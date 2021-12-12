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Быстров: «В Европе Дзюба уже не может себя проявить так, как 2 года назад»

вчера, 12:47

Экс-хавбек «Спартака» Владимир Быстров порассуждал на тему отсутствия форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России.

А что здесь думать? В тот момент, когда Дзюба был в плохой форме, тренерский штаб сборной, естественно, его не вызвал. Когда он начал забивать – попал в расширенный список. То, что он сказал, что не хочет ехать в сборную, а хочет набрать форму – его личное дело.

В принципе, тема не должна обсуждаться. Мы видим, что в Европе Артем не может себя проявить так, как проявлял, допустим, два года назад.

То, что у нас нет нападающих, тренерский штаб, наверное, видит. Точнее, они есть, но должны играть лучше. Но порой ради коллектива нужно пожертвовать одним футболистом, чтобы внутри все было нормально, нежели взять, чтобы он на скамейке сидел недовольный и портил атмосферу… Я на месте тренера поступил бы так.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:47
Ну да. Смолов, игрок старта сборной, зато сминает всех в Европе.
Дзюба в разы полезней и качественней провел даже эту ЕК осень, чем пешеход из Локомотива.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:14
И причём здесь упоминание Европы,разве что досужий журналюга сподобился о ней вопрос задать?!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:43
Прав Вова абсолютно.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:13
Ну если будут играть в Европе с Лихтенштейном или Гибралтаром то проявит себя.
112910415
112910415
вчера в 15:02
вполне себе способен Володька на здравые мысли
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:04
Пустая тема-Зюба)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:53
Быстров такой же бестолочь как рукатый.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:43
Недовольный Дзюба может испортить атмосферу и воздух не только в туалете, но и на скамейке запасных.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:31
Скоро его будут брать только в ФНЛ играть.
1bear
1bear
вчера в 13:27
Дзюба и раньше не отличался "физикой",а сейчас - конченый пешеход
beefs
beefs
вчера в 13:23
Дзюба - это уже прошлое, что о нем вспоминать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:23
Вова, ты забыл, что Мальта, Фареры, андоора и даже Литва и Эстония это тоже Европа. Дзюба это для внутреннего российского использования. Такой футбол в Европе не нужен
pomor45
pomor45
вчера в 13:13
Как бы ни играли эти бывшие, но все они рассуждают лучше, чем делали на поле.
ABir
ABir
вчера в 13:08
Сможет ещё поиграть в любительской лиге или заняться бизнесом
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 13:04
два года назад он всем ТАКОЕ показал.....никто до сих пор переплюнуть не может..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:02
Пусть в Зените доигрывает.
pele1981
pele1981
вчера в 12:59
Он и два года назад ничего не показывал
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:59
Что обсуждать о то чего небыло и уже не будет
Baggio R.
Baggio R. ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:56
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 12:53
    Естественно, он уже старик))
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