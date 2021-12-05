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Стукалов: «На второй тайм выходили не обреченными, а как на последний бой»

вчера, 18:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Сложно комментировать игру. Остались вдевятером. В перерыве сказали ребятам, что надо лучше отобороняться. Поменяли Агаларова на более габаритного форварда. Спасибо команде за самоотдачу. Мы 80% времени находились без мяча, нам было тяжело. Говорили ребятам, чтобы не торопились.

На второй тайм выходили не обреченными, а как на последний бой. Я горжусь ребятами.

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Все комментарии
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сегодня в 02:21
Так и надо выходить
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:14
Вы ребята похоже и на первый тайм как на последний бой вышли, судя по грубости.
Да на таком поле еще.
Хорошо никого не убили и сами не убились.
Надеюсь Шиманьский не очень серьезно пострадал, хотя видео было страшное.
Futurista
Futurista
вчера в 19:11
"Мы 80% времени находились без мяча, нам было тяжело"...
Играть научитесь)...полегче будет...и поменьше болтать...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:00
Хватит уже болтать
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