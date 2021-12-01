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Булыкин: «У Иосифова есть всё, чтобы проявить себя в Испании»

вчера, 21:59
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Ла-Корунья)0 : 8Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о выступлении полузащитника Никиты Иосифова в «Вильярреале». В матче Кубка Испании с «Викторией» (8:0) россиянин отметился голом.

Здорово, что забил. Просто у нас некоторые футболисты забивают голы и думают, что все в порядке, останавливаются, а потом не могут понять, почему их перестают ставить в состав. Были такие игроки, которые не выкладывались на тренировках. Никите важно не останавливаться и продолжать играть в том же духе.

Иосифов может стать игроком основы через год-два в «Вильярреале»? От него все зависит. Есть возможности, варианты закрепиться в составе. Я ему желаю не сбавлять темп и двигаться только вперед. «Вильярреал» выступает в чемпионате Испании, сильное первенство, и у Никиты есть все, чтобы проявить себя там, а дальше двигаться вверх по карьерной лестнице.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:05
До этого Иосифов играл только в предсезонных матчах и три раза попадал в запас. Но пробиться в основу действительно сложно – в основе на его позиции выходит Арно Данджума, один из лидеров «Вильярреала».
galem72
galem72
вчера в 22:38
Прям как у Амира Натхо в Барсе. Подавал, подавал надежды - и Эстония.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:27
Удачи Никите и без травм.
drug01
drug01
вчера в 22:17
Надо сначала закрепиться в составе
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:07
Типа, Димон знает, каково это 😉
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