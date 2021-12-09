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Лев Лещенко: «Захарян заслуженно стал лучшим молодым игроком»

вчера, 13:46

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко высказался по поводу победы полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятёрка».

Захарян заслуженно стал лучшим молодым игроком. Может, рядом с легионерами он многим проигрывает. Но как поощрение и стимул к росту — полезная вещь.

Арсен правильно должен отнестись к награде. Никакой эйфории у игроков быть не должно, это стимул к дальнейшей работе.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка». Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому игроку года в РПЛ. На втором месте – форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

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Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 21:56
Кого вообще кю...т мнение певца ртом? Почему Пугачева и Галкин молчат? Где экспертное мнение Петросяна?
протон
протон
вчера в 20:55
Главное, чтобы не останавливался....много примеров
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:14
Молодец Арсен!!! Играет просто прекрасно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:20
Захаряна в Европу надо продать,пусть там растёт!
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:05
Через год-два могут и забыть...даже те кто не знал)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:49
Динамики а вернее Шварц умело раскрутил талант Арсена.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:48
А знал ли кто пол года назад о Захаряне?
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