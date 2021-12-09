Федун: «Рано или поздно, я надеюсь, Тедеско вернётся в „Спартак“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун пожелал удачи экс-тренеру команды Доменико Тедеско в немецком «РБ Лейпциг», выразив надежду, что специалист в будущем вернется в команду.
Можно только поздравить и пожелать ему удачи. Я очень рад, что его карьера пошла по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак».
Ранее «РБ Лейпциг» официально объявил о назначении Тедеско наставником команды, заключив с ним соглашение до 2023 года. Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 годы, завоевав серебро РПЛ в минувшем сезоне.
Странное желание однако
🥴
Что, Федун собирается ждать когда Тедеско станет не востребован и его можно будет вернуть?! А сейчас что он не хочет найти тренера достойного?!😳
Очень странно
🤔🥴
Странное желание однако
🥴
Что, Федун собирается ждать когда Тедеско станет не востребован и его можно будет вернуть?! А сейчас что он не хочет найти тренера достойного?!😳
Очень странно
🤔🥴
Карьера (чуть не написал Каррера) пошла по восходящей, но рано или поздно обделаешься и нахрен никому нужен не будешь, то тогда я тебя приму. Таким как Тедеско место у Федуна!
https://youtu.be/D4OOl4PuUto
Карьера (чуть не написал Каррера) пошла по восходящей, но рано или поздно обделаешься и нахрен никому нужен не будешь, то тогда я тебя приму. Таким как Тедеско место у Федуна!
А после встречи с тренерами Зенита Адвокат посадил на территории академии именную голубую ель!)))
P.S. На следующий день после игры в Питере Адвокат раздавал интервью и мне понравился этот фрагмент:
— Кстати, почему вы в 2006 году отправили Аршавина, Анюкова, Денисова в молодежную команду? Они опоздали в отель?
— Нет. Они пошли в другую комнату, насколько я понимаю.
— К женщине?
— Не знаю. Может, к мужчине.
А после встречи с тренерами Зенита Адвокат посадил на территории академии именную голубую ель!)))
P.S. На следующий день после игры в Питере Адвокат раздавал интервью и мне понравился этот фрагмент:
— Кстати, почему вы в 2006 году отправили Аршавина, Анюкова, Денисова в молодежную команду? Они опоздали в отель?
— Нет. Они пошли в другую комнату, насколько я понимаю.
— К женщине?
— Не знаю. Может, к мужчине.
https://www.soccer.ru/news/1287002/advokat-dik
https://spb.mk.ru/social/2021/10/22/dik-advokat-vstretilsya-s-fanatami-zenita-i-rasskazal-chem-emu-zapomnilsya-peterburg.html
https://www.soccer.ru/news/1287002/advokat-dik
https://spb.mk.ru/social/2021/10/22/dik-advokat-vstretilsya-s-fanatami-zenita-i-rasskazal-chem-emu-zapomnilsya-peterburg.html
Не вернется, зачем ему это? После Лейпцига в случае успеха может и повыше забраться, отличный специалист
Не вернется, зачем ему это? После Лейпцига в случае успеха может и повыше забраться, отличный специалист
- Всё будет хорошо... Будет и на вашей упице праздник! Мы же Россия! Долго запрягаем, зато быстро едем...
- Всё будет хорошо... Будет и на вашей упице праздник! Мы же Россия! Долго запрягаем, зато быстро едем...
- А всё вот это: "Трудное решение, коронавирус..." и т.д. не более чем отмазка для болельщиков... Коронавирус появился не вчера, и не исчез до сих пор! Ну и что? Или Коронавирус только в России, а в Европе его нет? И смотрите внимательно Новости: где закрывают границы, а где нет, где и сколько людей умерло от этой заразы, чьи прививки делают по всему миру, а чьи - только там где их изобрели... Так что, прежде чем писать "гневные комменты" сами-то изучите ситуацию с вирусом в Европе и России...
- А всё вот это: "Трудное решение, коронавирус..." и т.д. не более чем отмазка для болельщиков... Коронавирус появился не вчера, и не исчез до сих пор! Ну и что? Или Коронавирус только в России, а в Европе его нет? И смотрите внимательно Новости: где закрывают границы, а где нет, где и сколько людей умерло от этой заразы, чьи прививки делают по всему миру, а чьи - только там где их изобрели... Так что, прежде чем писать "гневные комменты" сами-то изучите ситуацию с вирусом в Европе и России...
12/2020: Тедеско не собирается продлевать контракт, который истекает 30 июня 2021 года
Доменик:"Трудное решение, горжусь, что был тренером этого клуба. Но ситуация с COVID-19 в Германии очень плохая, скоро наша страна уйдет на полный локдаун. Моя семья страдает, я хочу быть ближе к ней. Это трудное решение, но когда я подписал контракт со «Спартаком», ситуация была другой — границы были открыты, моя семья могла меня навещать. Это главная причина. Это самое трудное решение в моей карьере. «Спартак» — это семья, я вижу, как развиваются игроки. Я вижу, что они верят в меня, а я верю в них.Я сказал о своем решении команде после этой игры. И, конечно, владелец говорил мне уже что хочет продлить со мной контракт. Честно - в этой команде я с первого момента почувствовал, что меня любят."
12/2020: Тедеско не собирается продлевать контракт, который истекает 30 июня 2021 года
Доменик:"Трудное решение, горжусь, что был тренером этого клуба. Но ситуация с COVID-19 в Германии очень плохая, скоро наша страна уйдет на полный локдаун. Моя семья страдает, я хочу быть ближе к ней. Это трудное решение, но когда я подписал контракт со «Спартаком», ситуация была другой — границы были открыты, моя семья могла меня навещать. Это главная причина. Это самое трудное решение в моей карьере. «Спартак» — это семья, я вижу, как развиваются игроки. Я вижу, что они верят в меня, а я верю в них.Я сказал о своем решении команде после этой игры. И, конечно, владелец говорил мне уже что хочет продлить со мной контракт. Честно - в этой команде я с первого момента почувствовал, что меня любят."
Наверное не по плану привел к чемпионству.
Наверное не по плану привел к чемпионству.
- А чего теперь-то надеяться? Ведь он же там был! И что вы сделали??? Как с ним поступили??? А теперь поздно пить "Боржоми"...
- А чего теперь-то надеяться? Ведь он же там был! И что вы сделали??? Как с ним поступили??? А теперь поздно пить "Боржоми"...
По крайней мере в эпоху хаоса имени Федуна. В таких условиях второе место в РПЛ стало настоящим чудом. Наверное и сам Тедеско понял, что второго такого чуда может и не случится - поэтому ушёл.
Удачи в Лейпциге!
По крайней мере в эпоху хаоса имени Федуна. В таких условиях второе место в РПЛ стало настоящим чудом. Наверное и сам Тедеско понял, что второго такого чуда может и не случится - поэтому ушёл.
Удачи в Лейпциге!
Три хороших специалиста...столкнувшихся с нынешними РПЛьными реалиями...под названием "У кого деньги тот и лучше всех разбирается в футболе"....
Надеюсь вернуться в лучшие времена...
Три хороших специалиста...столкнувшихся с нынешними РПЛьными реалиями...под названием "У кого деньги тот и лучше всех разбирается в футболе"....
Надеюсь вернуться в лучшие времена...