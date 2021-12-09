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Черчесов может стать главным тренером «Бешикташа»

вчера, 18:03

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Бешикташ».

Тренер команды, находящейся на 9-м месте в национальном чемпионате Турции, Серхен Ялчин сегодня подал в отставку, и клуб уже составил шорт-лист кандидатов на его замену. Кроме Черчесова в него вошли Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и недавно покинувший пост главного тренера «РБ Лейпциг» Джесси Марш.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Бешикташ» проиграл 6 из 6 матчей.

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Все комментарии
msa79
msa79
вчера в 23:20
Вот это уже ближе к истине
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
вчера в 22:54
Пусть хоть куда-нибудь возьмут , а то он каждый день в новом клубе или сборной , устал бегать уже
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:43
Черчес харе смешить и слухи неадекватные распространять
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:15
Ну в Турции то баранов хватает !
Землянин
Землянин ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 21:48
Там скорее целая рота или полк работает на орденоносца без медали 😂
Землянин
Землянин
вчера в 21:43
Агенты скорее заинтересованы, нежели кто то другой , куда б его спихнуть 😂
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:29
Дзюбу с собой прихватит и отправят вместе Бешикташ в турецкий ФНЛ
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:28
Вроде приличный турецкий клуб и тут такие неприличные мысли
Zak11
Zak11
вчера в 20:10
Черчесов не будет в клубный футбол теперь лезть я так думаю. Ждёт предложения от сборных
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Джесси Марш я думаю наиболее вероятная кандидатура , только вот захочет ли он сам туда.
karnager
karnager
вчера в 19:43
А ещё усатый может стать тренером WordClass на кунцевской
kust07
kust07
вчера в 19:43
Посочувствовать можно Бешикташу
YVG
YVG
вчера в 19:29
Да, а возглавит Нефтехимик.
particular
particular
вчера в 19:17
Конкуренты не дадут Стасу и шанса...
Храневец
Храневец
вчера в 19:12
Стремно в Турции ,чего не так и секир башка .
LOpp
LOpp
вчера в 19:06, ред.
Легия, Сборная Польши, Антверпен, Сборная Венгрии, Бешикташ....


ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:02
Прямо нарасхват черчес только вот всё равно безработный.
баск
баск
вчера в 18:52, ред.
Какой неразборчивый государственный солдат..)

Куда-нить в Пакистан этого патриота не предлагали ещё?))
Надо предложить, в Бешике-то он не справится, не по Сеньке шапка.
A.S.A
A.S.A ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:51
Здравствуй дружище!
Думаю в Удине до такого не дойдут.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:40
У Стаса орден есть. А у остальных претендентов? 😜
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:29
Куда его только не сватают,никак не пристроят
stanichnik
stanichnik ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:26
Доброго Здоровья!
Вчера руководство фк Удинезе уволило своего Главного тренера, может итальянцы опередили турок?
1bear
1bear
вчера в 18:26
ну сколько можно цену себе набивать,хотя на ФНЛ наверное набил))))))
drug01
drug01
вчера в 18:23
У него голова кружится уже!!!!
Cat01
Cat01
вчера в 18:22
Сколько предложений ужас
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 18:21
Турки очумеют от его конференций и интервью.
Кто его воспринимает серьезно как тренера?
Если сборная и добивалась чего-то под его руководством, то на чистом везении или виртуозе парней.
бибра
бибра
вчера в 18:21
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:18
    Легия,сборная Польши,сборная Венгрии, Бешикташ....кто следующий???
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:15
    Вот там ему самое место.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:07
    Да хоть "Барселону".
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