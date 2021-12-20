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«Реал» дома не смог обыграть «Кадис»

сегодня, 00:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

В матче 18-го тура испанской Примеры «Реал» не смог обыграть «Кадис» на своем поле — 0:0.

В турнирной таблице мадридцы идут на первом месте (43 очка), андалузцы — на 19-м месте (14).

В следующем матче Примеры «Реал» сыграет с «Атлетиком», «Кадис» встретится с «Севильей».

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:58
Не критично, но впоследствии может аукнуться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:43
Так бывает, потеряли два очка от аутсайдера, жаль, но это футбол.
112910415
112910415
сегодня в 06:30
а чем Севилья ответит ?
RaulReal
RaulReal
сегодня в 06:20
Этот матч чисто за букмекерами, видно что матч слит и ставка в миллионы с кфф1.14 победа Реала ушли в карманы 1х и тому подобных
протон
протон
сегодня в 06:12
Почти весь тайм как минимум 6 игроков в обороне было у кадиса. В последние 20 минут так вообще все 10.
Но болелы барсы все-равно будут рады, они же поднялись с 8 на 7 место)
Спасибо Кадису он даёт хоть какой-то шанс преследователям Реала
Реал нанёс 30 ударов и счёт 0:0. Реализация у реала никакущая
протон
протон
сегодня в 06:10
Просто жесть, сенсация недели. Слепошарый судья ещё минимум два железных пенальти не поставил. Кадис из вратарской не вылезал и время тянул, противно смотреть было на них конечно..
Mangur
Mangur
сегодня в 06:00
Гедооценка соперника, реальность Реала
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:34
Такое иногда бывает.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:24
Молодцы Кадис... выстояли....
pele1981
pele1981
сегодня в 05:01
Ох, зря видимо папа Карло начал о чемпионстве разглагольствовать, ох и зря!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 04:55
Перес прекрасно знал,как играет Кадис против Реала но меры не предпринял,мог бы хотя бы купить один пенальти,это оплошность Переса.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:41
Утомительный был матч.
протон
протон
сегодня в 03:33
Кадис молодцы, конечно, но настолько тошнотворный автобус я давненько не видел. Даже не пытались атаковать, тупо в две линии перед штрафной весь матч. Зря только полтора часа выходного потратил.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:26
Кто такой Реал ?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ kamilchik (раскрыть)
сегодня в 03:15
У Карима своих моментов полно было. Но почему-то не пробивал, тянул и тянул с ударом. Впрочем, как и Винисиус. У Йовича не так уж много времени было, чтоб войти в такую игру, которую Реал Мадрид сам довёл до тяжёлую. Азар нормально сегодня двигался. А то что у него роста не хватило, это не значит, что он плохо сыграл. Сегодня почти все были какие-то непонятные. Посмотрим, что будет в следующей игре. Надеюсь, что это не спад наступил перед кубковыми играми. Впереди ждут игры в Кубке и Суперкубке Испании. Успехов Реалу!!!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:39
Жаль Перес не купил пенальти!
1bear
1bear
сегодня в 02:32
ну бывает - не получилось додавить
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:08
Браво Кадис! Героически отстояли ничью на Бернабеу при владении мячом всего в 18% и прервали серию Реала из семи побед подряд в чемпионате. 36 ударов нанес по воротам соперника Реал но так и не смог распечатать Ледесму. Кадис становится неудобным соперником для Реала и уже второй год подряд отбирает в Мадриде очки.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:03
Кадис 2 раз подряд не проиграл Реалу в гостях.
А Реал испортил статистику мамкиным ставочникам.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:34
У Реала вообще нет конкурентов в этом сезоне в чемпионате)
Что за паника из за одной ничьи?
Барселона и Атлетико мёртвые, а Севилья и Бетис понятия не имеют, что такое борьба за чемпионство. Поэтому сливочные на легке заберут примеру
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:19
Забыли отметить кучу неточных передач от Каземиро. Просто кучу.
azkan
azkan ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:19
Сегодня был временами был тот Азар, жадный до борьбы, два раза выводил Бенза.
Но... он вышел и Реал прервал серию)
kamilchik
kamilchik ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:16
Ну его уровень это Челси максимум
allemz
allemz ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Скучаю по игре Азара в чемпионском сезоне 2016/17 при Конте. Месси и Роналду даже рядом не стояли
kamilchik
kamilchik ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
Йович косой, Азар долгий, был бы Карим на месте Азара в моменте где он не дотянулся своей тупой башкой, был бы гол точно. Йович по воротам даже не может попасть. Моя 92-летняя бабушка и то резвее будет его. Вообще не включался в борьбу за матч, не учавствовал в высоком прессинге, амёба. А этот беспомощный Васкес все навесы во вратаря... Это просто пизнец!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:12
«Реал» дома не смог обыграть «Кадис».

Матч от Реала не использованных моментов !
azkan
azkan
сегодня в 01:11
Азар хорошо вошел в игру. Сильно не повезло Реалу. Столько моментов не реализовали. Но в принципе чемпионская игра у Реала и нет конкурентов смотрю.
sash71
sash71
сегодня в 01:11
При тотальном преимуществе Реала не забить аутсайдеру говорит о том, что мадридцы хотели по лёгкому срубить победу но Кадис оказался крепким орешком, точнее переполненным автобусом. Безема, Винисиус, Азар так и не смогли пробить, надежно отыгравшего весь матч, Ледесму. Кадис за весь матч не то, что ничего не создал, а толком перейти за центр поля не выходило. Прессинг мадридцев был по всему полю, Реал рвал бедный Кадис как Тузик грелку, казалось вот вот и хала Мадрид со своей хваленной атакой затолкает мяч со всей обороной в ворота Кадиса. Анчелотти в концовке уже места не находил всё надеялся на гол. Но блеклый Кадис героически отстоял свои ворота с лидером Ла Лиги на сухую.
NOVA
NOVA
сегодня в 01:11
ну судья конечно против Реала был, все фолы, да и пенали были не в пользу Реала!!! и опять хромает реализация, хотя воротчик кадиса красава во многом!! ну обидная очередная потеря очков, а их уже 8: леванте, вилка, осасунка и кадис теперь!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ kamilchik (раскрыть)
сегодня в 01:07
Какие претензии к ним именно за сегодняшний матч? Главный виновник этого потеря очков это Бензема. Сколько моментов у него сегодня было, когда мог бы спокойно забить, но он не бил и постоянно пытался уйти дальше?!
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