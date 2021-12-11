«Венеция» и «Ювентус» победителя не выявили

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вчера, 21:50

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Венеция» дома разошлась миром с «Ювентусом».

В составе хозяев отличился Маттиа Араму (55’), за гостей забивал Альваро Мората (32’).

«Венеция» набрала 16 очков в и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, «Ювентус» (28) расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Венеция» отправится в гости к «Сампдории», а «Ювентус» сыграет с «Болоньей».