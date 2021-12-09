ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Пименов: «„Локомотиву“ против „Марселя“ необходимо выложиться по максимуму»

вчера, 12:34
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от поединка «железнодорожников» с «Марселем» в последнем туре группового этапа Лиги Европы:

Очевидно, что ситуация перед завершающей игрой группового этапа простая: побеждаешь — обеспечиваешь себе евровесну в Лиге конференций. Значит, «Локомотиву» против «Марселя» необходимо выложиться по максимуму, невзирая на множественные травмы и проблемы с составом.

Вспоминаю, как в 2001-м нам предстоял заключительный гостевой матч в Лиге чемпионов на групповом этапе. До этого в 4 играх «Локо» набрал только 1 балл. Многие, честно говоря, тогда в нас не поверили. Тем не менее, нам удалось не просто обыграть «Андерлехт» на выезде, а разгромить его — 5:1, причем я и забил сам, и отдал результативную передачу. В итоге мы заняли 3-ю позицию и прошли в Кубок УЕФА.

Все новости
Баринов: «Может, сначала надо убрать Плутника из „Локо“, а не тренера?»
Сегодня, 12:26 Комментарии3
Назаров: «Гнать Виторию не смейте! Руй обязан оставаться у руля!»
Сегодня, 11:30 ВидеоКомментарии8
Титов: «Витория выжимает максимум из этого „Спартака“»
Сегодня, 10:50 Комментарии5
«Уходим с высоко поднятыми головами». Бека Бека — о вылете «Локо» из ЛЕ
Сегодня, 09:34 Комментарии7
Витория: «Хочется получать сообщения только от тех, кто желает нам добра»
Вчера, 23:52 Комментарии20
Мурзагулов: «Кротову нужно учиться контролировать свои эмоции»
Вчера, 21:12 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00
Что с такой игрой делать в Лиге Конференций? Мы не в состоянии аутсайдеров РПЛ обыгрывать, кроме чувства стыда ничего нет, сезон потерян.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:52
И даже этого не хватит, скорее всего.
амурец
амурец
вчера в 13:57
После работы немецких диверсантов, Локо ещё долго будет трясти
kust07
kust07
вчера в 13:50
К сожалению Локо разрбранный сейчас ,в удручающем состоянии. В победу не верится
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:12
Как будто до этого играли в пол ноги.
57rdnqh8uygv
57rdnqh8uygv
вчера в 13:09
Что-то не особо в это верится
drug01
drug01
вчера в 12:53
Только победа нужна
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:50
Локо терять нечего но Гисдоль не внушает доверия.
альсато
альсато
вчера в 12:38
НИКОМУ это не надо!...Ни руководству, ни тренерскому штабу, ни игрокам....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100