В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 2:2.
Голами в составе лондонской команды отметились Харри Кейн (13') и Сон Хын-Мин (74'). За мерсисайдцев забивали Диого Жота (35') и Эндрю Робертсон (70').
С 77-й минуты «Ливерпуль» играл в меньшинстве из-за удаления Робертсона.
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет на 7-й строчке (26 очков), «Ливерпуль» — на 2-й позиции (41).
Ранее в этом же туре «Ман Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл».
Матч мне напоминал финал ЛЧ,такой был по накалу,хотя это очередной тур АПЛ.
Спасибо игрокам обеих команд,за этот футбольный праздник,это вам не ничья между пенсионерами и волками,где уже засыпал.
Матч мне напоминал финал ЛЧ,такой был по накалу,хотя это очередной тур АПЛ.
Спасибо игрокам обеих команд,за этот футбольный праздник,это вам не ничья между пенсионерами и волками,где уже засыпал.