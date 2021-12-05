Аджоев о победе «Арсенала» над «Химками»: «Это была игра за 6 очков»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат поединка 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

Тяжелейший матч, за который очень благодарен ребятам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. И мы, и соперник понимали, что это была игра за шесть очков. Проигрывать в такой встрече со счетом 0:1, а в итоге вырвать победу — это значит показать волю и характер. Сегодня мы ещё раз убедились, что такие качества у тульчан есть. Это очень приятно и важно.