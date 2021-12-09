Лев Лещенко: «Захарян заслуженно стал лучшим молодым игроком»

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко высказался по поводу победы полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятёрка».
Захарян заслуженно стал лучшим молодым игроком. Может, рядом с легионерами он многим проигрывает. Но как поощрение и стимул к росту — полезная вещь.
Арсен правильно должен отнестись к награде. Никакой эйфории у игроков быть не должно, это стимул к дальнейшей работе.
Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка». Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому игроку года в РПЛ. На втором месте – форвард «Уфы» Гамид Агаларов.