Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак» в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России поделился мыслями о предстоящем матче «Спартака» против «Легии» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Фаворит? На бумаге, наверное, все-таки «Спартак». В чемпионате России они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с «Наполи» выиграли, с «Лестером» в последней игре сыграли хорошо.

Такие игры надо уметь играть. Я был на матче в Москве, понятно, что «Легия» победила на последней минуте, что «Спартак» не заслуживал поражения, но такие игры бывают. И матч в Варшаве будет совсем другого качества и накала. Убежден, что стадион будет полный, а «Легия» — другой, нежели в Москве. Так что будет непростой матч для спартаковцев.

За кого буду болеть? Можно ответить политически? За красивый футбол, пусть победит сильнейший. Всем болельщикам «Легии» большой привет от меня. Раз любят и вспоминают, значит, наследили мы там в хорошем понимании этого слова.

Прогноз на матч? Не люблю этого делать, потому что в этой группе и розыгрыше (Лиги Европы) мы увидели, сколько было игр и результатов, которые сложно предсказать. Никто не предсказывал, что «Легия» сможет выиграть (у «Лестера»), что «Спартак» дважды обыграет «Наполи». Надеемся, что «Спартак» будет хорошо играть, а победит пусть сильнейший. Всё же я работал в обоих клубах, в «Легии» выигрывал титулы.