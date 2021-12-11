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Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой»

вчера, 19:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

В рамках 16-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

В составе хозяев отличился Мохамед Салах (67’).

«Ливерпуль» набрал 37 очков в и занимает второе место в турнирной таблице, «Астон Вилла» (19) расположилась на двенадцатой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Астон Вилла» сыграет с «Норвичем».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:13
Мартинес в одиночку сохранил Бирмингемцам более-менее достойный результат при плохой игре команды.
санек002
санек002
вчера в 22:35
ПОБЕДА С ТРУДОМ!САЛАХ ВЫРУЧИЛ!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:31, ред.
    1bear
    1bear
    вчера в 22:05
    трудная победа,Салах - спаситель
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:05
    На Салахе всё и держится
    112910415
    112910415
    вчера в 21:48
    Ливерпуль в гонке !
    протон
    протон
    вчера в 21:39, ред.
    Джеррарду против «Ливерпуля» играть - это вилы:(:Салах. Молодец. Сам заработал. Сам реализовал
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:10
    Египтянин хорош.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:08
    На Салахе Ливерпуль и держится.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 20:58
    Лидеры, у всех пенальти решающий
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 20:57
    тяжёлая, но заслуженная победа красных!! Молодцы дожали, плюс на ноль сыграли!
    хотя конечно сегодня алиссон чудил)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:56
    Салах в этом году снова стал забивать.
    протон
    протон
    вчера в 20:53
    Сегодня лидеры побеждают благодаря пенальти, странный денёк получается...
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 20:41
    Всех красных с победой. Стивену удачи.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Ты можешь дальше хейтить Стива, но при нем АВ проиграла только МС и Ливерпулю, а остальные игры выиграла, а от Джеррарда и не ждали, что он Гвардиолу и Клоппа будет на раз обыгрывать, все таки у него нет состава, как у топ клуба, вот это объективно, а остальное твои фантазии.)))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 20:14
    Всех Красных с победой ! Плохо, что забили только с пенальти, с другой стороны у АВ вообще 0 ударов в створ, но АВ проиграла МС и Ливерпулю минимально, что плюс для команды из нижней части таблицы.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:11, ред.
    джерард очень доволен этой игрой АВ, когда уходил в подтрибунное помещение энфилда по ошибке чуть не зашел в знакомую......раздевалку....отпраздновать победу.......... слах пробил очередную пенку ..... а сколько жерард их тут напробивал........
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 20:09
    Сегодня что, день пенок в апл.
    sash71
    sash71
    вчера в 20:09
    Матч выдался обоюдоострым. Класс Ливерпуля по игре выше. Очень нравится, что Салах не сбавляет, все время создаёт опасность у ворот. Астон Вилла молодцы держались
    David Young
    David Young ответ rubin kazzzan (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Доставляются призы через СДЭК, для этого и нужно победителям указывать номер телефона - чтобы курьер смог доставить в квартиру или дом. Главное не удаляйте информацию указанную в разделе Призерам.

    Точное время когда будет доставлен приз мы Вам сказать не можем.

    Не переживайте, Вам приз будет доставлен, как и остальным победителям.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 20:06
    Даже не жаль, что Ливерпуль не разнес команду из 2го десятка таблицы, ведь Вилла выстояла - да, во многом повезло, но ведь пропустили только с пенальти. Приятно смотреть, какое наследие растёт у Ливерпуля, ведь другого пути у Джеррарда нет - раз поклялся взять золото АПЛ с Ливерпулем, ему и стоять у руля после ухода Клоппа, а пока разминка с Бирмингемцами проходит вполне успешно.
    З.Ы. Салах молодец, но, Робертсон, просто, бл9дь, монстр
    Федя90
    Федя90
    вчера в 20:01
    Найс
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