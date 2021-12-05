Стукалов: «На второй тайм выходили не обреченными, а как на последний бой»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».
Сложно комментировать игру. Остались вдевятером. В перерыве сказали ребятам, что надо лучше отобороняться. Поменяли Агаларова на более габаритного форварда. Спасибо команде за самоотдачу. Мы 80% времени находились без мяча, нам было тяжело. Говорили ребятам, чтобы не торопились.
На второй тайм выходили не обреченными, а как на последний бой. Я горжусь ребятами.
Да на таком поле еще.
Хорошо никого не убили и сами не убились.
Надеюсь Шиманьский не очень серьезно пострадал, хотя видео было страшное.
Да на таком поле еще.
Хорошо никого не убили и сами не убились.
Надеюсь Шиманьский не очень серьезно пострадал, хотя видео было страшное.
Играть научитесь)...полегче будет...и поменьше болтать...
Играть научитесь)...полегче будет...и поменьше болтать...