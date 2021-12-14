«Спартак» проведёт товарищеский матч с чемпионом Малайзии

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вчера, 11:33

«Спартак» определился с одним из соперников на зимних сборах в ОАЭ .

Москвичи сыграют с клубом «Дарул Такзим», который является действующим чемпионом Малайзии.

Впрочем, конкретная дата поединка пока не сообщается.