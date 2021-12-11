Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой»

В рамках 16-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.
В составе хозяев отличился Мохамед Салах (67’).
«Ливерпуль» набрал 37 очков в и занимает второе место в турнирной таблице, «Астон Вилла» (19) расположилась на двенадцатой строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Астон Вилла» сыграет с «Норвичем».
хотя конечно сегодня алиссон чудил)
хотя конечно сегодня алиссон чудил)
Точное время когда будет доставлен приз мы Вам сказать не можем.
Не переживайте, Вам приз будет доставлен, как и остальным победителям.
Точное время когда будет доставлен приз мы Вам сказать не можем.
Не переживайте, Вам приз будет доставлен, как и остальным победителям.
З.Ы. Салах молодец, но, Робертсон, просто, бл9дь, монстр
З.Ы. Салах молодец, но, Робертсон, просто, бл9дь, монстр