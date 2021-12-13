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«Сражались через не могу». Федотов — о матче со «Спартаком»

вчера, 22:00
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

Поздравляю команду с победой. На поле была команда, которая сражалась за победу, очки. До первого гола мы доминировали, он исходил из логики игры. Затем «Спартак» добавил по статусу, мы немного затряслись: не могли выйти из обороны должным образом, быстро теряли мяч.

«Спартак» владел преимуществом вторую часть тайма, был близок, чтобы сравнять счёт. Второй тайм был обоюдоострый, «Спартаку» надо было предпринимать какие-то усилия, отыгрываться, а мы хорошо атаковали. Неожиданно оказались вдесятером, пришлось включить весь энергоресурс. Команда играла очень самоотверженно, не отказались от контригры.

«Спартак» — серьёзный соперник. Команда играет в Лиге Европы, дважды обыграла «Наполи» — это дорогого стоит. Сегодня было тяжело, где-то было везение. Ребята сражались через не могу, находя силы на контратакующие действия. Эта победа значимая, заслуженная, выстраданная. Проходных матчей в нашем чемпионате нет.

На этом отрезке было всякое: мы теряли футболистов, были досадные поражения. Этот отрезок показывает справедливость результата, того, где оказалась команда на данный момент.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Сочи» — «Спартак».

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:29, ред.
Иванову Газпром платит?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 13:23
Два раза пересмотрел обзор, Спартаку тупо не везло...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 12:27
Сочи были сильнее, играли по принципу, _Вы забейте сколько можете, а мы забьем сколько хотим. Молодцы !!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:13
Победа получилась убедительой.
протон
протон
сегодня в 01:24
Отличный тренер!
Смог сделать команду, которая играет очень прилично.
У команды привлекательный футбол, но следует подумать, почему теряют преимущество во втором тайме. Смотрятся еще и Крылья Советов.
makkie
makkie
вчера в 23:24
Счёт не по игре, но он на табло.
Правда, во втором тайме, несмотря на 2 забитых мяча, на поле была одна команда - Спартак. И это после изматывающего матча в Лиге Европы.
санек002
санек002 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:56
ПЕРВЫЙ ПЕНАЛЬ БЫЛ СПОРНЫЙ ГОВОРЯТ!И ЕЩЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УДАЛЕНИЕ У СОЧЕЙ ЕЩЕ РАНЬШЕ!СОБОЛЕВА УДАЛИЛИ ЗА ЭТО А СОЧИНЦА НЕТ!
YVG
YVG
вчера в 22:55
Сочи очень грамотно сыграли, спартак опять бездарно, итог для Сочи очень благоприятный, третье место по итогам года, спартак только 9-е, на большее не наработал.
cska1948
cska1948 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:22
А в чём Сочи повезло? Может в том, что игроки СпаМа бить по воротам толком не умеют? Из 25-и ударов в сторону ворот, только 6, а это всего лишь 24%, попали в рамку ворот. Из этих ШЕСТИ ударов ни одного, который можно было бы назвать, ударом на гол,который потащил вратарь Сочи. Так что про невезение не надо. Может и два пенальти в ваши ворота от невезения? Скорее от НЕУМЕНИЯ!
1bear
1bear
вчера в 22:16
Сочи - молодчаги не без доли везения,но как говорится - везёт сильнейшим !!!
ABir
ABir
вчера в 22:09
Спартак не заслуживал поражения по игре, но Сочи тоже молодцы выстояли натиск Спартака и использовали все свои представившиеся шансы. Так в футболе бывает
sv_1969
sv_1969 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:09
согласен....игра ничейная думаю
санек002
санек002 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:05
НЕ ПО ДЕЛУ А ПО ВЕЗЕНИЮ!
beefs
beefs
вчера в 22:02
Сочи сегодня напряглись...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:01
Счет на табло
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