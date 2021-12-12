Червиченко о травме Дзюбы: «Зачем поддерживать клуб, если хочется отдыха?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о травме нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы перед матчем 18-го тура Российской Премьер Лиги с «Динамо». После новости о травме форварда в Сети также появилось фото Дзюбы с отдыха на Мальдивах.

Что касается фотографии Дзюбы на Мальдивах, то зачем поддерживать команду, если очень хочется солнца? Это известная проблема, когда в последних турах игроки обзаводятся травмами, жёлтыми карточками или прочими вещами, чтобы побыстрее уехать в тёплые края. У нас один раз люди попробовали так сделать, мы сказали, что все сидят на базе, тренируются и уходят вместе с командой. Как-то сразу количество карточек и травм сократилось в следующие периоды.

Практически всё, что связано с Дзюбой, выглядит неординарно и неоднозначно. Хорошо, что туда поехал без очередного костюма из комиксов. Надо понимать, что ты личность публичная и скрыться вряд ли получится.