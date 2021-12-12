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Червиченко о травме Дзюбы: «Зачем поддерживать клуб, если хочется отдыха?»

вчера, 13:40
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о травме нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы перед матчем 18-го тура Российской Премьер Лиги с «Динамо». После новости о травме форварда в Сети также появилось фото Дзюбы с отдыха на Мальдивах.

Что касается фотографии Дзюбы на Мальдивах, то зачем поддерживать команду, если очень хочется солнца? Это известная проблема, когда в последних турах игроки обзаводятся травмами, жёлтыми карточками или прочими вещами, чтобы побыстрее уехать в тёплые края. У нас один раз люди попробовали так сделать, мы сказали, что все сидят на базе, тренируются и уходят вместе с командой. Как-то сразу количество карточек и травм сократилось в следующие периоды.

Практически всё, что связано с Дзюбой, выглядит неординарно и неоднозначно. Хорошо, что туда поехал без очередного костюма из комиксов. Надо понимать, что ты личность публичная и скрыться вряд ли получится.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:35
Дзюба свой приключение губыт карьеру
протон
протон
вчера в 18:27
позорный поступок, надеюсь следующий сезон будет без дзюбы.
ABir
ABir
вчера в 18:26
Червиченко - кладезь знаний о футболе и около него
112910415
112910415
вчера в 16:48
в жизни часто делается выбор, большой или маленький ...
у этого вот так
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:27
Только непонятна логика :Если по какой-то причине он не может(не хочет)участвовать в последнем матче,то почему не может поддержать команду? Это же практически призыв к штурму светлейшего князя Александра Даниловича МЕньщикова :"Вперёд,ребята,в крепости вино и бабы"!
particular
particular
вчера в 15:57
Пора уже в эту неоднозначность и неопределённость внести ясность о его пригодности, - тогда пропадёт излишний интерес и навязчивая публичность...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:42
Зачем печатать вью этого м***ка?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:38
Шлифует торпеду рыбе Желтохвосту..
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 15:31
Он всегда отличался наглостью,нет,нагловатостью...но,это всё скоро закончится.Уйдёт Азмун,подносчик снарядов для дзюбеля и всё,бревнышко будет не удел.Семак быстро от него избавится.
edu1972
edu1972
вчера в 15:26
Напомните мне кто червяченко, кто против Дзюбв, чем вы лучше, кто вы вообще, этот человек лучший в футболе в России, а то что тренера у нас кюи , то факт, у нас их нет, пишу как опыт в тренерской работе есть!!!
Сантус
Сантус
вчера в 15:14
Дзюба травмирован давно.Морально,этически,психологически....что с него взять?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:32
А что, Дэдпул отдыхает, бабосики капают...
pomor45
pomor45
вчера в 14:29
Поросёнок, выросший в Зените в большую жирную свинью.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:27
Зачем он если не играет, не вижу смысла
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 14:11
Да какие вопросы, устал - пусть отдохнёт. А то рука уже затекла.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:00
Дзюба молодца, бережет силы !
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:57, ред.
Огромное количество примеров когда игроки которые не примут участие в матче (травма, перебор карточек и.т.д.) все равно летят (едут) с командой дабы поддержать и уж тем более в ответственной игре! Этому же пох! Медальки ЧР есть, кубок есть, золотые яйца тоже! Лучший бомбардир, что еще надо кроме Мальдив!)
Одно не пойму, зачем ему там жена, хотя....возможно травма правой руки?!)
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:54
А что Дзюбе париться? Контракт действует, деньги капают, можно и "травмироваться" перед последним морозным туром и героически и самозабвенно поддерживать команду будучи травмированным и больным, прямо из солнечных Мальдив!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:52
Жена с детьми на реабилитацию его вывезла , отрабатывает за рукоблудство в прямом эфире до сих пор !!!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:50
Дзюба особой роли в зените не играет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:49
Дзюба любит только себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:44
Тут я с ним согласен...
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