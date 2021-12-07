Семак: «Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще»

Главный тренер «Зенита» рассказал о настрое команды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Игра в Лиге чемпионов — уже запредельная мотивация. Не было ни одного матча «Зенита», когда мы переставали играть или играли не в полную силу. Даже когда заранее становились чемпионами. Может, не всегда получается, но это не значит, что у нас нет желания.