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Российский хавбек Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

вчера, 23:19
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Ла-Корунья)0 : 8Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Вильярреал» разгромил «Викторию» в 1/64 финала Кубка Испании со счетом 8:0.

Российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену на 63-й минуте. На 87-й минуте Никита забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный результат на табло.

Иосифов перешел в «Вильярреал» в июле на правах свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ Рагнарёк (раскрыть)
сегодня в 11:36
Просто не знал. В заметке же об этом не написано.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:33
Еврей?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:32
У подводников хорошая селекционная служба да и в целом команда интересная, удачи парняге
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 08:55
Он сам не захотел контракт продлить
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:14
Хорошо начал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:06
Остаётся пожелать ему удачи в карьере, нам так не хватает хороших игроков
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:58
Молодец! Удачной ему карьеры.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:23
Молодец! Так и до "Реала" недалеко 😁
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:47
Локо оказался не нужным.
crztnr4v5tm9
crztnr4v5tm9
сегодня в 03:42
Очень рад за Никитоса
beefs
beefs
сегодня в 02:27
Молодца, так держать...
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 01:26, ред.
Локо, разумеется хотел его продлить, но игрок отказался.
Геркус: «Иосифов изначально переходил в „Локо“ с прицелом на переезд за границу»
1bear
1bear
сегодня в 01:09
молодец,что уехал в Европу , пока в кубке и товарняках поиграет,может покажет себя...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:10
Ничего себе! Оказался ненужным Локо и перешел... в Вильярреал!
протон
протон
вчера в 23:53
С почином!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:53
Удачи и успехов! Молодец, что поехал пробовать себя в Испании.
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:40
Впервые слышу о нём молодец удачи Парню.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:23
Молодец, Удачи тебе !!!
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