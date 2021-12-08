Радченко: «Матч с „Челси“ — это рейтинг, честь клуба для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Это «Зениту» с точки зрения турнирной борьбы в этом матче ничего не надо, а для «Челси» — это очень значимый матч. Кроме того, это же Лига чемпионов! «Зенит» в этом году выступил не так, как от него ожидали, не вышел из группы, но остался в Лиге Европы. И последний матч очень важен и для самих игроков, и для болельщиков. Не так часто к нам приезжает «Челси»! И разговоры о том, что «Зенит» в этом матче будет играть чуть ли не вторым составом, не будет выкладываться — дилетантские. Такой матч — это рейтинг, честь клуба. Сколько серьезных европейских специалистов будут его смотреть. Также это рейтинг всего российского футбола, и игроки, и тренерский штаб должны это понимать. Поэтому я ожидаю, что «Зенит» даст бой в этой встрече и надеюсь, что выступит удачно.