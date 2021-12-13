ПСЖ и «Марсель» взяли по 3 очка. Итоги 18-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 18-го тура чемпионата Франции.
«Нант» — «Ланс» 3:2
Голы: Коло Рэндал 49, Коло Рэндал 57, Саймон Моузес 90 — Кошта Давид 7, Муинга Арно 14
«Брест» — «Монпелье» 0:4
Голы: Вахи Сепе 45+1, Мавидиди Стеф 47, Самбиа Жуниор 60, Жермен Валер 84
«Реймс» — «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Туре Эль-Билаль 23 (пенальти), Мбуку Натанаэль 89
«Лилль» — «Лион» 0:0
«Анже» — «Клермон» 0:1
Гол: Байо Мохаммед 84 (пенальти)
«Мец» — «Лорьян» 4:1
Голы: Сарр Папе 5, Йенц Мориц 9 (автогол), Булайя Фарид 19, Ньяне Ибраима 80 — Йенц Мориц 69
«Ренн» — «Ницца» 1:2
Голы: Буриго Бенжамен 59 — Дольберг Каспер 19 (пенальти), Атал Юсеф 51
«Труа» — «Бордо» 1:2
Голы: Шавалерен Хавьер 28 — Салмье Йоанн 30 (автогол), Хван Ый-Чжо 54
«Страсбур» — «Марсель» 0:2
Голы: Дьенг Амаду 62, Чалета-Цар Дуе 82
«Пари Сен-Жермен» — «Монако» 2:0
Голы: Мбаппе Килиан 12 (пенальти), Мбаппе Килиан 45
Роналдо зубастик тащил, возил, постоянно был в центре внимания, а этот убежал в контру и заколотил, ну и с пеночки .
Роналдо зубастик тащил, возил, постоянно был в центре внимания, а этот убежал в контру и заколотил, ну и с пеночки .
Как говорится, за себя и за того парня)
Как говорится, за себя и за того парня)