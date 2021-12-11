«Венеция» и «Ювентус» победителя не выявили

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Венеция» дома разошлась миром с «Ювентусом».
В составе хозяев отличился Маттиа Араму (55’), за гостей забивал Альваро Мората (32’).
«Венеция» набрала 16 очков в и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, «Ювентус» (28) расположился на шестой строчке.
В следующем туре «Венеция» отправится в гости к «Сампдории», а «Ювентус» сыграет с «Болоньей».
Ушёл Роналду,вслед за ним и пенальти и результаты. Теперь остаётся надеяться на Аль-вар.
Ушёл Роналду,вслед за ним и пенальти и результаты. Теперь остаётся надеяться на Аль-вар.
Легендарные испанские нападающие последних 20 лет это Вилья и Торрес, а не это жалкое подобие форварда.
Легендарные испанские нападающие последних 20 лет это Вилья и Торрес, а не это жалкое подобие форварда.
Поздравляю Венецию с добытым очком с Ювентусом !!!
Поздравляю Венецию с добытым очком с Ювентусом !!!