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Опубликован календарь 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 11:26

Пресс-служба УЕФА опубликовала расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Все игры начнутся в 23:00 по московскому времени.

15 февраля и 9 марта

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания);

16 февраля и 8 марта

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);

22 февраля и 16 марта

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
«Вильяреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия);

23 февраля и 15 марта

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 18 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:54
Зальцбургу не повезло. мог бы пройти любого кроме Баварии
протон
протон
вчера в 19:10
надеюсь им хватит мозгов чтоб в разное время матчи провести, а не в одно
frjrf9u5f7ap
frjrf9u5f7ap
вчера в 19:08
Фавориты матчей пройдут дальше.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:04
Челси повезло.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:32
Много нагретых шаров
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:19
Доживём до весны доживём до ответных матчей.
ДСА
ДСА
вчера в 12:12
Растянули аж на месяц.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:04
Ждать целых два месяца.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
А пары не будут переделывать?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:34
Ну всё,ждём февраль!
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