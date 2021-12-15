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Никитин: «Кержаков проявляет себя интересным и думающим тренером»

вчера, 15:31

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что кредит доверия к главному тренеру «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова не утрачен.

Кредит доверия к Александру Кержакову остается. Он тоже молодой тренер, как и клуб в Премьер-лиге. Проявил себя интересным и думающим специалистом. Думаю, что он будет развиваться вместе с клубом.

Недавно Кержаков высказался о положении «Нижнего» в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:56
Желаю удач на тренерском поприще!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14
Тугодумом обозвал Сашку...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:19
Керж реально молодчина!!! Респект!!!
Но губернатор так глаголет , потому-что тоже питерский))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:33
Надо отметить, что Керж молодец!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:33
У него хорошо получается
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