«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в 1-м матче при Рангнике

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в матче на 77-й минуте встречи забил полузащитник «красных дьяволов» Фред с передачи Мэйсона Гринвуда. Это была первая игра «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника.
На данный момент МЮ занимает 6-е место (24 очка), «Кристал Пэлас» идёт на 12-м месте (16 очков).
Одним словом МЮ в трудной борьбе добыл важную победу.
Одним словом МЮ в трудной борьбе добыл важную победу.
Специально не вступал в должность пока два сильных соперника в календаре
И начал работать, когда пошли послабее
Это признак неуверенности и слабости
Думаю результаты при Рагнике не будут лучше, чем при Сульшере
Специально не вступал в должность пока два сильных соперника в календаре
И начал работать, когда пошли послабее
Это признак неуверенности и слабости
Думаю результаты при Рагнике не будут лучше, чем при Сульшере
Пара моментов в защите напрягла, но в целом сегодня было спокойнее, чем прежде. Фред красачик, заслужил стать героем матча за свою пахоту
Пара моментов в защите напрягла, но в целом сегодня было спокойнее, чем прежде. Фред красачик, заслужил стать героем матча за свою пахоту
С победой Юнайтед!!!
С победой Юнайтед!!!
Но не будем забывать, что Хрусталь Палец обыграл Сити - 2:0! И им Палец в рот не клади! Очень организованный автобус: 7 ничьих!
Интересно, кто у них останется в команде, когда начнется кубок Африки? Смогут ли играть полным составом?
Елагин как всегда нёс плотную пургу, не забывая о рекламе ставок...
Но не будем забывать, что Хрусталь Палец обыграл Сити - 2:0! И им Палец в рот не клади! Очень организованный автобус: 7 ничьих!
Интересно, кто у них останется в команде, когда начнется кубок Африки? Смогут ли играть полным составом?
Елагин как всегда нёс плотную пургу, не забывая о рекламе ставок...