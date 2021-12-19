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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью

вчера, 21:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 2:2.

Голами в составе лондонской команды отметились Харри Кейн (13') и Сон Хын-Мин (74'). За мерсисайдцев забивали Диого Жота (35') и Эндрю Робертсон (70').

С 77-й минуты «Ливерпуль» играл в меньшинстве из-за удаления Робертсона.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет на 7-й строчке (26 очков), «Ливерпуль» — на 2-й позиции (41).

Ранее в этом же туре «Ман Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл».

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 09:26
Да, была уверенность, что Салах не побьёт рекорд Варди, а только догонит.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:37
Думаю про то, что Салах перед забитым голом обработал мяч рукой.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 07:24
ты прав. Я в общем, претендент на 2-е, 3-е места. Да старт конечно плоховат. Но если будут играть дальше, как с Ливером, то все возможно. Реализацию подтянуть еще.)
112910415
112910415
сегодня в 06:34
у Конте получается ... отличная игра !
протон
протон
сегодня в 06:13
Это было Прощёное Воскресенье:
Тоттенхэм прощал Ливерпуль. Судья прощал Тоттенхэм
Типично английское судейство - ошибки в обе стороны. Два не назначенных пенальти, красная Кейну, рука Салаха и куча мелких упущений. Кроты на ВАРе
У ТТХ было куча моментов которые не вошли сюда, счёт должен был быть 6-2 в пользу ттх, просто провальная реализация у шпор
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Хорошая ничья.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:51
А в чём состоялся судейский скандал? Я просто не смотрел матч.
youtomee
youtomee ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 01:04
я думаю они немного нагонят по ходу чемпионата, у них плохой старт, смена тренера да и игр у них меньше всех, они же пропустили вроде 3 игры, но даже без всего этого, про 2-3 места это ты чересчур, ниже они уровнем, бодаться с Арсеналом, Вест Хэмом, Лестером вот там их место
sash71
sash71 ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 23:52
    Сочный сочень
    Сочный сочень ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 23:43
      sash71
      sash71 ответ Сочный сочень (раскрыть)
      вчера в 23:37
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        вчера в 23:31
        Отличный Футбольный матч, спасибо обоим командам!
        Качели могли качнуться в любую сторону
        Ничья закономерная, игрокам в лазарете скорого возвращения в строй , сильно не хватало Ван Дейка и Фабиньо
        Сочный сочень
        Сочный сочень ответ sash71 (раскрыть)
        вчера в 23:25
          Dudikoff
          Dudikoff ответ Van Vanovich (раскрыть)
          вчера в 23:18
          Играй сегодня вместо Ливерпуля Вулверхэмптон, шпоры бы и половины своих моментов не создали. В позиционной атаке они мало что показали, а вот контры у них убийственные. Клопп выбрал очень удобную тактику для них, переоценив свою полузащиту из Милнера, Кейта и какого-то пацана. Но с другой стороны сыграй Клопп по-другому, не было бы так весело.
          Van Vanovich
          Van Vanovich ответ youtomee (раскрыть)
          вчера в 22:52
          Априори, Тотэнхем претендент на 2-е, 3-е места но с такой забиваемостью.))
          SHMEL258
          SHMEL258
          вчера в 22:41
          Так МС и ускачет вперёд при осечках Челси и Ливерпуля.
          1bear
          1bear
          вчера в 22:22
          боевая ничья!!!
          Rizo1
          Rizo1 ответ Lewa2708 (раскрыть)
          вчера в 22:03
          Да кого ты слушаешь, этот профан, в футболе не шарит совсем
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin
          вчера в 22:03
          Ничья не лучший результат, но после удаления это лучше чем поражение. Идем дальше.
          adrianes
          adrianes
          вчера в 21:59
          матч понравился
          Rizo1
          Rizo1 ответ DXTK (раскрыть)
          вчера в 21:59
          Гы Гы Гы, опять свою кучу выложил(((
          L. F. С.
          L. F. С.
          вчера в 21:59
          Ну так если подумать - неплохо. Алисон закосячил в концовке, но тащил много.
          Эти забросы ТТХ нервы потрепали. Конте топ тренер.
          -3 от сити норм. Едем дальше.
          Agamaga........
          Agamaga........
          вчера в 21:53
          Справедливая ничья! Что хозяева, что гости могли выиграть, моменты были убойные.
          h_a_k_k_e_r
          h_a_k_k_e_r
          вчера в 21:51, ред.
          Да уж, видна рука Конте. МЮ профукал такого тренера. Чувствую, Тоттенхэм еще потрепает нервы всем в этом сезоне
          youtomee
          youtomee ответ Van Vanovich (раскрыть)
          вчера в 21:50
          а зачем ты сравниваешь эти 2 команды?) у Норвича вон 8 забито и что?
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
          вчера в 21:49
          Потому что Грилиш расзабивался
          Van Vanovich
          Van Vanovich
          вчера в 21:45
          Посмотрел статистику, у Тотэнхема забито всего 18 голов, когда у МС 44!!!
          протон
          протон
          вчера в 21:45
          Конте знает как навести шороху в АПЛ
          S.T.A.L.K.Е.R
          S.T.A.L.K.Е.R
          вчера в 21:44
          Без удаления,и ошибок шпоры все равно должны были побеждать,сколько моментов,и все косолапые…
          Van Vanovich
          Van Vanovich
          вчера в 21:43, ред.
          Конте-молодец, чувствуется рука тренера!
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