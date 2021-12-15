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М. Кержаков объяснил, почему «Зенит» неудачно играет в гостевых матчах ЛЧ

вчера, 16:00

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о том, почему его команда неудачно играет в гостевых матчах Лиги чемпионов. На групповом этапе турнира «Зенит» на выезде уступил «Челси» (0:1) и «Ювентусу» (2:4), а также сыграли вничью с «Мальме» (1:1).

Наверное, здесь есть элемент психологии. Мне кажется, нам нужно быть более раскрепощенными в гостях и больше верить в себя, больше верить в то, что мы можем играть на равных с европейскими командами, хотя бы несколько матчей в году. Вопрос не в зажатости. В чемпионате России наш главный конкурент — это мы сами. Это реальная картина, если посмотреть на команды, с которыми мы теряли очки.

И когда мы приезжаем в гости к командам, которые играют на других скоростях, для нас это как ушат холодной воды. Вспомните, как мы играли с «Челси» дома. Мы же пропустили на второй минуте. После этого мы раскрепостились и начали играть в свой футбол.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 23:49
В основном причина в том как устроен российский футбол и каков его уровень.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:41
Трудно что-либо возразить Кержакову. Действительно, когда ты знаешь, что соперник в чемпионате у тебя только один - ты сам, поневоле снижаешь к себе требования, так как знаешь, что сможешь добиться положительного результата, не прилагая максимальных усилий в каждом (!) матче. В этом случае переломить психологию, когда играешь международные матчи, чрезвычайно трудно. Чтобы добиваться успеха хотя бы в ЛЕ, необходимо каждой клеточкой тела и мозга стремиться к победе в любом матче внутреннего первенства, даже с аутсайдерами. Пока наши футболисты не усвоят это на подсознательном уровне, они так и продолжат бояться играть на чужих полях. Даже с соперником, равном по уровню.
pomor45
pomor45
вчера в 20:39
Насколько же надо засесть внутри этой закрепощенности, что даже сознавая ребята не могут её перебороть.
112910415
112910415
вчера в 20:07
всё уже сказано по этой теме
Strashniy
Strashniy ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:35
    An Jo
    An Jo
    вчера в 19:15
    Да он и в домашних то не блещщет так то...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:13
    Сначала,мол,нет скорости,а потом освоились,и она появилась...Ненаучно,трусливые самоназванные "львы"!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:21
    Страх парализует...это точно)...
    suiw
    suiw
    вчера в 18:00, ред.
    Главного не сказал. В РПЛ Зенит ещё и судьи тянут. В честной ТТ с учётом судейских ошибок Зенит с 35- ью очками на 3- м месте ( Динамо- 42; Краснодар - 39 ). В ЕК судьи нейтральны.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:56
    Вот оно что. Я всегда думал, что Зенит не уровень ЛЧ, а тут объяснение есть
    zyxel410
    zyxel410 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Это было бы справедливо, если бы наши команды играли с одними грандами, однако и с достататочно средними европейскими командами у нас проблемы. А если брать не только за Зенит, то у наших комнад проблемы и с откровенно слабыми - я никогда не поверю, что Динамо не с кем наигрывать себя для победы над тбилисским Локомотивом.
    zyxel410
    zyxel410 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:56
    Это вообще проблема нашего чемпионата. Неоднократно разные,в том числе и нашего чемпионата, команды показывали что можно играть с любыми командами и добиваться результата, но все равно мы начинаем изобретать тактики, считать расклады и фаворитов. Надо уже начинать игратьв свою игру, да может не со всеми, но уже пора в еврокубках заканчивать бояться.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:52
    В РПЛ нет команд уровня ЛЧ, чтобы можно было наигрывать себя для такого уровня.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:38
    Если бы в команде был настоящий тренер с психологией победителя , типа Газзаева , Тухеля, Клоппа и т.д у вас бы и небыло дрожжи в ногах когда вы выходили играть с любым соперником в еврокубках.
    Семак вообще не знает и не понимает как нужно играть с командами европейских чемпионатов . Игра с Мальмё которая ничего по сути не решала , играя у себя дома на родном стадионе, выходит с пятью защитниками . Это ли не показатель квалификации специалиста, как тренера Семака ?!! И это же продолжается из года в год, и ничего не меняется в играх Зенита в еврокубках. А значит ничего для себя не черпает как тренер Семак и ничему не может научиться сам и ничему не научил соответственно и игроков. А те которые сейчас хоть как-то играют, то они играют исходя из своего багажа знаний с которыми приходят в клуб. И в скором времени тоже перестают играть видя тренера и пешеходов партнёров которые играют в РПЛ. Вот и вся математика. И я думаю если даже никто не будет тренировать Зенит, то просто исходя из того набора игроков которым располагает Зенит, они и сами смогут точно также продолжать играть. Это же было видно когда в игре с Мальмё, Ракицкий гнал всех вперёд и орал на них. Можно и с исполняющим обязанности тренером, капитаном и защитником Ракицким вполне успешно играть и без Семака . И даже скорее всего намного эффективней !!! Как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:38
    Говорит словами гены.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Слишком простое объяснение. Все гораздо глубже.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:24
    "....В чемпионате России наш главный конкурент — это мы сами."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1295631/kerzhakov-mihail-zenit
    А это уже бахвальство. Этот гражданин считает, что в РПЛ у Зенита нет конкурентов?. Возможно их и нет, когда в твоей команде играют такие "звезды" как Дюков, Хачатурянц , а в менеджменте такие акулы как Миллер и Медведев. Но в Европе то все по другому. Там Зенит обычный середняк.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:16
    нужен тренер
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 16:09
    В принципе все то же, о чем говорят все. Потенциал команды позволяет им играть с европейскими командами, но Сергей Семак может качественно подготовить "Зенит" пока (надеюсь, пока) только к играм в РПЛ.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:08
    Трусливо играете потому что. Встаете у своих ворот и ждете пока гол не пропустите. Конечно с таким подходом не будет побед.
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