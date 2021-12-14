«Спартак» проведёт товарищеский матч с чемпионом Малайзии

«Спартак» определился с одним из соперников на зимних сборах в ОАЭ.
Москвичи сыграют с клубом «Дарул Такзим», который является действующим чемпионом Малайзии.
Впрочем, конкретная дата поединка пока не сообщается.
«Спартак» определился с одним из соперников на зимних сборах в ОАЭ.
Москвичи сыграют с клубом «Дарул Такзим», который является действующим чемпионом Малайзии.
Впрочем, конкретная дата поединка пока не сообщается.
Помню на Сега в фифа 98 был чемпионат Малайзии, брал частенько команды из него и играл чемпионат)
Джохор, Перлис, Селангор, Саравак)))
Помню на Сега в фифа 98 был чемпионат Малайзии, брал частенько команды из него и играл чемпионат)
Джохор, Перлис, Селангор, Саравак)))
Звучит? Чтобы Федун на матч приехал. Группа "На-На" на разогреве.
Новостные вбросы от спартаковских старперов. Типа Ловчев заявил: Спартаку по силам победить.
Короче, если творчески подойти, коллекцию музея Спартака можно пополнить.
Звучит? Чтобы Федун на матч приехал. Группа "На-На" на разогреве.
Новостные вбросы от спартаковских старперов. Типа Ловчев заявил: Спартаку по силам победить.
Короче, если творчески подойти, коллекцию музея Спартака можно пополнить.