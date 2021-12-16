Германия, Италия и Англия сыграют в одной группе Лиги наций 2022/2023

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Определились все квартеты группового турнира Лиги Наций.
|Группа A1
|Группа A2
|Австрия
|Чехия
|Хорватия
|Швейцария
|Дания
|Португалия
|Франция
|Испания
|Группа A3
|Группа A4
|Венгрия
|Уэльс
|Англия
|Польша
|Германия
|Нидерланды
|Италия
|Бельгия
|Группа B1
|Группа B2
|Армения
|Албания
|Ирландия
|Израиль
|Шотландия
|Россия
|Украина
|Исландия
|Группа B3
|Группа B4
|Черногория
|Словения
|Румыния
|Сербия
|Финляндия
|Норвегия
|Босния и Герцеговина
|Швеция
|Группа C1
|Группа C2
|Фарерские острова
|Кипр/Эстония
|Литва
|Косово
|Люксембург
|Греция
|Турция
|Северная Ирландия
|Группа C3
|Группа C4
|Казахстан/Молдова
|Гибралтар
|Азербайджан
|Грузия
|Беларусь
|Северная Македония
|Словакия
|Болгария
|Группа D1
|Группа D2
|Андорра
|Сан-Марино
|Казахстан/Молдова
|Кипр/Эстония
|Лихтенштейн
|Мальта
|Латвия
Распределение по корзинам осуществляется согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.
Напомним, победители четырёх групп Лиги А отправятся в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D выйдут в лигу выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.