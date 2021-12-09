Лев Лещенко: «Захарян заслуженно стал лучшим молодым игроком»

Народный артист РСФСР , певец Лев Лещенко высказался по поводу победы полузащитника московского «Динамо» в премии «Первая пятёрка».

Захарян заслуженно стал лучшим молодым игроком. Может, рядом с легионерами он многим проигрывает. Но как поощрение и стимул к росту — полезная вещь.

Арсен правильно должен отнестись к награде. Никакой эйфории у игроков быть не должно, это стимул к дальнейшей работе.