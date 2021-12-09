Федун: «Рано или поздно, я надеюсь, Тедеско вернётся в „Спартак“»

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вчера, 14:52

Владелец «Спартака» Леонид Федун пожелал удачи экс-тренеру команды в немецком «РБ Лейпциг», выразив надежду, что специалист в будущем вернется в команду.

Можно только поздравить и пожелать ему удачи. Я очень рад, что его карьера пошла по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак».