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Галлиани: «„Монца“ не заинтересована в услугах Кокорина»

вчера, 09:23

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал возможность приобретения Александра Кокорина из «Фиорентины»:

«Монца» не заинтересована в услугах Кокорина.

Напомним, Александр Кокорин провел в текущем сезоне только пять матчей в составе «Фиорентины». Результативными действиями он не отметился. По слухам, «фиалки» готовы расстаться с российским нападающим.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:06
никогда ещё футбольный мир не был так близок к консенсусу !
A.S.A
A.S.A ответ vinjard (раскрыть)
вчера в 17:39
И не говорите...как говорят "солдат спит,служба идет"....это про Кокорина
vinjard
vinjard ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:30
Всем бы так полгода получать деньги как Кокоша 😄
протон
протон
вчера в 17:06
Ну уже не смешно, реально надоели об этом бездаре новости
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:29
Так Кокорина не продать. Надо действовать хитрее, используя свой главный актив сделать акцию "покупаешь Влаховича - получаешь Кокорина в подарок".
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:31
Боюсь, что даже Химки вряд ли заинтересуются Сашкой Бутырским.
barca200885
barca200885 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
Вопрос стоИт вообще так: Кто-нибудь в Италии, кроме кучки мафиози, освоивших бабки с его трансфера, вообще в курсе, что есть Саша Кокорин футболист?
lotsman
lotsman
вчера в 13:11
Кокорин оказался никому не нужен.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 12:51
Можно было в Факел попробовать
Команда имеет реальные шансы на выход в РПЛ
К тому же Воронеж красивый город
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:02
Оставляйте Санька в "Фиорентине", чтобы удобнее было отслеживать его сногсшибательную статистику:
YVG
YVG
вчера в 11:55
Нужно вернуть в место приобретения.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:39
Старика Галлиани не проведешь,он еще тот жук.
Все уже поняли, что Сашка не стоит тех денег, которые получает....платить игроку, который пол года лечится непонятно от чего нет смысла
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 11:17
Ну они быстрее продадут Влаховича Юве чем Сашку. А тогда глядишь и настанет его звёздный час))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:03
кокорин нужен всем)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:01
Кроме Химок желающих просто нет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:53
Огласите весь список пожалуста, кому не нужен Кокорин !
1bear
1bear
вчера в 10:37
никому не нужен - бедненький...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:21
Кокоше надо ехать в Химки пока предлагают.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:16
Поздно, в Италии Сашка засветился. Теперь нужно искать "клиентов" в другой стране.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:09
Вопрос стоИт по другому. Кто-нибудь вообще в Италии и за её пределами, заинтересован в услугах Кокорина?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:57
Не кому не нужен бедолага.
ОПС
ОПС
вчера в 09:53
Да никто не заинтересован.
tsk116
tsk116
вчера в 09:50, ред.
Он в своем уме
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:26
И не нужно.
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