«Реал» дома не смог обыграть «Кадис».

1639950880

сегодня, 00:54

В матче 18-го тура испанской Примеры «Реал» не смог обыграть «Кадис» на своем поле — 0:0.

В турнирной таблице мадридцы идут на первом месте (43 очка), андалузцы — на 19-м месте (14).

В следующем матче Примеры «Реал» сыграет с «Атлетиком», «Кадис» встретится с «Севильей».