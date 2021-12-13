«Сочи» в меньшинстве разгромил «Спартак»

В матче 18-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:0.
На 28-й минуте счет открыл полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа с пенальти, на 89-й хавбек Ивелин Попов удвоил преимущество хозяев. На 90+6 минуте Артур Юсупов реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:0.
С 66-й минуты сочинцы играли в меньшинстве из-за удаления Нобоа. На 90+6 минуте с поля был удален защитник красно-белых Максимилиано Кофрие.
В турнирной таблице «Сочи» идет на 3-м месте (31 очко), «Спартак» — на 9-й позиции (23).
Федотов крепкую команду создал. Разве, этого не видно? Команда играет с разными соперниками хоть как!). Захотят сыграют, как сегодня. Если душа ляжет, как с Краснодаром). Не зря же Гончар распинался после победы в диферамбах Сочи). Там была открытая игра.
А тут Сочи сыграли прагматично, так, как у них лучше получается, тем более со Спартаком, которому нужно пространство. Перекрыли все и ждали своего шанса. Так часто играли команды КББ. Навязать на каждом участке борьбу, пресинг, от себя и от соперника
Конечно Спартаку не хватало исполнителей. Ну, что такое Мелкадзе!? Виктория сделал всего две замены. Усиливать кем было игру!? Бакаеву нужно пространство, как и Мозесу, как и Промесу. А его соперник просто не дал. Так что поздравлю Федотова и Ко с победой! За грамотную тактику, за оборону, за реализацию моментов.
Руя жаль искренне. Конечно тренер не пропадет.. Такие на дороге не валяются. Удачи ему!
Федотов крепкую команду создал. Разве, этого не видно? Команда играет с разными соперниками хоть как!). Захотят сыграют, как сегодня. Если душа ляжет, как с Краснодаром). Не зря же Гончар распинался после победы в диферамбах Сочи). Там была открытая игра.
А тут Сочи сыграли прагматично, так, как у них лучше получается, тем более со Спартаком, которому нужно пространство. Перекрыли все и ждали своего шанса. Так часто играли команды КББ. Навязать на каждом участке борьбу, пресинг, от себя и от соперника
Конечно Спартаку не хватало исполнителей. Ну, что такое Мелкадзе!? Виктория сделал всего две замены. Усиливать кем было игру!? Бакаеву нужно пространство, как и Мозесу, как и Промесу. А его соперник просто не дал. Так что поздравлю Федотова и Ко с победой! За грамотную тактику, за оборону, за реализацию моментов.
Руя жаль искренне. Конечно тренер не пропадет.. Такие на дороге не валяются. Удачи ему!