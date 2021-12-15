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Кабелла: «„Краснодар“ был бы в четвёрке сильнейших в чемпионате Франции»

вчера, 16:20

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла порассуждал о том, какое место «быки» заняли бы в чемпионате Франции.

«Краснодар», я думаю, в Лиге 1 был бы в четверке сильнейших. Во Франции играют быстрее, но во Франции игра более открытая, там больше стремятся играть в атаку. А когда стремишься атаковать, играешь быстрее. В России, когда ты играешь против закрытых команд, которые хорошо защищаются, это делать сложнее.

Недавно сообщалось, что Кабелла может перебраться в чемпионат Турции.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
Отбросить "бы" и получится десятка с натяжкой.
протон
протон
вчера в 20:49
Краснодар» играл на равных с «Ренном» в прошлом году в Лиге чемпионов и даже победил.
--------
А Спартак сыграл дважды с Наполи и оба раза победил. Значит ли это, что Спартак бы входил в Серии "А" в тройку сильнейших?
протон
протон
вчера в 20:48
Смешно, в РПЛ даже не в четверке, а во Франции чемпионат, конечно же слабее ))) Были бы в четверке
VAD007
VAD007
вчера в 19:51
Ага, а Зенит с большим отрывом выйграл бы Лигу1.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:12, ред.
Но не с Витюней.Там с ним были бы в четвёрке кандидатов на вылет.
beefs
beefs
вчера в 18:27
чего гадать, это совершенно другие уровни...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:52
Бред. По логике, если Краснодар в России не попадает в 4-ку, но попадёт во Франции, то получается, что наш чемпионат пешеходов сильнее чемпионата Франции. Но ведь это вряд ли так на самом деле...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:33
Они и в России в четверку пробиться не могут, какая там Франция. Финляндия наверное, перепутал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:25
Я с ним не согласен!
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:05
Ну на втором месте уж точно
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 17:05
Это так не работает.
Главный судья
Главный судья ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:52
Самое смешное что в этом сезоне лучшая оборона только у ЦСКА у остальных хуже чем у Краснодара)))....а так Кабелла прав там в футбол играют а тут автобусы ставят антифутбольные...так что всякие Ницы Марсели Ренны точно позубам Краснодару ...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:51
Если при тотальном преимуществе игроки не могут попасть в ворота, это беда не чемпионата, это ваша беда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:48
Лига 1 колхозный чемпионат и вполне возможно быки там могли занимать достойное место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:47
Привет! Новости есть про Виторию или зарему?
makkie
makkie
вчера в 16:46, ред.
Во Франции быкам бы авоську накидали с такой дырявой защитой.
Один Сафонов сколько потащил.
Главный судья
Главный судья
вчера в 16:45
Ренн идет вторым Крас его вынес в ЛЧ...
Главный судья
Главный судья
вчера в 16:44
Истину глаголит....
Cat01
Cat01
вчера в 16:44
Смехота просто!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:34
Языком молоть каждый может
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