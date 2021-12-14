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«Спартак» проведёт товарищеский матч с чемпионом Малайзии

вчера, 11:33

«Спартак» определился с одним из соперников на зимних сборах в ОАЭ.

Москвичи сыграют с клубом «Дарул Такзим», который является действующим чемпионом Малайзии.

Впрочем, конкретная дата поединка пока не сообщается.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:13
Товарняк можно гонять с кем угодно
протон
протон
вчера в 19:09
Нашли соперников по силам...
Помню на Сега в фифа 98 был чемпионат Малайзии, брал частенько команды из него и играл чемпионат)
Джохор, Перлис, Селангор, Саравак)))
472cjty32xrg
472cjty32xrg
вчера в 19:08
Отличный соперник, чемпион.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:24
Спартаку надо выходить из депрессии, поэтому нужен тур в Монголию!
YVG
YVG
вчера в 12:59
Неужели и малайцам умудрятся проиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:36
Ну пусть хоть их попробуют обыграть,вдруг получится! 😜
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:10
В товарищеских матчах Спартак чемпион!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:03
Ключевое слово "с чемпионом", спартак по другому не может.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 11:58
Надо как то назвать этот матч. Например - Азиатский кубок вызова.
Звучит? Чтобы Федун на матч приехал. Группа "На-На" на разогреве.
Новостные вбросы от спартаковских старперов. Типа Ловчев заявил: Спартаку по силам победить.
Короче, если творчески подойти, коллекцию музея Спартака можно пополнить.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 11:53
А чего не сборная Вьетнама, Лаоса или Кампучии? Сборная Монголии тоже для СпаМа достойный противник.
ОПС
ОПС
вчера в 11:53
Очень удобный соперник. Сколько будет хвальбы после двузначного счета. Как же обыграли чемпиона, а вот какого - это не суть важно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:38
После погрома от Сочи, малайзия самый лучший спаринг партнёр .
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:38
Хороший спаринг)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:34
А потом кубок Тинки...
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