Радченко — о матче с «Челси»: «„Зенит“ сыграл свой лучший матч в этой ЛЧ»

Экс-нападающий «Зенита» отреагировал на ничью в поединке «сине-бело-голубых» с лондонским «Челси» (3:3).

«Зенит» сыграл свой лучший матч в этой ЛЧ . Питерцы вчера выложились по полной, действовали уверенно, не боялись.

Ребята, которые вышли на замену: Круговой, Мостовой добавили скорость в игру. Потенциал на будущее у «Зенита» имеется. В турнирной таблице было всё примерно понятно, поэтому команды играли более раскрепощено, открыто, без всяческого давления.