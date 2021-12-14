Опубликован календарь 1/8 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Все игры начнутся в 23:00 по московскому времени.
15 февраля и 9 марта
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания);
16 февраля и 8 марта
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
22 февраля и 16 марта
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
«Вильяреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия);
23 февраля и 15 марта
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Жеребьевка 1/4 финала пройдет 18 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.