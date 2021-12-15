Никитин: «Кержаков проявляет себя интересным и думающим тренером»

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вчера, 15:31

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что кредит доверия к главному тренеру «Нижнего Новгорода» не утрачен.

Кредит доверия к Александру Кержакову остается. Он тоже молодой тренер, как и клуб в Премьер-лиге. Проявил себя интересным и думающим специалистом. Думаю, что он будет развиваться вместе с клубом.