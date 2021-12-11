«Челси» и «Лидс» забили пять голов на двоих

В рамках 16-го тура чемпионата Англии «Челси» дома обыграл «Лидс» со счетом 3:2.
В составе хозяев отличились Мэйсон Маунт (42’) и Жоржиньо (58’, 90+4’), за гостей забивали Рафинья (28’) и Джо Гелхардт (83’).
«Челси» набрал 36 очков в и занимает третье место в турнирной таблице, «Лидс» (16) расположился пятнадцатой строчке.
В следующем туре «Челси» сыграет с «Эвертоном», а «Лидс» отправится в гости к «Манчестер Сити».
Победа Баварии 2.55 и Челси 1.95 🙂
Что-то Челси неуверенно стал играть в обороне
Победа Баварии 2.55 и Челси 1.95 🙂
Что-то Челси неуверенно стал играть в обороне
Все 3 пенальти в матче по делу. Вопрос в другом: без Канте центр поля превратился не знаю во что. 2-3 года каждый матч пропускаем
Все 3 пенальти в матче по делу. Вопрос в другом: без Канте центр поля превратился не знаю во что. 2-3 года каждый матч пропускаем
Странный тур...все лидеры Челси, МС, Ливерпуль с трудом взяли 3 очка, и все отметились 11-ти метровыми.
Странный тур...все лидеры Челси, МС, Ливерпуль с трудом взяли 3 очка, и все отметились 11-ти метровыми.