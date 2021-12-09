Черчесов может стать главным тренером «Бешикташа»

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вчера, 18:03

Бывший главный тренер сборной России может возглавить турецкий «Бешикташ».

Тренер команды, находящейся на 9-м месте в национальном чемпионате Турции, сегодня подал в отставку, и клуб уже составил шорт-лист кандидатов на его замену. Кроме Черчесова в него вошли , и недавно покинувший пост главного тренера «РБ Лейпциг» .

На групповом этапе Лиги чемпионов «Бешикташ» проиграл 6 из 6 матчей.