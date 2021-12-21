Галлиани: «„Монца“ не заинтересована в услугах Кокорина»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал возможность приобретения Александра Кокорина из «Фиорентины»:
«Монца» не заинтересована в услугах Кокорина.
Напомним, Александр Кокорин провел в текущем сезоне только пять матчей в составе «Фиорентины». Результативными действиями он не отметился. По слухам, «фиалки» готовы расстаться с российским нападающим.
Команда имеет реальные шансы на выход в РПЛ
К тому же Воронеж красивый город
Команда имеет реальные шансы на выход в РПЛ
К тому же Воронеж красивый город
Все уже поняли, что Сашка не стоит тех денег, которые получает....платить игроку, который пол года лечится непонятно от чего нет смысла
Все уже поняли, что Сашка не стоит тех денег, которые получает....платить игроку, который пол года лечится непонятно от чего нет смысла