.Чернышей конечно подстать себе набрал,девять!!! в старте.))И хорошо что начал с низов,а не попёр как многие бить шишки в большие клубы.
FERIS
FERIS
вчера в 21:54
МЮ с победой!
pele1981
pele1981 ответ olba (раскрыть)
вчера в 21:47
Ты уж определись: либо ты относишься, либо нет - третьего не дано)))
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 21:26
Ну тут все понятно
Специально не вступал в должность пока два сильных соперника в календаре
И начал работать, когда пошли послабее
Это признак неуверенности и слабости
Думаю результаты при Рагнике не будут лучше, чем при Сульшере
olba
olba ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
Может потому что не лезут к вам? Я нормально отношусь к МЮ и Роналду или не отношусь и ВСЁ!
pele1981
pele1981 ответ olba (раскрыть)
вчера в 21:17
Может потому не кричат, что он хорошо играл?)
pele1981
pele1981
вчера в 21:17
Они бы КП и без этого клоуна обыграли)))
112910415
112910415
вчера в 21:00
календарь сейчас удобный
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:58
С трудной победой!
olba
olba
вчера в 19:56
Всё спокойно, ни кто не кричит про плохую игру Роналду. Чтобы так же было на ветках ПСЖ.
протон
протон
вчера в 19:31
Роналду выглядел тяжеловато и в целом сыграл плохо. Может это последствия травмы, про которую писали днём, но надеемся декабрь сложится удачно.
Пара моментов в защите напрягла, но в целом сегодня было спокойнее, чем прежде. Фред красачик, заслужил стать героем матча за свою пахоту
протон
протон
вчера в 19:31
больше всего в этой истории мне жаль локо и николича - с ними поступили по-свински
С победой Юнайтед!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:28
Все дело в Рангнике.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:13, ред.
ну как тут Фредю ругать? Косяил-косячил вместе с постоянно заплетающим себе и другим ноги Скотти и под конец разрядился!
Но не будем забывать, что Хрусталь Палец обыграл Сити - 2:0! И им Палец в рот не клади! Очень организованный автобус: 7 ничьих!
Интересно, кто у них останется в команде, когда начнется кубок Африки? Смогут ли играть полным составом?
Елагин как всегда нёс плотную пургу, не забывая о рекламе ставок...
juvenale
juvenale
вчера в 19:09
главный клуб манчестера с победой
Oktavian
Oktavian
вчера в 19:04
Тяжелый матч, что же, Рангника с почином! МЮ с победой! Надеюсь, все только начинается!
DXTK
DXTK
вчера в 19:00
тут не обыграл в первом матче Рангника, а скорей отскочил......... игра мю ужасная......
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 18:59
Сегодня Елагин и Фред оказались единственным светлым пятном на унылом спектакле в «Театре Мечты».
allemz
allemz
вчера в 18:58, ред.
Дебют со скрипом, тяжело заставить ниггеров и "лидеров" МЮ неистово прессинговать, но с задачей удержаться в топ-4 до приглашения тренера на постоянке вроде должен справиться
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