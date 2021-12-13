«Сочи» в меньшинстве разгромил «Спартак»

1639418373

вчера, 20:59

В матче 18-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:0.

На 28-й минуте счет открыл полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа с пенальти, на 89-й хавбек Ивелин Попов удвоил преимущество хозяев. На 90+6 минуте Артур Юсупов реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:0.

С 66-й минуты сочинцы играли в меньшинстве из-за удаления Нобоа. На 90+6 минуте с поля был удален защитник красно-белых Максимилиано Кофрие.

В турнирной таблице «Сочи» идет на 3-м месте (31 очко), «Спартак» — на 9-й позиции (23).