Радченко — о матче с «Челси»: «„Зенит“ сыграл свой лучший матч в этой ЛЧ»

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на ничью в поединке «сине-бело-голубых» с лондонским «Челси» (3:3).
«Зенит» сыграл свой лучший матч в этой ЛЧ. Питерцы вчера выложились по полной, действовали уверенно, не боялись.
Ребята, которые вышли на замену: Круговой, Мостовой добавили скорость в игру. Потенциал на будущее у «Зенита» имеется. В турнирной таблице было всё примерно понятно, поэтому команды играли более раскрепощено, открыто, без всяческого давления.
Напомним, 8 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси». Встреча завершилась со счётом 3:3.
Эта ничья помогла России набрать важные очки в таблице коэффициентов УЕФА.
Можно подумать Зенит результат этого матча выводил в плейофф...
Касаемо ошибок и вопросов к Семаку ...так их можно насобирать сотни и после 7:1 со Спартаком...
Если расстраиваться после 3:3...с действующим обладателем ЛЧ...и неминуемо требовать куража и феерии против команды с 900-миллионным выбором игроков - то смысл вообще смотреть ??
Давайте заранее грустить что у нас Семак а не Гвардиола...что Зенит играет в черепашьем чемпионате а не в АПЛ...что у них Лукаку стоит как 22 игрока Зенита (без Малкома)...что почему то Зенит не ушатал одной левой победителя ЛЧ....
Давайте взгрустнём что Зенит в компании с какими то Барселоной, Порту, Боруссией и прочими неумеющими играть вышел в плейофф ЛЕ...
Зенит же со 170-ти миллионным составом должен неминуемо всухую вышибать пыль из команд первых двух корзин ЛЧ.....и доходить как минимум до полуфинала с опытнейшим в ЛЧ тренером...и с практикой в РПЛ....в одном из самых конкурентных быстрых превосходных чемпионатов Европы...
....
Можно подумать Зенит результат этого матча выводил в плейофф...
Касаемо ошибок и вопросов к Семаку ...так их можно насобирать сотни и после 7:1 со Спартаком...
Если расстраиваться после 3:3...с действующим обладателем ЛЧ...и неминуемо требовать куража и феерии против команды с 900-миллионным выбором игроков - то смысл вообще смотреть ??
Давайте заранее грустить что у нас Семак а не Гвардиола...что Зенит играет в черепашьем чемпионате а не в АПЛ...что у них Лукаку стоит как 22 игрока Зенита (без Малкома)...что почему то Зенит не ушатал одной левой победителя ЛЧ....
Давайте взгрустнём что Зенит в компании с какими то Барселоной, Порту, Боруссией и прочими неумеющими играть вышел в плейофф ЛЕ...
Зенит же со 170-ти миллионным составом должен неминуемо всухую вышибать пыль из команд первых двух корзин ЛЧ.....и доходить как минимум до полуфинала с опытнейшим в ЛЧ тренером...и с практикой в РПЛ....в одном из самых конкурентных быстрых превосходных чемпионатов Европы...
....