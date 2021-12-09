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Газизов — о втором месте Агаларова в «Первой пятёрке»: «Это оценка фанатов»

вчера, 13:04

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итоги премии «Первая пятёрка». Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому игроку года в РПЛ. Победителем премии в 2021 году стал Арсен Захарян из «Динамо». На втором месте – форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

Это оценка фанатов. Возможно, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если случится такое голосование… Руководители участвовали? Мне было бы интересно посмотреть на их голоса.

Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все огромные молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — не получать травм.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:57
Газизов заслуживает уважения, для клуба делает все возможное что бы остался существовать. Проблема в том что клуб бы и жил по стратегией которую Шамиль выстроил, но местные власти его кинули, наобещав помощи, Шамиль стал строить манеж развивать инфраструктуру, тогда еще уфа 2 играла во второй лиге, купил автобус команде, несколько для школы. Денег нет и не было, Газизов решил воспитывать новую звезду. То что Агаларов заиграл только его заслуга, он его с фнл достал, как и многих зинченко , дивеевых, фоминых, луневых. Я верю что сделает многое для клуба, главное что бы сейчас остался существовать
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:18, ред.
Шамилю Камиловичу как человеку занимающему высокий пост Генерального Директора фк Уфа не к лицу ставить под сомнение объективность и справедливость решения о присуждении премии "Первая пятёрка" футболисту московского футбольного клуба Динамо Захаряну, утверждая, что это случилось благодаря большей фанатской аудитории, проголосовавшей за Арсена. Ведь в число кандидатов на эту почётную премию для молодых футболистов входили игроки куда более популярных клубов, чем Динамо и Уфа. Следуя его логике, победить долен был тот Наиль Умяров, являясь игроком Спартака, где армия фанатов в десятки раз превосходит динамиков. Тоже самое можно сказать и про Константина Морадишвили и Максима Мухина, за которыми стоят фанаты ЦСКА и Локомотива, но выбрали объективно действительно лучших. Так что Газизову надо не уподобляться глорам ведущим многолетние разборки, кто круче Месси или Роналду, благо Гамид с Арсеном ещё пока не доросли до уровня этих двух звёзд, а признать победу в этой номинации Арсена Захаряна и пожелать игроку всяческих успехов в игре и дальнейшего роста в покорении новых спортивных вершин, а Гамиду догнать и перегнать своего коллегу по цеху во благо нашего российского футбола. Болейте за своих, а не против чужих.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:30
Газизов должен с этим согласиться, Арсен явно превосходит Гамида.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:23
Дальше доказывать надо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:04
Занял достойное место
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