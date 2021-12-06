Состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии.
«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест», «Тоттенхэму» выпал «Моркэм», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой», а «Челси» – с «Честерфилдом».
Все пары:
Челси – Честерфилд
Ливерпуль – Шрусбери
Ноттингем Форест – Арсенал
Кардифф Сити – Престон Норд Энд
Борэм Вуд / Сент-Олбанс Сити – Уимблдон
Йовил – Борнмут
Сток Сити – Лейтон Ориент
Суонси – Саутгемптон
Ковентри – Дерби Каунти
Бернли – Хаддерсфилд
Вест Бромвич – Брайтон
Киддерминстер – Рединг
Лестер – Уотфорд
Мэнсфилд Таун – Мидлсбро
Хартлпул – Блэкпул
Халл – Эвертон
Бристоль Сити – Фулхэм
Тоттенхэм – Моркэм
Миллуолл – Кристал Пэлас
Порт Вейл – Брентфорд
Суиндон – Манчестер Сити
Уиган – Блэкберн
Лутон – Хэррогит
Бирмингем – Плимут
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл – Кембридж
Барнсли – Ипсвич / Барроу
Питерборо – Бристоль Роверс
Вест Хэм – Лидс
Куинз Парк Рейнджерс – Ротерхэм
Чарльтон – Норвич