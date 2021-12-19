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вчера, 21:25

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 2:2.

Голами в составе лондонской команды отметились Харри Кейн (13') и Сон Хын-Мин (74'). За мерсисайдцев забивали Диого Жота (35') и Эндрю Робертсон (70').

С 77-й минуты «Ливерпуль» играл в меньшинстве из-за удаления Робертсона.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет на 7-й строчке (26 очков), «Ливерпуль» — на 2-й позиции (41).

Ранее в этом же туре «Ман Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл».