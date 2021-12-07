Семак: «Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое команды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
Игра в Лиге чемпионов — уже запредельная мотивация. Не было ни одного матча «Зенита», когда мы переставали играть или играли не в полную силу. Даже когда заранее становились чемпионами. Может, не всегда получается, но это не значит, что у нас нет желания.
Настраивать команду на матч ЛЧ не нужно вообще, на мой взгляд. Это высший уровень футбола. Иногда излишнее раскрепощение мешает. Посмотрим завтра, насколько излишняя раскрепощенность повлияет на нашу игру.
Богданыч, что-то последние сезоны в ЛЧ все таки показывают,что надо бы на ЛЧ настраиваться. И не только на них, в РПЛ порой тоже пинают не мяч, а нечто другое.
Вот и посмотрим у какой из команд будет больший настрой. Челси точно ничего не надо, а зениту надо хотя бы сыграть раз не в трусливый футбол.
Богданыч, что-то последние сезоны в ЛЧ все таки показывают,что надо бы на ЛЧ настраиваться. И не только на них, в РПЛ порой тоже пинают не мяч, а нечто другое.
Вот и посмотрим у какой из команд будет больший настрой. Челси точно ничего не надо, а зениту надо хотя бы сыграть раз не в трусливый футбол.