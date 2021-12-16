Германия, Италия и Англия сыграют в одной группе Лиги наций 2022/2023

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вчера, 20:58

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Определились все квартеты группового турнира Лиги Наций.

Лига А Группа A1 Группа A2 Австрия Чехия Хорватия Швейцария Дания Португалия Франция Испания Группа A3 Группа A4 Венгрия Уэльс Англия Польша Германия Нидерланды Италия Бельгия

Лига В Группа B1 Группа B2 Армения Албания Ирландия Израиль Шотландия Россия Украина Исландия Группа B3 ​ Группа B4 Черногория Словения Румыния Сербия Финляндия Норвегия Босния и Герцеговина Швеция

Лига С Группа C1 Группа C2 Фарерские острова Кипр/Эстония Литва Косово Люксембург Греция Турция Северная Ирландия Группа C3 Группа C4 Казахстан/Молдова Гибралтар Азербайджан Грузия Беларусь Северная Македония Словакия Болгария

Лига D Группа D1 Группа D2 Андорра Сан-Марино Казахстан/Молдова Кипр/Эстония Лихтенштейн Мальта Латвия

Распределение по корзинам осуществляется согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

Напомним, победители четырёх групп Лиги А отправятся в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D выйдут в лигу выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.