В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров порассуждал о возможной продаже московского клуба.
Если бы Федун остыл к футболу, думаю, отдал бы уже клуб.
Некому? Ну, это все бред. Я не думаю, что некому «Спартак» отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб.
То, что такие люди есть – это 100 процентов. Но я не верю, что Федун остыл. Все равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в «Спартаке», помимо Федуна, полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении.
Есть ощущение, что он отдал клуб Зареме. Она сама ведёт переговоры и решает кого покупать. Сейчас ещё уйдёт Руй и Зарема вернётся на стадион.
Есть ощущение, что он отдал клуб Зареме. Она сама ведёт переговоры и решает кого покупать. Сейчас ещё уйдёт Руй и Зарема вернётся на стадион.
Вот только никто не говорит правды, почему Федун и Алекперов не продают Спартак. А всё банально просто, они с лихвой отбивают вложенные деньги за счёт льгот от государства, забери у них эти льготы, отдадут Спартак за бесценок.
Вот по этому Федун и придумывает сказочные цены, зная, что никто не купит, даже шейхи.
Вот только никто не говорит правды, почему Федун и Алекперов не продают Спартак. А всё банально просто, они с лихвой отбивают вложенные деньги за счёт льгот от государства, забери у них эти льготы, отдадут Спартак за бесценок.
Вот по этому Федун и придумывает сказочные цены, зная, что никто не купит, даже шейхи.