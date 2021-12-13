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«Сочи» в меньшинстве разгромил «Спартак»

вчера, 20:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:0.

На 28-й минуте счет открыл полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа с пенальти, на 89-й хавбек Ивелин Попов удвоил преимущество хозяев. На 90+6 минуте Артур Юсупов реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:0.

С 66-й минуты сочинцы играли в меньшинстве из-за удаления Нобоа. На 90+6 минуте с поля был удален защитник красно-белых Максимилиано Кофрие.

В турнирной таблице «Сочи» идет на 3-м месте (31 очко), «Спартак» — на 9-й позиции (23).

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:25
Сколько можно, столько и потребуется. Зачем ждать - бомжей Бетис выкинет. Они балет в гостях дёрнули, дёрнут и этих.
Дед Мазая
Дед Мазая ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Вы посмотрите как забивали третий сочинцы и как у Спартака возникали моменты. У Сочи было понятно, что игроки делают. А у Спартака? Случайные отскоки, рикошеты, тупые навесы. Да, классные игроки воспользовались бы и этими шансами, но их просто нет в Спартаке...
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 11:15
Витория слабый тренер. При том шлаке, который у него вместо футболистов, рука тренера все-таки должна быть уже видна за такой период времени. За ЛЕ спасибо, но будем справедливы - фантастический фарт. Да, везет тому, кто везет, но все же Спартак не был сильнее даже той же Легии...
Сейчас придет итальянец. Будет то же самое, что и 20-ю другими тренерами. И это не кончится, пока Федун не опустит Спартак в 1-ю лигу...
Karlnfo
Karlnfo
сегодня в 09:49
федуну вместо того чтобы языком чесать "о любви к спартаку" - лучше бы деньги вкладывал в "любимый клуб" - оснащал бы тренера игроками и т.д. Раз уж заговорили об отставке и о результатах - значит игроки пока не тянут. Нужно новое пополнение. А федун смотрит со стороны как будто бы и ничего не предпринимает.
Wolf77785
Wolf77785 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:22
А что же случалось знаменательного до этого года, когда был Спартак?
протон
протон
сегодня в 05:57
"Не забиваешь ты - забивают тебе!" Старый футбольный закон в действии...
Редкий случай когда хоть и проигрыш а критиковать и не стоит . Просто не повезло а играли хорошо
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 05:22

всем привет)
Сочный сочень
Сочный сочень ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 05:19
Да, для этого середняка обычный выход из слабой группы в заштатной Лиге Европы уже за праздник
Будут в эйфории до конца сезона, когда поймут что оказались в ФНЛ
амурец
амурец
сегодня в 04:59
Спартак после победы в группе ЛЕ ещё в эйфории?
протон
протон
сегодня в 01:04
Спасибо Рую за евровесну и первое место в группе! Удачи и успехов ему в дальнейшей карьере!
Он делалал все что мог не смотря на то, что ему банально некого на замену выпустить.
Спартак сегодня бился не только за положительный результат, но и за Руя в том числе (как мне показалось)
Ну это точно отставка. Только Федуна. Таким составом я вообще не представляю как можно было выйти из ЛЕ и играть в чемпионате. Там же нормальных игроков по пальцам одной руки пересчитать, остальное ФНЛ + молодняк.
протон
протон
сегодня в 01:03
бред. 70 минут просто уничтожать сочи не выпуская из штрафной и проиграть 0-3. так умеет только Спартак)))
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 00:46
    Сочный сочень
    Сочный сочень
    сегодня в 00:46
    Думаю Спартаку стоит попробовать схему с двумя вратарями
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 00:11
    Сочи с победой!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 00:08
    Закономерный итог первой половины чемпионата для Спартака . Что посеяли , то и получили
    Sparta and K один и все
    Sparta and K один и все ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:59
    Жаль они на Наполи не попали
    СправедливыйЗритель
    СправедливыйЗритель
    вчера в 23:45
    Честно уже даже неинтересно глумится над Спартаком...уровень команды не тот. Середнячок, ближе к зоне вылета из РПЛ.
    Сочный сочень
    Сочный сочень
    вчера в 23:42
    Может быть все Спартак оставит Виторию?
    Пусть поработает до конца сезона и посмотрим , на что он способен?
    СправедливыйЗритель
    СправедливыйЗритель
    вчера в 23:42
    После победы над Легией, которая в группе вылета попали на лидера РПЛ...🤣
    Capral
    Capral ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Время другое было, НАСТОЯЩЕЕ!!!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Wolk15Sven (раскрыть)
    вчера в 23:28
    сколько тебе аккаунтов на это потребуется? или будешь ждать пока Зенит победит наполи? а онине смоге
    ABir
    ABir ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Раньше игроки действительно переживали за результаты игры Команды и свои
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:24
    Позорище продолжается, и Ваноли будет ручным
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Тебе ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Бескову и другим великим нашим было проще. Народ свой, язык, менталитет, да и много ещё чего.
    Давай пока. Благодарю за здоровье). Аналогично!
    Оно сейчас не помешает..). Сегодня ты есть, завтра тебя нет..).
    Здоровья!
    Capral
    Capral ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Когда Спартак, в решающем матче проиграл в Киеве 1:3, Ловчев, уходил с поля со слезами на глазах. Никогда не забуду.
    Capral
    Capral ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Это и неудевительно, Спартак в 1й лиге- ЭКЗОТИКА!!! Я без иронии.
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Сергеич, когда Бесков возглавил Спартак в 1976г в 1-й лиге, уже тогда, через несколько месяцев была видна рука Выдающегося тренера, было видно, как будет играть Спартак, и что хочет тренер!!! Да, не всё получалось, команда строилась, перестраивалась полностью, но почерк Великого тренера- уже просматривался!!!
    ABir
    ABir ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:12
    За то в тот год посещаемость матчей с участием Спартака в 1 лиге увеличилась чуть ли не вдвое
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Я понимаю о чем ты). Ну тренер работает всего 7 месяцев. В ЛЕ команда сыграла от себя и от соперника. Возможно ему проще даже было с соперниками в Еврокубке в плане тактике. А тут РПЛ..со своими подводными течениями, гусями, кротами. Нужно время, считаю. Все другое. Тем более Спартак!
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