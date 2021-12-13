ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ и «Марсель» взяли по 3 очка. Итоги 18-го тура Лиги 1

сегодня, 01:06

Завершились все матчи 18-го тура чемпионата Франции.

«Нант» — «Ланс» 3:2
Голы: Коло Рэндал 49, Коло Рэндал 57, Саймон Моузес 90 — Кошта Давид 7, Муинга Арно 14

«Брест» — «Монпелье» 0:4
Голы: Вахи Сепе 45+1, Мавидиди Стеф 47, Самбиа Жуниор 60, Жермен Валер 84

«Реймс» — «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Туре Эль-Билаль 23 (пенальти), Мбуку Натанаэль 89

«Лилль» — «Лион» 0:0

«Анже» — «Клермон» 0:1
Гол: Байо Мохаммед 84 (пенальти)

«Мец» — «Лорьян» 4:1
Голы: Сарр Папе 5, Йенц Мориц 9 (автогол), Булайя Фарид 19, Ньяне Ибраима 80 — Йенц Мориц 69

«Ренн» — «Ницца» 1:2
Голы: Буриго Бенжамен 59 — Дольберг Каспер 19 (пенальти), Атал Юсеф 51

«Труа» — «Бордо» 1:2
Голы: Шавалерен Хавьер 28 — Салмье Йоанн 30 (автогол), Хван Ый-Чжо 54

«Страсбур» — «Марсель» 0:2
Голы: Дьенг Амаду 62, Чалета-Цар Дуе 82

«Пари Сен-Жермен» — «Монако» 2:0
Голы: Мбаппе Килиан 12 (пенальти), Мбаппе Килиан 45

ПСЖ и «Марсель» взяли по 3 очка. Итоги 18-го тура Лиги 1

Все новости
«Сочи» в меньшинстве разгромил «Спартак»
Сегодня, 20:59 Комментарии144
«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
Сегодня, 00:56 Комментарии46
Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Монако». Головин отыграл весь матч
Сегодня, 00:39 Комментарии49
«Интер» дома разгромил «Кальяри» и вышел на первое место в Серии А
Сегодня, 00:38 Комментарии9
«Наполи» уступил «Эмполи», «Лацио» проиграл «Сассуоло»
Вчера, 21:59 Комментарии14
«Локомотив» обыграл «Уфу» в Москве
Вчера, 20:57 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:23
Походу золотомяченосец станет чемпионом колхозного чемпионата и тем самым внесёт свою лепту в этом деле с одним голом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:25
Да ничего он не тащит, вот прям совсем.
Роналдо зубастик тащил, возил, постоянно был в центре внимания, а этот убежал в контру и заколотил, ну и с пеночки .
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:24
ПСЖ подарил судья победу, Монако был лучше
Johnes
Johnes ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 07:04
Не переживай, если ПСЖ выиграет лч, то Мбаппе возьмет свой первый, и не единственный надеюсь, золотой мяч. И уверяю тебя, что Месси будет первым, кто искренне поздравит его с этой наградой!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:42
В Франции все под контролем - Мбаппе забивает, а Месси летит к новому "Золотому мячу".
shlomo
shlomo
сегодня в 06:20
Ничего нового и экстраординарного не произошло....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:56
Всё как обычно...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:33
Правильным курсом идете товарищи
1bear
1bear
сегодня в 03:56
ну с ПСЖ всё заранее понятно - конкурентов нет,а за второе место борьба будет интересная
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
Борьба идёт только за второе место...
протон
протон
сегодня в 01:18
Да! Мбаппе тащит как обычно.
Как говорится, за себя и за того парня)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100