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вчера, 20:14

Сегодня состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в ОАЭ .

В первом раунде «Аль-Джазира» ( ОАЭ ) сыграет против «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Победитель этой пары во втором раунде встретится с «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Также во втором раунде между собой сыграют «Аль-Ахли» (Египет) и «Монтеррей» (Мексика).

В полуфинале «Палмейрас» (Бразилия) встретится с победителем пары «Аль-Ахли» — «Монтеррей», а «Челси» сыграет с победителем противостояния «Аль-Джазира»/«Окленд Сити» — «Аль-Хиляль».