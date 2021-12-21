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«К чёрту ваши хэштеги». Лукаку – бельгийской лиге о расизме в адрес Компани

вчера, 09:03

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку осудил бельгийскую лигу за пассивность после проявления расизма со стороны болельщиков «Брюгге» в адрес главного тренера «Андерлехта» Венсана Компани.

Фанаты называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами. Лига через некоторое время опубликовала твит с хэштегом #SayNoToRacism.

«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, оскорбляли за цвет его кожи... Хватит!

К черту вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям», – написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:35
странно, ведь вставание на колено же работало
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:49, ред.
Вы же сами распространяете расизм ,движение где на коленки становиться надо ,как только перестанете все эти движения делать и запретят в СМИ все это оповещать то не будет темы а с ней и проблемы Это специально распространяется в СМИ по заказу тех кому это выгодно и кто до сих пор не может с этим смирится
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 10:33
Так негры - самые расистские расисты
4RT
4RT
вчера в 10:15
К чёрту эту расистскую паранойю
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:13
Он прав.
Futurista
Futurista
вчера в 09:12
Хэштеги тоже имеют значение )...
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