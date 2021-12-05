Стукалов: «На второй тайм выходили не обреченными, а как на последний бой»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Сложно комментировать игру. Остались вдевятером. В перерыве сказали ребятам, что надо лучше отобороняться. Поменяли Агаларова на более габаритного форварда. Спасибо команде за самоотдачу. Мы 80% времени находились без мяча, нам было тяжело. Говорили ребятам, чтобы не торопились.

На второй тайм выходили не обреченными, а как на последний бой. Я горжусь ребятами.