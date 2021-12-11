Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой»

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вчера, 19:54

В рамках 16-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

В составе хозяев отличился Мохамед Салах (67’).

«Ливерпуль» набрал 37 очков в и занимает второе место в турнирной таблице, «Астон Вилла» (19) расположилась на двенадцатой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Астон Вилла» сыграет с «Норвичем».