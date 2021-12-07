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Семак: «Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще»

вчера, 12:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:45 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое команды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Игра в Лиге чемпионов — уже запредельная мотивация. Не было ни одного матча «Зенита», когда мы переставали играть или играли не в полную силу. Даже когда заранее становились чемпионами. Может, не всегда получается, но это не значит, что у нас нет желания.

Настраивать команду на матч ЛЧ не нужно вообще, на мой взгляд. Это высший уровень футбола. Иногда излишнее раскрепощение мешает. Посмотрим завтра, насколько излишняя раскрепощенность повлияет на нашу игру.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:10
Ну, по результатам и видно, что вообще не настраивал
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:39
Семак:"Настраивать на игру в ЛЧ не надо.....все и так знают, что да же против Мальмё мы играем в 5 защитников."
протон
протон
вчера в 16:05
Лютый мотиватор, конечно
Богданыч, что-то последние сезоны в ЛЧ все таки показывают,что надо бы на ЛЧ настраиваться. И не только на них, в РПЛ порой тоже пинают не мяч, а нечто другое.
Вот и посмотрим у какой из команд будет больший настрой. Челси точно ничего не надо, а зениту надо хотя бы сыграть раз не в трусливый футбол.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:24
Причины неудач "Зенита" в Лиге Чемпионов понятна - настолько там высок уровень футбола, что даже с "Мальме" коленки дрожат и подгибаются.
112910415
112910415
вчера в 13:46
посмотрим на эту раскрепощенность ...
неужели бывает ?
Gelious
Gelious
вчера в 13:22
Может он имел в виду, что все равно ничего не поможет Зениту в Лиге Чемпионов Аха-ха
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 12:56
makkie
makkie
вчера в 12:56
Семак: «Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще»

... а потом:
berda2003
berda2003
вчера в 12:56
что ж это за сила такая? "Не было ни одного матча «Зенита», когда мы переставали играть или играли не в полную силу." - 0:18.
YVG
YVG
вчера в 12:55
Настраивать не нужно на спартак и цска, они и так без боя сдаются.
drug01
drug01
вчера в 12:51
Тогда ждём победу
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:49
Чего настраивать? Подумаешь проиграют. Эка невидаль.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:48
В зените вообще тренер не нужен, там всё решает газпром.
shlomo
shlomo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:37
А толку то ... мысли мыслями а игры нету....Мы тебя потеряли...заходи на огонек
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:35
Просто надо сыграть хорошо!!!
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 12:35
Без настроя помним матчи против Минска, Мальмё и прочей шелухи
beefs
beefs
вчера в 12:33
естественно каждый хочет проявить себя в ЛЧ, а вдруг...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:30
У нашего чемпиона теперь все мысли о Лиге Европы
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:27
Да и твоё присутствие не обязательно !)
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:22
Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще.
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