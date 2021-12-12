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В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»

вчера, 10:25

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров порассуждал о возможной продаже московского клуба.

Если бы Федун остыл к футболу, думаю, отдал бы уже клуб.

Некому? Ну, это все бред. Я не думаю, что некому «Спартак» отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб.

То, что такие люди есть – это 100 процентов. Но я не верю, что Федун остыл. Все равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в «Спартаке», помимо Федуна, полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:47
Богатых достаточно, а вот богатых и глупых - это ценный редкий экземпляр.
Есть ощущение, что он отдал клуб Зареме. Она сама ведёт переговоры и решает кого покупать. Сейчас ещё уйдёт Руй и Зарема вернётся на стадион.
n272nm
n272nm ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:17
    navoi73
    navoi73
    вчера в 14:15
    Один из таких людей ,,Зарема,, .👸👸👸👸
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:39
    Ещё одна легенда Спартака печётся за клуб.
    Вот только никто не говорит правды, почему Федун и Алекперов не продают Спартак. А всё банально просто, они с лихвой отбивают вложенные деньги за счёт льгот от государства, забери у них эти льготы, отдадут Спартак за бесценок.
    Вот по этому Федун и придумывает сказочные цены, зная, что никто не купит, даже шейхи.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 12:53
    Что значит грабится ? Все работники любой команды, в том числе и "Спартака", - наёмные. С каждым из них заключается контракт, контролируемый юристами клуба, и подписываемый лично владельцем клуба либо уполномоченным лицом. И как в таких условиях вы представляете "грабёж" тем же Цорном ?
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 12:47
    Богатых может и много....но никто кроме Федуна не хочет выбрасывать свои деньги на ветер.
    Железный Капут
    Железный Капут
    вчера в 12:10
    То-то Спартак на расхват как я посмотрю )))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:37
    Как будто одного федуна им мало.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:30, ред.
    Быстров по своей наивности забыл разницу слов "отдать" и "продать". Богатые люди никогда никому ничего не отдают.
    YVG
    YVG
    вчера в 11:23
    Бюджет спартака, почти равный бюджету Зенита, грабится аферистами, типа Цорна, вчистую.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:56
    Так Федун такую цену за "Спартак" ломил, что клуб в Англии дешевле купить. Видимо решил лучше из "Спартака" игрушку для Заремы сделать, чем продать нормальному человеку.
    batog
    batog
    вчера в 10:52
    Верно Вова! Настрогала детей, а воспитывают гувернантки. Занималась бы детьми, а Спартак как нибудь без неё...
    Futurista
    Futurista ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 10:45
    Прежде чем такое "ляпать" почитайте на официальном сайте РПЛ информацию о финансовом состоянии клубов РПЛ и ФНЛ, полученную на основании данных, представленных ими при прохождении процедуры лицензирования...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:38
    "Да что вы! – воскликнул Балаганов. – Есть очень богатые люди." ))...
    n272nm
    n272nm
    вчера в 10:34, ред.
    Если бы такие люди были, они бы давно купили Спартак. Я думаю, Федун давно уже продал бы этот красно-белый геморрой, только покупателей нет. Мясным болельщикам нужно четко понимать, что Спартак это не прибыльный актив.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:26
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