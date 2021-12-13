«Сражались через не могу». Федотов — о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре РПЛ.
Поздравляю команду с победой. На поле была команда, которая сражалась за победу, очки. До первого гола мы доминировали, он исходил из логики игры. Затем «Спартак» добавил по статусу, мы немного затряслись: не могли выйти из обороны должным образом, быстро теряли мяч.
«Спартак» владел преимуществом вторую часть тайма, был близок, чтобы сравнять счёт. Второй тайм был обоюдоострый, «Спартаку» надо было предпринимать какие-то усилия, отыгрываться, а мы хорошо атаковали. Неожиданно оказались вдесятером, пришлось включить весь энергоресурс. Команда играла очень самоотверженно, не отказались от контригры.
«Спартак» — серьёзный соперник. Команда играет в Лиге Европы, дважды обыграла «Наполи» — это дорогого стоит. Сегодня было тяжело, где-то было везение. Ребята сражались через не могу, находя силы на контратакующие действия. Эта победа значимая, заслуженная, выстраданная. Проходных матчей в нашем чемпионате нет.
На этом отрезке было всякое: мы теряли футболистов, были досадные поражения. Этот отрезок показывает справедливость результата, того, где оказалась команда на данный момент.
Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Сочи» — «Спартак».
https://www.youtube.com/watch?v=UcWjXTDkA8o
Смог сделать команду, которая играет очень прилично.
У команды привлекательный футбол, но следует подумать, почему теряют преимущество во втором тайме. Смотрятся еще и Крылья Советов.
Смог сделать команду, которая играет очень прилично.
У команды привлекательный футбол, но следует подумать, почему теряют преимущество во втором тайме. Смотрятся еще и Крылья Советов.
Правда, во втором тайме, несмотря на 2 забитых мяча, на поле была одна команда - Спартак. И это после изматывающего матча в Лиге Европы.
Правда, во втором тайме, несмотря на 2 забитых мяча, на поле была одна команда - Спартак. И это после изматывающего матча в Лиге Европы.