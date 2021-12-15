Кабелла: «„Краснодар“ был бы в четвёрке сильнейших в чемпионате Франции»

Французский полузащитник «Краснодара» порассуждал о том, какое место «быки» заняли бы в чемпионате Франции.

«Краснодар», я думаю, в Лиге 1 был бы в четверке сильнейших. Во Франции играют быстрее, но во Франции игра более открытая, там больше стремятся играть в атаку. А когда стремишься атаковать, играешь быстрее. В России, когда ты играешь против закрытых команд, которые хорошо защищаются, это делать сложнее.