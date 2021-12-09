Черчесов может стать главным тренером «Бешикташа»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Бешикташ».
Тренер команды, находящейся на 9-м месте в национальном чемпионате Турции, Серхен Ялчин сегодня подал в отставку, и клуб уже составил шорт-лист кандидатов на его замену. Кроме Черчесова в него вошли Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и недавно покинувший пост главного тренера «РБ Лейпциг» Джесси Марш.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Бешикташ» проиграл 6 из 6 матчей.
Куда-нить в Пакистан этого патриота не предлагали ещё?))
Надо предложить, в Бешике-то он не справится, не по Сеньке шапка.
Куда-нить в Пакистан этого патриота не предлагали ещё?))
Надо предложить, в Бешике-то он не справится, не по Сеньке шапка.
Думаю в Удине до такого не дойдут.
Думаю в Удине до такого не дойдут.
Вчера руководство фк Удинезе уволило своего Главного тренера, может итальянцы опередили турок?
Вчера руководство фк Удинезе уволило своего Главного тренера, может итальянцы опередили турок?
Кто его воспринимает серьезно как тренера?
Если сборная и добивалась чего-то под его руководством, то на чистом везении или виртуозе парней.
Кто его воспринимает серьезно как тренера?
Если сборная и добивалась чего-то под его руководством, то на чистом везении или виртуозе парней.
летом нормально возглавит
летом нормально возглавит