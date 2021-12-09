Пименов: «„Локомотиву“ против „Марселя“ необходимо выложиться по максимуму»

Экс-форвард «Локомотива» поделился ожиданиями от поединка «железнодорожников» с «Марселем» в последнем туре группового этапа Лиги Европы:

Очевидно, что ситуация перед завершающей игрой группового этапа простая: побеждаешь — обеспечиваешь себе евровесну в Лиге конференций. Значит, «Локомотиву» против «Марселя» необходимо выложиться по максимуму, невзирая на множественные травмы и проблемы с составом.