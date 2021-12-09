Пименов: «„Локомотиву“ против „Марселя“ необходимо выложиться по максимуму»

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от поединка «железнодорожников» с «Марселем» в последнем туре группового этапа Лиги Европы:
Очевидно, что ситуация перед завершающей игрой группового этапа простая: побеждаешь — обеспечиваешь себе евровесну в Лиге конференций. Значит, «Локомотиву» против «Марселя» необходимо выложиться по максимуму, невзирая на множественные травмы и проблемы с составом.
Вспоминаю, как в 2001-м нам предстоял заключительный гостевой матч в Лиге чемпионов на групповом этапе. До этого в 4 играх «Локо» набрал только 1 балл. Многие, честно говоря, тогда в нас не поверили. Тем не менее, нам удалось не просто обыграть «Андерлехт» на выезде, а разгромить его — 5:1, причем я и забил сам, и отдал результативную передачу. В итоге мы заняли 3-ю позицию и прошли в Кубок УЕФА.