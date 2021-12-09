Гаджиев: «У „Спартака“ есть шансы в матче с „Легией“»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев порассуждал о предстоящем матче «Спартака» и «Легии» в Лиге Европы. Встреча состоится сегодня, 9 декабря.
У «Спартака» есть шансы. Поляки у себя в чемпионате играют неудачно, они в последнее время потерпели много поражений. Но мы знаем, что есть команды, которые делают акцент на турнир, где более успешно выступают.
«Легия» неплохо играет в Лиге Европы, несмотря на результаты во внутреннем чемпионате, но потенциал «красно-белых» намного выше.
Ранее стало известно, кто рассудит матч «Легии» и «Спартака».
Я просто перепутал, хотел спросить по какой причине отменён матч Тоттенхэм - Ренн , если вы в курсе ???
Я просто перепутал, хотел спросить по какой причине отменён матч Тоттенхэм - Ренн , если вы в курсе ???