«Челси» и «Лидс» забили пять голов на двоих

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вчера, 19:55

В рамках 16-го тура чемпионата Англии «Челси» дома обыграл «Лидс» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Мэйсон Маунт (42’) и Жоржиньо (58’, 90+4’), за гостей забивали Рафинья (28’) и Джо Гелхардт (83’).

«Челси» набрал 36 очков в и занимает третье место в турнирной таблице, «Лидс» (16) расположился пятнадцатой строчке.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Эвертоном», а «Лидс» отправится в гости к «Манчестер Сити».