Газизов — о втором месте Агаларова в «Первой пятёрке»: «Это оценка фанатов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итоги премии «Первая пятёрка». Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому игроку года в РПЛ . Победителем премии в 2021 году стал из «Динамо». На втором месте – форвард «Уфы» .

Это оценка фанатов. Возможно, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если случится такое голосование… Руководители участвовали? Мне было бы интересно посмотреть на их голоса.

Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все огромные молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — не получать травм.