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Гаджиев: «У „Спартака“ есть шансы в матче с „Легией“»

вчера, 13:46
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев порассуждал о предстоящем матче «Спартака» и «Легии» в Лиге Европы. Встреча состоится сегодня, 9 декабря.

У «Спартака» есть шансы. Поляки у себя в чемпионате играют неудачно, они в последнее время потерпели много поражений. Но мы знаем, что есть команды, которые делают акцент на турнир, где более успешно выступают.

«Легия» неплохо играет в Лиге Европы, несмотря на результаты во внутреннем чемпионате, но потенциал «красно-белых» намного выше.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Легии» и «Спартака».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:52
Витория сильно хлопнет дверью.
Cat01
Cat01
вчера в 14:37
Они есть у всех
drug01
drug01
вчера в 14:36
Игра покажет
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:24
У Спартака последний шанс.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Скатают ничейку!
ДСА
ДСА
вчера в 14:15
То что Спартак - фаворит, ясно всем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:06
Я победю....2:0
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:49
Благодарю вас 👍.
Я просто перепутал, хотел спросить по какой причине отменён матч Тоттенхэм - Ренн , если вы в курсе ???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:47
Шансы есть всегда но воспользоваться им спартаку не дано.
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