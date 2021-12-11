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«Венеция» и «Ювентус» победителя не выявили

вчера, 21:50
ВенецияЛоготип футбольный клуб Венеция1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Венеция» дома разошлась миром с «Ювентусом».

В составе хозяев отличился Маттиа Араму (55’), за гостей забивал Альваро Мората (32’).

«Венеция» набрала 16 очков в и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, «Ювентус» (28) расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Венеция» отправится в гости к «Сампдории», а «Ювентус» сыграет с «Болоньей».

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 13:09
Кальдара то уже сильнее Романьоли играет или ещё ждать несколько лет, что бы сравнить?
ballak144
ballak144
сегодня в 06:41
9 млн!!! За этого труса!! Руководству похоже тоже пора на покой как и ему.
протон
протон
сегодня в 05:06
Венеция выстояла против Ювентуса... Это похвально!!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:33
Ювентус поражает своей игрой.
ballak144
ballak144
сегодня в 02:43
Категорически против был возвращения этого товарища на пост тренера, как был трусом так и остался. Интересно сколько ему платят?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:47
Ювентус оказывается совсем никакой. Даже аутсайдера не смогли обыграть. Еще и Дибала травму получил. Черный день для Ювентуса.
juvenale
juvenale ответ iBragim2102 (раскрыть)
сегодня в 01:40
и тренер новый
juvenale
juvenale ответ iBragim2102 (раскрыть)
сегодня в 01:08
денег нет
dzvinka
dzvinka ответ iBragim2102 (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
включая президента клуба и спортивного директора, нынешним же пора за решетку)))
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:41
Юве нужны точечные трансферы по одному на каждую позицию, включая вратаря.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:39
Юве опускается на глазах.
LevaSamara
LevaSamara ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 23:08
Если за 20 лет, то тогда ещё Рауля можно добавить.
1bear
1bear
вчера в 23:06
Юве - полное разочарование и в ЛЧ на следующий сезон не попадут...
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:56
В следующем сезоне Ювентус будет играть в Ле Макс вернись говорили они
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 22:48
Опять Дибала слег и пропал даже намек на созидание. Стоит ли Паша искомых 10 млн в год?
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 22:47
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 22:30
    Эх , говорил я вам, что Аллегри слабый тренер, а вы возвращения хотели.)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 22:28
    Роналду заработал и забил пенальти Норвичу,это он мог сделать и за Юву и Синьора,как всегда победила бы.
    Ушёл Роналду,вслед за ним и пенальти и результаты. Теперь остаётся надеяться на Аль-вар.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 22:26, ред.
    То что он играл за Великие клубы не делает его легендарным. Являясь ЦФ никогда не забивал много, не боролся за звание лучшего бомбардира. Сколько он там сыграл в финале ЛЧ?
    Легендарные испанские нападающие последних 20 лет это Вилья и Торрес, а не это жалкое подобие форварда.
    BagioR
    BagioR
    вчера в 22:22
    Задолбал он своим 1-0. Да когда у него яйца уже появятся?
    David Young
    David Young ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 22:15
    Альваро играл за великие клубы (за один из них он играет сейчас), он завоевал много трофеев выступая за различные клубы в сильнейших лигах мира, были у него весьма хорошие периоды в карьере, он способен выдавать прекрасную игру.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 22:05
    Чем это дно легендарно?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:05
    Такое ощущение что кроме Мораты и Хаундрадо никто не хотел играть вообще, ни то что выиграть.
    Поздравляю Венецию с добытым очком с Ювентусом !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:01
    Ювентус уже не тоРт. В нём побывал Нырялду...
    112910415
    112910415
    вчера в 21:57
    Влахович нужен, срочно !
    David Young
    David Young
    вчера в 21:57
    Для многих это, уверен, неожиданный исход, но это очень хорошо что легендарный Альваро Мората забил.
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
    вчера в 21:55
      Иван Сидоров 2
      Иван Сидоров 2
      вчера в 21:52
      Унылая команда Ювентус...
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