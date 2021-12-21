Галлиани: «„Монца“ не заинтересована в услугах Кокорина»

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вчера, 09:23

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал возможность приобретения из «Фиорентины»:

«Монца» не заинтересована в услугах Кокорина.

Напомним, Александр Кокорин провел в текущем сезоне только пять матчей в составе «Фиорентины». Результативными действиями он не отметился. По слухам, «фиалки» готовы расстаться с российским нападающим.