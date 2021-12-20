«Наполи» обыграл «Милан» в матче Серии А

В матче 18-го тура Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Милан» со счетом 1:0.
Единственный мяч во встрече забил полузащитник «адзурри» Эльхиф Элмас на 5-й минуте. На 90-й минуте из-за офсайда не был засчитан гол хавбека «россонери» Франка Кессье.
В турнирной таблице «Наполи» идет на 2-м месте (39 очков), «Милан» — на третьей строчке (39 очков, уступает неаполитанцам по доп. показателям).
Диас играет как днище. а замены ему нет.
Диас играет как днище. а замены ему нет.
Очень рад, что ошибался
Очень рад, что ошибался
почти никаких комбинации или командных взаимодействии
игра была просто бей вперед игра пойдет
на счет оффсайд, ну это как то очень спорно, что Жиру мешал Жезусу
он даже ноги поджимал в момент удара игрока Милана
почти никаких комбинации или командных взаимодействии
игра была просто бей вперед игра пойдет
на счет оффсайд, ну это как то очень спорно, что Жиру мешал Жезусу
он даже ноги поджимал в момент удара игрока Милана
Серия А пока радует, без рофлов
Серия А пока радует, без рофлов