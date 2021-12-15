М. Кержаков объяснил, почему «Зенит» неудачно играет в гостевых матчах ЛЧ

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о том, почему его команда неудачно играет в гостевых матчах Лиги чемпионов. На групповом этапе турнира «Зенит» на выезде уступил «Челси» (0:1) и «Ювентусу» (2:4), а также сыграли вничью с «Мальме» (1:1).
Наверное, здесь есть элемент психологии. Мне кажется, нам нужно быть более раскрепощенными в гостях и больше верить в себя, больше верить в то, что мы можем играть на равных с европейскими командами, хотя бы несколько матчей в году. Вопрос не в зажатости. В чемпионате России наш главный конкурент — это мы сами. Это реальная картина, если посмотреть на команды, с которыми мы теряли очки.
И когда мы приезжаем в гости к командам, которые играют на других скоростях, для нас это как ушат холодной воды. Вспомните, как мы играли с «Челси» дома. Мы же пропустили на второй минуте. После этого мы раскрепостились и начали играть в свой футбол.
Семак вообще не знает и не понимает как нужно играть с командами европейских чемпионатов . Игра с Мальмё которая ничего по сути не решала , играя у себя дома на родном стадионе, выходит с пятью защитниками . Это ли не показатель квалификации специалиста, как тренера Семака ?!! И это же продолжается из года в год, и ничего не меняется в играх Зенита в еврокубках. А значит ничего для себя не черпает как тренер Семак и ничему не может научиться сам и ничему не научил соответственно и игроков. А те которые сейчас хоть как-то играют, то они играют исходя из своего багажа знаний с которыми приходят в клуб. И в скором времени тоже перестают играть видя тренера и пешеходов партнёров которые играют в РПЛ. Вот и вся математика. И я думаю если даже никто не будет тренировать Зенит, то просто исходя из того набора игроков которым располагает Зенит, они и сами смогут точно также продолжать играть. Это же было видно когда в игре с Мальмё, Ракицкий гнал всех вперёд и орал на них. Можно и с исполняющим обязанности тренером, капитаном и защитником Ракицким вполне успешно играть и без Семака . И даже скорее всего намного эффективней !!! Как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Семак вообще не знает и не понимает как нужно играть с командами европейских чемпионатов . Игра с Мальмё которая ничего по сути не решала , играя у себя дома на родном стадионе, выходит с пятью защитниками . Это ли не показатель квалификации специалиста, как тренера Семака ?!! И это же продолжается из года в год, и ничего не меняется в играх Зенита в еврокубках. А значит ничего для себя не черпает как тренер Семак и ничему не может научиться сам и ничему не научил соответственно и игроков. А те которые сейчас хоть как-то играют, то они играют исходя из своего багажа знаний с которыми приходят в клуб. И в скором времени тоже перестают играть видя тренера и пешеходов партнёров которые играют в РПЛ. Вот и вся математика. И я думаю если даже никто не будет тренировать Зенит, то просто исходя из того набора игроков которым располагает Зенит, они и сами смогут точно также продолжать играть. Это же было видно когда в игре с Мальмё, Ракицкий гнал всех вперёд и орал на них. Можно и с исполняющим обязанности тренером, капитаном и защитником Ракицким вполне успешно играть и без Семака . И даже скорее всего намного эффективней !!! Как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!