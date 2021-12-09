Газизов — о втором месте Агаларова в «Первой пятёрке»: «Это оценка фанатов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итоги премии «Первая пятёрка». Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому игроку года в РПЛ. Победителем премии в 2021 году стал Арсен Захарян из «Динамо». На втором месте – форвард «Уфы» Гамид Агаларов.
Это оценка фанатов. Возможно, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если случится такое голосование… Руководители участвовали? Мне было бы интересно посмотреть на их голоса.
Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все огромные молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — не получать травм.