«К чёрту ваши хэштеги». Лукаку – бельгийской лиге о расизме в адрес Компани

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вчера, 09:03

Форвард «Челси» осудил бельгийскую лигу за пассивность после проявления расизма со стороны болельщиков «Брюгге» в адрес главного тренера «Андерлехта» .

Фанаты называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами. Лига через некоторое время опубликовала твит с хэштегом #SayNoToRacism.

«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, оскорбляли за цвет его кожи... Хватит!

К черту вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям», – написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.