Российский хавбек Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

«Вильярреал» разгромил «Викторию» в 1/64 финала Кубка Испании со счетом 8:0.
Российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену на 63-й минуте. На 87-й минуте Никита забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный результат на табло.
Иосифов перешел в «Вильярреал» в июле на правах свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом».
Геркус: «Иосифов изначально переходил в „Локо“ с прицелом на переезд за границу»
Геркус: «Иосифов изначально переходил в „Локо“ с прицелом на переезд за границу»