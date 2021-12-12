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Кобелев: «Сейчас персонально никто не обороняется»

вчера, 12:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок и тренер «Динамо» Андрей Кобелев в преддверии центрального матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» привёл свой ответ на вопрос, как нынешнему главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу сдерживать бразильских нападающих «Зенита»:

Зачем нужна персональная опека, если такие футболисты действуют по всему фронту атаки? А если Клаудиньо в туалет пойдёт, за ним тоже бежать нужно? Сейчас персонально никто не обороняется: если защитник будет следовать только за одним игроком, его зона останется открытой. Понятно, динамовцы что-то изменят, но от своего стиля им отказываться не стоит. Тем более что из значимых футболистов не сыграет только Себастьян Шиманьски.

Встреча «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня в 14:00 по мск времени на стадионе «ВТБ Арена» (Москва).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:24
Знает как надо!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:16
Кобелев как всегда прав.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:55
Кобелеву нужно вернутся в игру. Вернуться к тренерской работе
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