Российский хавбек Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

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вчера, 23:19

«Вильярреал» разгромил «Викторию» в 1/64 финала Кубка Испании со счетом 8:0.

Российский полузащитник дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену на 63-й минуте. На 87-й минуте Никита забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный результат на табло.

Иосифов перешел в «Вильярреал» в июле на правах свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом».