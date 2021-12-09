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Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак» в Лиге Европы

вчера, 11:40
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о предстоящем матче «Спартака» против «Легии» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Фаворит? На бумаге, наверное, все-таки «Спартак». В чемпионате России они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с «Наполи» выиграли, с «Лестером» в последней игре сыграли хорошо.

Такие игры надо уметь играть. Я был на матче в Москве, понятно, что «Легия» победила на последней минуте, что «Спартак» не заслуживал поражения, но такие игры бывают. И матч в Варшаве будет совсем другого качества и накала. Убежден, что стадион будет полный, а «Легия» — другой, нежели в Москве. Так что будет непростой матч для спартаковцев.

За кого буду болеть? Можно ответить политически? За красивый футбол, пусть победит сильнейший. Всем болельщикам «Легии» большой привет от меня. Раз любят и вспоминают, значит, наследили мы там в хорошем понимании этого слова.

Прогноз на матч? Не люблю этого делать, потому что в этой группе и розыгрыше (Лиги Европы) мы увидели, сколько было игр и результатов, которые сложно предсказать. Никто не предсказывал, что «Легия» сможет выиграть (у «Лестера»), что «Спартак» дважды обыграет «Наполи». Надеемся, что «Спартак» будет хорошо играть, а победит пусть сильнейший. Всё же я работал в обоих клубах, в «Легии» выигрывал титулы.

Матч состоится в Варшаве сегодня, 9 декабря. «Спартак» перед заключительным туром занимает второе место в группе С, набрав семь очков, «Легия» (6) идет на последнем месте.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Легии» и «Спартака».

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ ZedZipper (раскрыть)
вчера в 23:06
Отскочили)) повезло Спартаку,игра неудовлетворительная еле-еле обыграли
ZedZipper
ZedZipper ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 22:52
Слили?
протон
протон
вчера в 21:01
На бумаге - так тож на бумаге. Игра покажет. Перед первой игрой тоже говорили что вынесут Легию, однако распи...во игроков Спартака на поле привело к поражению!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:08
"Спартак" традиционно уже нестабилен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:11
КБ легион вперед!

Только победа, только СПАРТАК!
n272nm
n272nm
вчера в 13:37
Мяско, только попробуйте сегодня не выиграть и не пройти дальше.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:24
Ну и шакалина Саламыч . Нас шляхтичи ненавидят от рождения своего
kust07
kust07
вчера в 12:40
Важные матчи Спартак по традиции проигрывает.
И в этот раз сольет. К тому же Соболева в заявке нет
Artemon9
Artemon9
вчера в 12:27
Потренировал Легию, теперь может до конца жизни делать прогнозы на их матчи. Это как Канчельскис. Тот тоже до конца дней будет делать прогнозы на МЮ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:23
Это будет прелюдия к матчу с Польшей за выход на ЧМ.
5y3v2nwwzax8
5y3v2nwwzax8
вчера в 12:03
Ну хоть как предсказатель востребован физрук
makkie
makkie
вчера в 12:02
Легия отскочила в первом матче.
Но в Варшаве, действительно, будет совсем другой футбол - наверняка пшеки с первых минут полетят вперёд. Спартаку главное не рассыпаться и не упустить инициативу. Тот же Наполи уничтожил Легию у них дома. Счёт мог быть и 7-0.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 11:47
Заруба будет нешуточная.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:45
Чабан снова сделал умозаключение.
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