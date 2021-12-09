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Радченко — о матче с «Челси»: «„Зенит“ сыграл свой лучший матч в этой ЛЧ»

вчера, 11:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на ничью в поединке «сине-бело-голубых» с лондонским «Челси» (3:3).

«Зенит» сыграл свой лучший матч в этой ЛЧ. Питерцы вчера выложились по полной, действовали уверенно, не боялись.

Ребята, которые вышли на замену: Круговой, Мостовой добавили скорость в игру. Потенциал на будущее у «Зенита» имеется. В турнирной таблице было всё примерно понятно, поэтому команды играли более раскрепощено, открыто, без всяческого давления.

Напомним, 8 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси». Встреча завершилась со счётом 3:3.

Эта ничья помогла России набрать важные очки в таблице коэффициентов УЕФА.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
Единственный клуб В России который победил Челси -это Рубин. В 1/4 лиги Европы в ответной игре . Первую игру проиграли 0:2, а вторую выиграли . При этом это был плей-офф на выбывание и Челси выставил сильнейший состав а не дубль как вчера. После этого Челси стал обладателем Кубка. До этого ни один наш клуб даже в ничью и даже дома не смогли взять.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:24
Нечего было терять.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:23
Вон оно что.....надо было то всего отскочить на 94 минуте матча...что бы Радченко назвал что это лучший матч.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:31
Все в эйфории это мне напоминает когда Спартак выиграл в Неаполе когда Наполи играли в меньшинстве и после этого Спартак в РПЛ влетал кому только не лень то же самое может быть и с Зенитом в матче с Динамо так как уже двое игроков вне игры и тем более усталость своё возьмёт и спрашивается ради чего это всё надо было
n272nm
n272nm ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
Уважаемый, а к чему ты это написал?! Если ты не понял, я еще раз повторю: Зенит совершил глупые ошибки. Начал матч с того, что дал фору Челси, а потом запорол пару-тройку стопудовых голевых моментов. Так в ЛЧ играть нельзя. И у нас такое не первый раз происходит. Что касается оптимизма, то давай захлебнемся от восторга, какие проблемы?! Ничья с Челси дорогого стоит, мы принесли очки в общую еврокопилку, могли, вообще, выиграть, порадовали болельщиков, у команды есть яйца и показали искрометный футбол. И я даже спорить с этим не буду. Ты доволен?! :))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 12:41
"Не мотивированный Челси спокойно гнул свою линию."
Можно подумать Зенит результат этого матча выводил в плейофф...
Касаемо ошибок и вопросов к Семаку ...так их можно насобирать сотни и после 7:1 со Спартаком...
Если расстраиваться после 3:3...с действующим обладателем ЛЧ...и неминуемо требовать куража и феерии против команды с 900-миллионным выбором игроков - то смысл вообще смотреть ??

Давайте заранее грустить что у нас Семак а не Гвардиола...что Зенит играет в черепашьем чемпионате а не в АПЛ...что у них Лукаку стоит как 22 игрока Зенита (без Малкома)...что почему то Зенит не ушатал одной левой победителя ЛЧ....

Давайте взгрустнём что Зенит в компании с какими то Барселоной, Порту, Боруссией и прочими неумеющими играть вышел в плейофф ЛЕ...

Зенит же со 170-ти миллионным составом должен неминуемо всухую вышибать пыль из команд первых двух корзин ЛЧ.....и доходить как минимум до полуфинала с опытнейшим в ЛЧ тренером...и с практикой в РПЛ....в одном из самых конкурентных быстрых превосходных чемпионатов Европы...

....
Boricku
Boricku
вчера в 12:37
5 очков в 6 играх, это результат для гос корпорации, страну без газа оставило ради этих футболёров, а он играть не могут или не хотят
n272nm
n272nm
вчера в 12:26
Кстати, если кто не понял, то первый матч с Челси, Зенит сыграл гораздо лучше, показав зрелый футбол, достойный ЛЧ. Да, та игра была не столь зрелищной, но затол ошибок Зенит почти не допустил. Даже в моменте, когда Лукаку забивал гол, ошибки не было. Просто, Лукаку гораздо габаритнее и выше ростом защитника Зенита. Защитник все делал правильно, но роста и веса не хватило :))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:02
На "Зенит" просто не давило чувство ответственности за результат и он сыграл как "Спартак" в этом году в еврокубках, наверное наиболее подходящим словосочетанием будет "с удалью обреченного". Не считаю, что "Челси" был не мотивирован - шанс нарваться в следующем круге на "Баварию", "Манчестер Сити" или даже громящий все на своем пути "Аякс" - здесь приятного мало. Просто настраивались на обычный "Зенит" - с дрожащими коленками перед выходом на поле, а получили задорного и опасного оппонента. А Семаку надо сделать вывод из проведенного матча и впредь также готовиться готовиться к матчам Лиги Чемпионов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 11:57
У Челси играл практически второй состав и Лукаку после травмы только начал появляться на поле. К тому же у них через 2 дня игра в АПЛ и основу поберегли для этого матча. Игра получилась живой, интересной , но уровня среднего. Много ощибок было с обеих сторон.
n272nm
n272nm
вчера в 11:52
Если честно, то мне игра не понравилась. Челси победа была не очень нужна и это чувствовалось. Зенит, изначально, допустил детские ошибки, которые в ЛЧ являются фатальными. Во-первых, пропустили уже на вторйо минуте первого тайма, во-вторых, загубили пару-тройку убойных голевых моментов. В ЛЧ это смертный приговор. Окончательный результат в виде ничьей не должен обманывать. Не мотивированный Челси спокойно гнул свою линию. Его не смутил то факт, что Зенит переломил ход игры и вышел вперед 2-1. Англичане спокойно гнули свою линию и должны были выиграть 3-2, однако, в самом конце, Зениту, откровенно, свезло. Нужно быть честными. Да, результат на табло, получены очки в общую еврокопилку, Челси сильнее и эту ничью, безусловно, нужно занести в актив и т.д. Это все понятно, но в ЛЧ с такими ошибками играть нельзя. О позитиве пусть другие пишут. У меня же остаются неприятные вопросы к Семаку.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:49
Зенит выдал лучший матч, Челси худший. Вот и получилось зрелище
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 11:48
Вот примерно так должен играть любой клуб РПЛ на европейском уровне...игра уже ничего не решала,наступила раскрепощённость и лёгкость в движении,отступил страх ошибки и т.д. Мастерство есть,сыгранность есть...всё на уровне психологии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:46
Лучший матч за всю свою историю.
beefs
beefs
вчера в 11:23
так и надо всегда играть на Евроарене...
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