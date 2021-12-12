Президент «Урала» о победе над «Ростовом»: «Благодарен команде и тренерам»

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вчера, 10:27

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал крупную выездную победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги против «Ростова» (1:4).

Сыграли, конечно, хорошо. С первых минут захватили преимущество. Благодарен команде, тренерскому составу за то, что игроки были готовы умирать на поле. Ребята сами все понимают. Год для нас был тяжелый. Конечно, хотелось уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. У нас это и получилось.

Григорий Иванов также высказался о пенальти в ворота своего клуба, назначенном на 19-й минуте матча.

Что касается пенальти, тут сложно говорить. Судья сказал, что сначала не видел момента. На просмотре видно, что наш защитник немного задел ногу. Хорошо, что пенальти не привел ни к каким обидным последствиям. Сейчас легко говорить, когда так.

Благодаря этой победе, «Урал» поднялся на 11-ю строку в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков в 18 турах. «Ростов» опустился на 13-ю строчку (18 очков).