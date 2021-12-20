«Реал» дома не смог обыграть «Кадис».

В матче 18-го тура испанской Примеры «Реал» не смог обыграть «Кадис» на своем поле — 0:0.
В турнирной таблице мадридцы идут на первом месте (43 очка), андалузцы — на 19-м месте (14).
В следующем матче Примеры «Реал» сыграет с «Атлетиком», «Кадис» встретится с «Севильей».
Безусловно, делая поправку на самоотверженную игру Кадиса исключительно от обороны (даже, по сути, без ставки на контратаки), матч не стоит оценивать как нечто важное. Бывает. Местами не везло, местами судья рвал игру в обе стороны.
Поздравляю Азара с долгожданным выходом на поле в старте. Играл разумно, моменты были. Но из-за того, что он прям правша, ударов с правого фланга не было от слова совсем.
Винисиус и Бензема как с похмелья. Ну,ладно Джуниор (создавал впечатление себя былого - сгусток нервных гениальных неуместных действий), но Карим...
Лучший игрок в составе Реала - Милитао. Невероятный вырос защитник. Везде успевает, все знает.
Весь матч не хватало Модрича. Сиюминутный или нет, но это звоночек - плеймейкера как-будто нет. Ярко выраженного.
Удачи в следующих матчах. Тупо, конечно, такую серию побед выдать, а Кадису слить.
Безусловно, делая поправку на самоотверженную игру Кадиса исключительно от обороны (даже, по сути, без ставки на контратаки), матч не стоит оценивать как нечто важное. Бывает. Местами не везло, местами судья рвал игру в обе стороны.
Поздравляю Азара с долгожданным выходом на поле в старте. Играл разумно, моменты были. Но из-за того, что он прям правша, ударов с правого фланга не было от слова совсем.
Винисиус и Бензема как с похмелья. Ну,ладно Джуниор (создавал впечатление себя былого - сгусток нервных гениальных неуместных действий), но Карим...
Лучший игрок в составе Реала - Милитао. Невероятный вырос защитник. Везде успевает, все знает.
Весь матч не хватало Модрича. Сиюминутный или нет, но это звоночек - плеймейкера как-будто нет. Ярко выраженного.
Удачи в следующих матчах. Тупо, конечно, такую серию побед выдать, а Кадису слить.