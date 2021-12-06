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«Карреру тоже никто не знал». Алейников — о Ваноли в «Спартаке»

вчера, 22:59

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников высказался о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

Когда берут нового тренера, то всегда присутствует определенный риск. Когда приходит человек с именем, кто даст гарантию того, что он будет успешен? Предположим, если «Спартак» назначит Марчелло Липпи, есть гарантия, что он вернет команде былую славу? Наверное, нет.

Кода пришел Каррера его тоже никто не знал, но он взял и выиграл чемпионат со «Спартаком». Здесь все относительно. Все будет зависеть только от того, как тренер будет работать в связке с руководством клуба. Любое новое назначение тренера — это всегда спорный момент. Восприниматься это будет всегда по-разному.

Как могу охарактеризовать Ваноли? Ну, а что тут можно сказать о нем… Работал в штабе Конте. За его работой в молодежной сборной Италии не следил.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:28
элемент случайности всегда в наличии
ABir
ABir
сегодня в 05:52
Мало кому известный тренер с сомнительными достижениями. И опять эта смена тренера в тот момент, когда у Команды вроде появилось понимание и взаимодействие с действующим тренерским штабом . Печально и не понятно
протон
протон
сегодня в 05:19
уж пускай Витория доработет сезон лучше
Землянин
Землянин
сегодня в 01:37, ред.
Каррера подсидел Аленичева и проехался на его багаже с удачными решающим голами под занавес матчей. И пока соперники искали игру с новыми тренерами, ему хватило багажа Аленичева с везением в концовка, когда залетали нежданчики от Глушака под перекладины 😂 Ему главное было, ничего особо не трогать и не менять, то что давало результат и очки. Но на 2 сезон, как и в дальнейшей карьере спустился ообратно в небытие, откуда и нежданно вылез.

Вот было Локо такой же позиции придерживаться и от добра, добра не искать, как кардинальные перемены каждый год, когда только команда находит свою игру и даёт результат
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:37
Весь вопрос в том, насколько руководство клуба будет мешать работать тренеру.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:42
Только я знаю как исправить горб спартака.
Capral
Capral
вчера в 23:26
В чём-то, безусловно, Алейников прав, далеко не всегда, титулованный тренер- залог успеха. Яркие тому примеры- неудачная работа в Баварии топтренеров Гвардиолы и Анчелотти. Однако, надежд, всегда больше, когда в клуб приходит тренер опытный, и хоть с каким-то тренерским багажом.....
Cat01
Cat01
вчера в 23:01
Скоро узнаем
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