В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» порассуждал о возможной продаже московского клуба.

Если бы Федун остыл к футболу, думаю, отдал бы уже клуб.

Некому? Ну, это все бред. Я не думаю, что некому «Спартак» отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб.

То, что такие люди есть – это 100 процентов. Но я не верю, что Федун остыл. Все равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в «Спартаке», помимо Федуна, полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении.