«Наполи» обыграл «Милан» в матче Серии А

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сегодня, 00:39

В матче 18-го тура Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Милан» со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «адзурри» Эльхиф Элмас на 5-й минуте. На 90-й минуте из-за офсайда не был засчитан гол хавбека «россонери» Франка Кессье.

В турнирной таблице «Наполи» идет на 2-м месте (39 очков), «Милан» — на третьей строчке (39 очков, уступает неаполитанцам по доп. показателям).