Кобелев: «Сейчас персонально никто не обороняется»

Бывший игрок и тренер «Динамо» в преддверии центрального матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» привёл свой ответ на вопрос, как нынешнему главному тренеру «Динамо» сдерживать бразильских нападающих «Зенита»:

Зачем нужна персональная опека, если такие футболисты действуют по всему фронту атаки? А если Клаудиньо в туалет пойдёт, за ним тоже бежать нужно? Сейчас персонально никто не обороняется: если защитник будет следовать только за одним игроком, его зона останется открытой. Понятно, динамовцы что-то изменят, но от своего стиля им отказываться не стоит. Тем более что из значимых футболистов не сыграет только Себастьян Шиманьски.