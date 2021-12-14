«Барселона» и «Бока Хуниорс» сегодня разыграют Кубок Марадоны

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14 декабря 2021, 18:42

Каталонская «Барселона» и аргентинский «Бока Хуниорс» сегодня проведут товарищеский матч и сыграют за Кубок Марадоны — в память о легендарном аргентинском футболисте , защищавшем цвета обоих клубов. Диего выступал за «Бока Хуниорс» в период с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе «Барселоны» Марадона играл с 1982 по 1984 год.

Игра должна начаться в 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд.