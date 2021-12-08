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Радченко: «Матч с „Челси“ — это рейтинг, честь клуба для „Зенита“»

вчера, 14:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Это «Зениту» с точки зрения турнирной борьбы в этом матче ничего не надо, а для «Челси» — это очень значимый матч. Кроме того, это же Лига чемпионов! «Зенит» в этом году выступил не так, как от него ожидали, не вышел из группы, но остался в Лиге Европы. И последний матч очень важен и для самих игроков, и для болельщиков. Не так часто к нам приезжает «Челси»! И разговоры о том, что «Зенит» в этом матче будет играть чуть ли не вторым составом, не будет выкладываться — дилетантские. Такой матч — это рейтинг, честь клуба. Сколько серьезных европейских специалистов будут его смотреть. Также это рейтинг всего российского футбола, и игроки, и тренерский штаб должны это понимать. Поэтому я ожидаю, что «Зенит» даст бой в этой встрече и надеюсь, что выступит удачно.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:26, ред.
Правильно Дима, пусть учатся как обыгрывать грандов.

протон
протон
вчера в 16:54
Правильно Дима.Пусть учатся у Спартака играть с топами.
протон
протон
вчера в 16:54
3 футболиста челси превысят бюджет всего Зенита. Разные весовые категории
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:18
"Зенит» в этом году выступил не так, как от него ожидали"
Действительно, все ожидали классического прошлогоднего результата, но в этом году цены на газ тусуются вокруг тысячедолларовой отметки, поэтому Зениту разрешили на полшишечки присунуть Мальмё
YVG
YVG
вчера в 16:07
Честь это проиграть Легии или Ференцварошу дома и в гостях или смотреть до пенсии матч с третьим составом Наполи.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:23
В итоге получим стандартную трусливую тягомотину от Зенита с двумя-тремя пропущенными мячами и беспросветным нулём в атаке.
pele1981
pele1981
вчера в 15:19
Радченко: «Матч с „Челси“ — это рейтинг, честь клуба для „Зенита“», а также стыд, позор и смех на весь мир!))))
beefs
beefs
вчера в 15:01
О чем это он...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:46
Вот в Лиге Европы за свою честь и надо будет постоять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:44
Врядли слова честь и рейтинг близки зениту.
1bear
1bear
вчера в 14:34
и я за то,чтобы Зенит показал что умеет без оглядки на результат
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