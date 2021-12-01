Булыкин: «У Иосифова есть всё, чтобы проявить себя в Испании»

Бывший российский футболист поделился мнением о выступлении полузащитника в «Вильярреале». В матче Кубка Испании с «Викторией» (8:0) россиянин отметился голом.

Здорово, что забил. Просто у нас некоторые футболисты забивают голы и думают, что все в порядке, останавливаются, а потом не могут понять, почему их перестают ставить в состав. Были такие игроки, которые не выкладывались на тренировках. Никите важно не останавливаться и продолжать играть в том же духе.

Иосифов может стать игроком основы через год-два в «Вильярреале»? От него все зависит. Есть возможности, варианты закрепиться в составе. Я ему желаю не сбавлять темп и двигаться только вперед. «Вильярреал» выступает в чемпионате Испании, сильное первенство, и у Никиты есть все, чтобы проявить себя там, а дальше двигаться вверх по карьерной лестнице.