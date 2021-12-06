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Состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии

вчера, 22:46

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии.

«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест», «Тоттенхэму» выпал «Моркэм», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой», а «Челси» – с «Честерфилдом».

Все пары:

Челси – Честерфилд

Ливерпуль – Шрусбери

Ноттингем Форест – Арсенал

Кардифф Сити – Престон Норд Энд

Борэм Вуд / Сент-Олбанс Сити – Уимблдон

Йовил – Борнмут

Сток Сити – Лейтон Ориент

Суонси – Саутгемптон

Ковентри – Дерби Каунти

Бернли – Хаддерсфилд

Вест Бромвич – Брайтон

Киддерминстер – Рединг

Лестер – Уотфорд

Мэнсфилд Таун – Мидлсбро

Хартлпул – Блэкпул

Халл – Эвертон

Бристоль Сити – Фулхэм

Тоттенхэм – Моркэм

Миллуолл – Кристал Пэлас

Порт Вейл – Брентфорд

Суиндон – Манчестер Сити

Уиган – Блэкберн

Лутон – Хэррогит

Бирмингем – Плимут

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед

Ньюкасл – Кембридж

Барнсли – Ипсвич / Барроу

Питерборо – Бристоль Роверс

Вест Хэм – Лидс

Куинз Парк Рейнджерс – Ротерхэм

Чарльтон – Норвич

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:21
Джеррарду принципиальный соперник достался, удачи!
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:48
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