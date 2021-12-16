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Германия, Италия и Англия сыграют в одной группе Лиги наций 2022/2023

вчера, 20:58

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Определились все квартеты группового турнира Лиги Наций.

Лига А
Группа A1 Группа A2
Австрия Чехия
Хорватия Швейцария
Дания Португалия
Франция Испания
Группа A3 Группа A4
Венгрия Уэльс
Англия Польша
Германия Нидерланды
Италия Бельгия

Лига В
Группа B1 Группа B2
Армения Албания
Ирландия Израиль
Шотландия Россия
Украина Исландия
Группа B3 Группа B4
Черногория Словения
Румыния Сербия
Финляндия Норвегия
Босния и Герцеговина Швеция

Лига С
Группа C1 Группа C2
Фарерские острова Кипр/Эстония
Литва Косово
Люксембург Греция
Турция Северная Ирландия
Группа C3 Группа C4
Казахстан/Молдова Гибралтар
Азербайджан Грузия
Беларусь Северная Македония
Словакия Болгария

Лига D
Группа D1 Группа D2
Андорра Сан-Марино
Казахстан/Молдова Кипр/Эстония
Лихтенштейн Мальта
Латвия

Распределение по корзинам осуществляется согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

Напомним, победители четырёх групп Лиги А отправятся в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D выйдут в лигу выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:54
Самая стремная группа у нас и Финляндии. Хрен с ним с результатом, даже посмотреть на какую нибудь звезду не получится. Их просто там нет. Хоть бы Норвегия вместо Израиля, что-ли
112910415
112910415
сегодня в 10:00
ужас !
кто-то из них не победит в этом престижнейшем турнире !
Crooclin
Crooclin
сегодня в 09:23, ред.
Трудо было бы поверить что такие группы сформировались бы на Чемпионате Европы, когда в финальной части играло по 16 команд, как в жеребьёвке лиги А
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:26
В Лиге А нет слабых команд.
Factor 11
Factor 11
сегодня в 04:48
Всё равно кому 41ться! В россиийский футбол не верю...Мне через пару - тройку сорокет... А только позор и унижения... Фиолетово... Даже если сан- Марино, Армения , Ватикан и Лихтенштейн .. всё равно 79утся!!! Прав был Пеле...
протон
протон
сегодня в 03:54
Группа АД)
протон
протон
сегодня в 03:52
Венгрия: Why always me?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
Все это конечно хорошо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:08
Венгрия, мои сочувствия.
sash71
sash71
сегодня в 02:00
Как всё таки Уэльс прибавил ! Помнятся времена команда сравнивалась по уровню с Сан Марино, Мальта, Андора и тд. Прошло всего то ничего и команда среди ТОП сборных команд Европы, а те как были на задворках так и остались. С таким подходом у Уэльса не за горами слава претендента на победителя. Мне она импонирует....хорошая, крепкая, собранная сборная. Будет интересно понаблюдать за их матчами !
1bear
1bear ответ Главный судья (раскрыть)
сегодня в 01:53
Англия и Германия?
sash71
sash71
сегодня в 01:39
Жаль Венгров хорошая сборная была.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ particular (раскрыть)
сегодня в 00:15
Есть перспективы, но Валера их не поставит. То что Усачем, но без Дзюбы "нахаляву" сработает) Пора бы уж и молодых заигрывать.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:12
Какой-то прикол?)
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
...я всё прекрасно понимаю, ну какая здесь к чёрту мотивация ?! В Союзе - да,
парт билет на стол , заслуженного мастера спорта не получишь, значит хр-н
тебе а не заграница, значит хр-н тебе квартира, машина, аппаратура, шмотки, кабаки , шикарные тёлки слава, популярность !!! ...И будут размеренно ходить
по полю Смоловы, Заболотные, Соболевы, Кудряшовы у которых бабок моря
и всё что надо купят и достанут, идиотизм!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:55
Мне этот турнир больше нравится, чем товарники гонять
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:43
Вот это группа,так группа!!!
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 23:09
Надо жёстко сыграть с Израилем
Мы им ещё за Иисуса не отомстили
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 23:08
Англия OUT
протон
протон
вчера в 23:00
Бедная Венгрия. За что им так в последнее время попадает
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:48
Для нас могло быть всё гораздо хуже, попадись на Швеция или Сербия и опять без шансов. Хотя, кто его знает, что у нас в начале июня будет за сборная. Кто будет её тренером после стыков на ЧМ? Какой состав будет играть? Ведь за эти пол года может всё перевернуться с ног на голову. Останется ли Карпин в случае поражения в стыках или будет другой тренер - сплошные вопросы. Все довольны жребием, но далеко не факт, будем ли мы способны обыграть Израиль, Исландию и Албанию. Короче, сплошные вопросы и рано радоваться, на первый взгляд, проходимым соперникам. Остаётся только ждать. В конце марта многое прояснят стыки. Удачи нашей сборной!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:33
Зверская группа, полуфинал ЧЕ.
minai
minai
вчера в 22:28
И всё-таки я думаю, что мы не вылетим в лигу ниже.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:26
Нас ожидают несколько действительно топовых матчей....Англия-Италия,Англия -Германия, Германия-Италия, Бельгия -Нидерланды, Испания -Португалия....
Ну а что касается сборной России, то группа весьма проходимая, кровушки попить могут разве что Израильтяне....Исландия уже не та, Албания тоже
Удачи сборной России
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:22
Группа у нас проходная!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 22:13
Нашим с группой повезло.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:58
Ну что сказать, группа у нас ровная. Любая команда может как выйти, так и вылететь в Лигу С.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:46
Всё норм....
Конкчно в Лиге А на месте Чехии и Венгрии хотелось бы увидеть Россию и Швецию...но...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:34
Если такие турниры "зажигают",то коту надо заниматься гигиеной половых органов.
Capral
Capral
вчера в 21:33
Так тупо составить группы- надо иметь большой талант! Что взять, с капиталистов....
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