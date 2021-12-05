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Аджоев о победе «Арсенала» над «Химками»: «Это была игра за 6 очков»

вчера, 17:45
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат поединка 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

Тяжелейший матч, за который очень благодарен ребятам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. И мы, и соперник понимали, что это была игра за шесть очков. Проигрывать в такой встрече со счетом 0:1, а в итоге вырвать победу — это значит показать волю и характер. Сегодня мы ещё раз убедились, что такие качества у тульчан есть. Это очень приятно и важно.

До зимней паузы у нас остался матч в Москве с ЦСКА. Сейчас нужно спокойно подготовиться к этому поединку и отыграть его на максимуме.

Тульский «Арсенал» набрал 19 баллов и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (14) — на последней позиции.

Напомним, что в этом матче болельщики «Химок» покинули стадион в знак протеста.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 18:57
Арсенал - молодцы - волевая победа !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:14
Химки стоят на вылет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:50
Можно только порадоваться за пушкарей!!!
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