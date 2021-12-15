М. Кержаков объяснил, почему «Зенит» неудачно играет в гостевых матчах ЛЧ

Голкипер «Зенита» порассуждал о том, почему его команда неудачно играет в гостевых матчах Лиги чемпионов. На групповом этапе турнира «Зенит» на выезде уступил «Челси» (0:1) и «Ювентусу» (2:4), а также сыграли вничью с «Мальме» (1:1).

Наверное, здесь есть элемент психологии. Мне кажется, нам нужно быть более раскрепощенными в гостях и больше верить в себя, больше верить в то, что мы можем играть на равных с европейскими командами, хотя бы несколько матчей в году. Вопрос не в зажатости. В чемпионате России наш главный конкурент — это мы сами. Это реальная картина, если посмотреть на команды, с которыми мы теряли очки.

И когда мы приезжаем в гости к командам, которые играют на других скоростях, для нас это как ушат холодной воды. Вспомните, как мы играли с «Челси» дома. Мы же пропустили на второй минуте. После этого мы раскрепостились и начали играть в свой футбол.