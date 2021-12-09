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Федун: «Рано или поздно, я надеюсь, Тедеско вернётся в „Спартак“»

вчера, 14:52

Владелец «Спартака» Леонид Федун пожелал удачи экс-тренеру команды Доменико Тедеско в немецком «РБ Лейпциг», выразив надежду, что специалист в будущем вернется в команду.

Можно только поздравить и пожелать ему удачи. Я очень рад, что его карьера пошла по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак».

Ранее «РБ Лейпциг» официально объявил о назначении Тедеско наставником команды, заключив с ним соглашение до 2023 года. Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 годы, завоевав серебро РПЛ в минувшем сезоне.

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Все комментарии
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 21:48
Верните итальянца,РПЛ хоть смотреть будет интересней
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:20
А в Карреру не веришь?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:18
Если провалится с Лейпцигом то это возможно но если он добьется успеха то станет топ тренером и им уже будут интересоваться топ клубы.
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:06
🤔
Странное желание однако
🥴
Что, Федун собирается ждать когда Тедеско станет не востребован и его можно будет вернуть?! А сейчас что он не хочет найти тренера достойного?!😳
Очень странно
🤔🥴
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:55
Неужели обещал купить клуб???
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:51
Когда его выпрут из Лейпцига и он будет никому не нужен, он его снова подберёт.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:45
А Федун юморной мужик, а главное реалист.
Карьера (чуть не написал Каррера) пошла по восходящей, но рано или поздно обделаешься и нахрен никому нужен не будешь, то тогда я тебя приму. Таким как Тедеско место у Федуна!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:19, ред.
n272nm, одно дело когда ты прилетаешь конкретно на игру, сам (Тедеско), и другое дело когда тебя приглашают (Адвокат) оплатив проезд (и всей свите тоже), проживание и.т.д. Адвокат прилетел за несколько дней до игры и ему был организован целый комплекс увеселительных развлечений, думаю без корпоративщицы Илюхиной не обошлось!) Пиар он такой!
А после встречи с тренерами Зенита Адвокат посадил на территории академии именную голубую ель!)))
P.S. На следующий день после игры в Питере Адвокат раздавал интервью и мне понравился этот фрагмент:
— Кстати, почему вы в 2006 году отправили Аршавина, Анюкова, Денисова в молодежную команду? Они опоздали в отель?
— Нет. Они пошли в другую комнату, насколько я понимаю.
— К женщине?
— Не знаю. Может, к мужчине.
n272nm
n272nm ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
    протон
    протон
    вчера в 16:39
    А зачем ему из "по восходящей" опускаться снова до Спартака?! Тем более - опять быть под присмотром Салиховой?)))
    Не вернется, зачем ему это? После Лейпцига в случае успеха может и повыше забраться, отличный специалист
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 16:37, ред.
    Во первых хочу тебе напомнить что это был конец 2020 года, во вторых Тедеско прилетал в Москву болеть за Спартак в игре с Наполи (какой тренер Зенита похвастает подобным?!), ну и в третьих (правда скорее это "во первых"): Тедеско сам объяснил свой уход и все пол года что он работал в Спартаке до окончания контракта руководство клуба и игроки уговаривали его остаться, так кому нужно верить Тедеско или домыслам юзеров Соккера?!
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 16:35
    - Ну и хорошо! Вы-то чего беспокоитесь? Он же не ваш тренер?

    - Всё будет хорошо... Будет и на вашей упице праздник! Мы же Россия! Долго запрягаем, зато быстро едем...
    Хиромант
    Хиромант ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 16:31
    - Если тренера в команде ценят, не "вставляют ему палки в колёса" в его работе, платят согласно контракту - ну и какой тренер просто так сам уйдёт?

    - А всё вот это: "Трудное решение, коронавирус..." и т.д. не более чем отмазка для болельщиков... Коронавирус появился не вчера, и не исчез до сих пор! Ну и что? Или Коронавирус только в России, а в Европе его нет? И смотрите внимательно Новости: где закрывают границы, а где нет, где и сколько людей умерло от этой заразы, чьи прививки делают по всему миру, а чьи - только там где их изобрели... Так что, прежде чем писать "гневные комменты" сами-то изучите ситуацию с вирусом в Европе и России...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Ну Семак уж точно сам не уйдет!)))
    Хиромант
    Хиромант ответ Ника228 (раскрыть)
    вчера в 16:23
    - Если тренера в команде ценят, не "вставляют ему палки в колёса" в его работе, платят согласно контракту - ну и какой тренер просто так сам уйдёт?
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 16:09
    О чем вы все пишете, кто и "как" с ним поступал?!) Тедеско сам ушел!!! Слышал звон но не знаю о чем он?!
    12/2020: Тедеско не собирается продлевать контракт, который истекает 30 июня 2021 года
    Доменик:"Трудное решение, горжусь, что был тренером этого клуба. Но ситуация с COVID-19 в Германии очень плохая, скоро наша страна уйдет на полный локдаун. Моя семья страдает, я хочу быть ближе к ней. Это трудное решение, но когда я подписал контракт со «Спартаком», ситуация была другой — границы были открыты, моя семья могла меня навещать. Это главная причина. Это самое трудное решение в моей карьере. «Спартак» — это семья, я вижу, как развиваются игроки. Я вижу, что они верят в меня, а я верю в них.Я сказал о своем решении команде после этой игры. И, конечно, владелец говорил мне уже что хочет продлить со мной контракт. Честно - в этой команде я с первого момента почувствовал, что меня любят."
    kust07
    kust07 ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 15:57
    К Каррере почему-то у него антипатия.)
    Наверное не по плану привел к чемпионству.
    YVG
    YVG
    вчера в 15:55
    А как же Карера?
    Ника228
    Ника228 ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 15:53
    а шо его на цепи держать нужно было? он захотел уйти его не стали держать .
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 15:48
    Федун: «Рано или поздно, я надеюсь, Тедеско вернется в „Спартак“»

    - А чего теперь-то надеяться? Ведь он же там был! И что вы сделали??? Как с ним поступили??? А теперь поздно пить "Боржоми"...
    4RT
    4RT
    вчера в 15:35
    Только тебя уже там не будет
    Железный Капут
    Железный Капут
    вчера в 15:26
    Время циклично. Но сначала - Черчесов
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 15:23
    pele1981
    pele1981
    вчера в 15:21
    Ну и шизик же этот Федун))))))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:14
    Полгода спустя. Федун: "Рано или поздно, я надеюсь, Руй Витория когда-нибудь вернется в "Спартак"
    makkie
    makkie
    вчера в 15:13
    А я надеюсь, что Тедеско не вернётся в Спартак.
    По крайней мере в эпоху хаоса имени Федуна. В таких условиях второе место в РПЛ стало настоящим чудом. Наверное и сам Тедеско понял, что второго такого чуда может и не случится - поэтому ушёл.

    Удачи в Лейпциге!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:10
    Что то мне подсказывает что Тедеско, Олич и Николич навряд ли вернуться в РПЛ....

    Три хороших специалиста...столкнувшихся с нынешними РПЛьными реалиями...под названием "У кого деньги тот и лучше всех разбирается в футболе"....

    Надеюсь вернуться в лучшие времена...
    Mangur
    Mangur
    вчера в 15:09
    Удачи Тедеско в ГДР
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 15:02
    Alhunah
    Alhunah
    вчера в 15:00
    Тедеско ясно дал понять, что ему неудобно метаться между домом и работой, поэтому работайте лучше с Руем
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