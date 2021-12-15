Кабелла: «„Краснодар“ был бы в четвёрке сильнейших в чемпионате Франции»

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла порассуждал о том, какое место «быки» заняли бы в чемпионате Франции.
«Краснодар», я думаю, в Лиге 1 был бы в четверке сильнейших. Во Франции играют быстрее, но во Франции игра более открытая, там больше стремятся играть в атаку. А когда стремишься атаковать, играешь быстрее. В России, когда ты играешь против закрытых команд, которые хорошо защищаются, это делать сложнее.
Недавно сообщалось, что Кабелла может перебраться в чемпионат Турции.
--------
А Спартак сыграл дважды с Наполи и оба раза победил. Значит ли это, что Спартак бы входил в Серии "А" в тройку сильнейших?
--------
А Спартак сыграл дважды с Наполи и оба раза победил. Значит ли это, что Спартак бы входил в Серии "А" в тройку сильнейших?
Один Сафонов сколько потащил.
Один Сафонов сколько потащил.