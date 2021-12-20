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«Наполи» обыграл «Милан» в матче Серии А

сегодня, 00:39
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче 18-го тура Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Милан» со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «адзурри» Эльхиф Элмас на 5-й минуте. На 90-й минуте из-за офсайда не был засчитан гол хавбека «россонери» Франка Кессье.

В турнирной таблице «Наполи» идет на 2-м месте (39 очков), «Милан» — на третьей строчке (39 очков, уступает неаполитанцам по доп. показателям).

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Все комментарии
pele1981
pele1981 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:17
Конечно! Особенно сильный матч был между ЦСКА и Химки, где комбинационная игра обеих команд, самоотдача, обилие голов - все это было оценено на 10+)))
pele1981
pele1981 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:14
Должно же, когда-то, и макароннику повести) А то после Спартака ему чего-то совсем не везет)
Zhgoon
Zhgoon ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 09:47
Не переживай. Как восстановится Ребич и займет позицию ЦФ, Диас заиграет прежними красками. Ему не хватает мышц хорвата для позиционирования между линиями, а Златан не тянет столько передвижений.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:45
Ну, норм. Я ожидал худшего. «Милан» был сильнее прямого соперника, что меня больше радует, нежели потерянные очки. После нового года состав восстановится и начнется настоящая борьба. В принципе, видно, что первые два места заберут «Милан» и «Интер», а кто возьмет скудетто — увидим уже в конце сезона.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:40
Победа в гостях это здорово
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:21
кессье чисто забил, арбитр-питр
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 09:16
Да, бл..., с такими потерями доиграть бы сезон.
Диас играет как днище. а замены ему нет.
kust07
kust07
сегодня в 09:14
Печально. У Милан нет стабильности штормит клуб.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:22
Наполи молодец! Победа в гостях это здорово.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:56
Несмотря на победу, вряд ли Наполи останется в числе претендентов на победу в скудетто.
112910415
112910415
сегодня в 06:46
есть радости и у Спалетти !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:42
В принципе равная игра, отмененный на последних минутах гол, удача в этот день была на стороне Спаллетти и его команды.
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Победа на выезде над одним из основных конкурентов за чемпионство
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:46
Идут, как говорится ноздря в ноздрю.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:40
Игры некоторых наших аутсайдеров смотрится лучше чем вчерашний этот матч.
cpbq3c4g2hhw
cpbq3c4g2hhw
сегодня в 05:35
Не заслужили они.
протон
протон
сегодня в 03:33
За что гол отменили?)) что за бред?!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:40
Наполи с Победой !
1bear
1bear
сегодня в 01:28
Наполи смог в отсутствие многих основных игроков победить - молодцы!
zim289
zim289
сегодня в 01:03
Не ожидал, что после ухода Конте и продажи Лукаку Интер сохранит лидерство.
Очень рад, что ошибался
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:02
Наполи молодцы. Несмотря на большие потери в составе сыграли уверенно и добились победы над сильным соперником.
sash71
sash71
сегодня в 00:52
Милан слабеет от игре к игре. Пропустив гол в свои ворота на 5 минуте Милан так и не смог за всю игру сравнять не то, чтобы выиграть в этой встрече. Сам матч прошёл в равной борьбе но отдельными моментами Наполи смотрелся куда солиднее своих соперников. Спаллетти тактически переиграл Пьоли. К середине чемпионата сказывается накопленная усталость. Милан на стопе !
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:51
ахаха
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 00:50
честно говоря, для такой вывески, матч был очень унылым и местами просто отвратным
почти никаких комбинации или командных взаимодействии
игра была просто бей вперед игра пойдет

на счет оффсайд, ну это как то очень спорно, что Жиру мешал Жезусу
он даже ноги поджимал в момент удара игрока Милана
Mangur
Mangur
сегодня в 00:49
Наполи чемпион
allemz
allemz
сегодня в 00:47
Ровно идут обе команды, что есть хорошо, обе симпатичны, главное стабильно аутсайдеров вроде Специи, Салернитаны, Ювентуса, Венеции и Эмполи обыгрывать.
Серия А пока радует, без рофлов
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