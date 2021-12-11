ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» и «Лидс» забили пять голов на двоих

вчера, 19:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

В рамках 16-го тура чемпионата Англии «Челси» дома обыграл «Лидс» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Мэйсон Маунт (42’) и Жоржиньо (58’, 90+4’), за гостей забивали Рафинья (28’) и Джо Гелхардт (83’).

«Челси» набрал 36 очков в и занимает третье место в турнирной таблице, «Лидс» (16) расположился пятнадцатой строчке.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Эвертоном», а «Лидс» отправится в гости к «Манчестер Сити».

Все новости
«Атлетик» дома уступил «Севилье»
Сегодня, 00:55 Комментарии14
Гол Ибрагимовича спас «Милан» от поражения в Удине
Сегодня, 00:41 Комментарии28
В Англии лидер и аутсайдер сыграли 5:5. Фаворит упустил победу, ведя 4:1
Вчера, 22:46 Комментарии12
«Валенсия» обыграла «Эльче». Черышев вышел на замену
Вчера, 22:29 Комментарии7
МЮ обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти
Вчера, 22:20 Комментарии42
«Венеция» и «Ювентус» победителя не выявили
Вчера, 21:50 Комментарии28
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:09
Фантастический матч в котором лидс и челси сражались как мужики и били друг другу пенальти
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:57
Один пенальти левый
112910415
112910415
вчера в 22:13
почти ничья
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:21
Чисто судейская победа, хотя это норма для апл
3ton
3ton
вчера в 21:18
Ставка то моя отскочила с пенальти )))
Победа Баварии 2.55 и Челси 1.95 🙂
Что-то Челси неуверенно стал играть в обороне
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:09
Волевая победа, однако.
juvenale
juvenale
вчера в 20:59
жоржиньо так лучшим бомбардиром апл станет хахах
протон
протон
вчера в 20:52
Счастье Челси, что им сейчас ни Ливерпуль, ни Сити не достается по календарю
протон
протон
вчера в 20:52
К сожалению,на победу не наиграли.Лидс был хорош,в последнее время много пропускаем, центр поля без Н'Голо - свободная касса,Лофтус хорош в созидании,но впаре с Жоржиньо они смотрятся весьма не убедительно.Важно было не упустить Сити,с победой!
Все 3 пенальти в матче по делу. Вопрос в другом: без Канте центр поля превратился не знаю во что. 2-3 года каждый матч пропускаем
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:16
За матч? Слабаки,у нас за тайм столько кладут...
1bear
1bear
вчера в 20:14
Челси стал много пропускать,да и сегодня повезло в добавленное время
sash71
sash71
вчера в 20:12, ред.
Челси просто повезло. Игра тянула на ничейный результат, что для них это крайне не приемлемо. Побеждать сейчас нужно в каждой игре, а победы им стали даваться сверх потугами. Вот и сейчас джек пот выпал на 94’. Челси остаётся в теме
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:10
Лидс могли увозить ничейку. Сами себя закопали на 92 минуте совершив фол в штрафной. Центр поля не вывозит, долгие травмы подкосили команду. Ждём Ковачича и Канте. У Чиллуэлла кресты, возможно вылетел до конца сезона, и Чалоба 2-3 недели ещё не будет.
Странный тур...все лидеры Челси, МС, Ливерпуль с трудом взяли 3 очка, и все отметились 11-ти метровыми.
INGMAN
INGMAN ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:09
Даже для тех, кто ставит тотал 4 меньше?)
Сантус
Сантус
вчера в 20:07, ред.
Рад трём очкам,но Синие не конкурент шейхам и ливерпульцам за титул.Как то протухли...
ДСА
ДСА
вчера в 20:06
Для болельщиков Челси матч получился идеальным.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100