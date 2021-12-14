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«Барселона» и «Бока Хуниорс» сегодня разыграют Кубок Марадоны

14 декабря 2021, 18:42

Каталонская «Барселона» и аргентинский «Бока Хуниорс» сегодня проведут товарищеский матч и сыграют за Кубок Марадоны — в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, защищавшем цвета обоих клубов. Диего выступал за «Бока Хуниорс» в период с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе «Барселоны» Марадона играл с 1982 по 1984 год.

Игра должна начаться в 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд.

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Все комментарии
sash71
sash71 ответ Bensurr (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:42
Нет конечно )
Bensurr
Bensurr ответ sash71 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 21:46
Барселона чемпионы европы?
Bensurr
Bensurr
14 декабря 2021 в 21:45
Ну хоть за какой то трофей поборется Барселона
Hamman
Hamman
14 декабря 2021 в 21:25, ред.
А чё такой скромный междусобойчик? Ради памяти Марадоны и дани уважения к выдающейся карьере великого аргентинца могли бы позвать на турнир также Наполи, Севилью, Олд Бойз.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 20:53
Бока Хуниорс фаворит!
ARMENIAN
ARMENIAN
14 декабря 2021 в 19:56
надеюсь наш армянский нападающий Боки забьет Барсе)
sash71
sash71
14 декабря 2021 в 19:50
Отдать дать великому Марадоне это честь. Но как по мне то созданный между УЕФА и КОНМЕБОЛ Суперкубок Мира в котором сойдутся чемпионы Южной Америки и Европы куда зрелищнее по всем статьям. Кубок создан в честь Диего Марадоны. Ориентировочно встреча намечена на июль месяц 2022.
ДСА
ДСА
14 декабря 2021 в 19:32
Следующий матч в чемпионате Испании Барселона проиграет.
sv_1969
sv_1969
14 декабря 2021 в 19:15
Интересно будет
Сантус
Сантус
14 декабря 2021 в 19:15
Ну да,Барсе в ее теперешнем состоянии все эти перелёты и выставочные матчи самое то...Хотя...Алвес вон повеселился...)
Ironigor
Ironigor
14 декабря 2021 в 19:10, ред.
Опять в ничью ??? А то сейчас Барса не ровня для Бока !
Если серьёзно будут играть, то мне жаль Барсу , хотя и Бока тоже сейчас не айс . Но всё же.
mihaluch
mihaluch
14 декабря 2021 в 19:10
Будет битва не на шутку.
Carl Lewis
Carl Lewis
14 декабря 2021 в 18:59
За кубок Марадоны нужно играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 18:52
Будет боевая ничья...
VeniaminS
VeniaminS
14 декабря 2021 в 18:49
Будет интересная игра.
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